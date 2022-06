El Gobierno pide a las mujeres que vayan a votar el 19-J para frenar a Vox y 'salvar' sus derechos

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha pedido a todas las mujeres de Andalucía que acudan en masa a votar este domingo para evitar que Vox entre en el Ejecutivo andaluz.

Rodríguez ha alertado de que "una alianza" de PP y Vox es "una involución para los derechos de las mujeres" y que "sólo hay que escuchar a Macarena Olona" para darse cuenta de ello.

"Vox simboliza la involución de nuestros derechos y defienden eso. Y el PP se abraza a un partido que abraza esos postulados", ha afirmado la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez este jueves en Antena 3.

[Juanma Moreno, decidido a ir a la investidura sin negociar con Vox si se acerca a los 50 escaños]

"Vayamos todas a votar"

Para evitarlo, Rodríguez ha hecho un "llamamiento a las mujeres" para que "se manifiesten en las urnas" este domingo 19 de junio y eviten con su voto "que estos postulados ganen y gobiernes". "Vayamos todas a votar para que no se dé esta opción", ha pedido.

Isabel Rodríguez ha hecho esta petición a todas las mujeres de Andalucía y, en especial, a las de izquierda, a las que ha reclamado que no se queden en casa este domingo. "La izquierda no se tiene abstener, tiene que acudir a las urnas", ha dicho, dejando claro que el PSOE no se abstendrá ni permitirá una hipotética investidura del candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, si el PP es el partido más votado.

"Quiero recordar que el PSOE ofreció en Castilla y León un pacto al PP para evitar que gobernara con Vox", ha señalado Rodríguez, que advierte de que en "la hoja de ruta de Feijóo queda claro que lo primero que hizo fue un acuerdo con Vox" en esta comunidad autónoma. "Él fue el responsable y gobernar con Vox es algo que ya están haciendo", ha continuado, insistiendo en la necesidad de que las mujeres voten para frenar a la ultraderecha.

