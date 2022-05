Absuelto el exdiputado de Vox Carlos Fernández-Roca, acusado por una joven de abuso sexual

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al exdiputado de Vox Carlos Hugo Fernández-Roca del delito de abuso sexual del que le acusó una joven profesora. La Fiscalía solicitó para él cinco años de cárcel.

La sentencia, de 25 páginas y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, únicamente reconoce que la noche del 7 de noviembre de 2020, el entonces político y la mujer, M. V., mantuvieron relaciones sexuales "por vía vaginal" en el sofá del domicilio del diputado, situado en Madrid.

La resolución considera que el relato de la supuesta víctima no es suficiente para derribar la presunción de inocencia del acusado, ni va acompañado por otras pruebas que apuntalen su culpabilidad. Algunas de las pruebas, incluso, contradicen lo que M. V. manifestó en el juicio.

El tribunal pone en duda algunos extremos de la versión de la denunciante sobre lo ocurrido aquella tarde, "en cuanto a que su actitud durante el encuentro con Carlos y hasta que llegaron a su domicilio fuera de cierta pasividad por su estado de embriaguez y malestar físico". Durante el juicio, M. V. sostuvo durante el juicio que, hasta llegar al domicilio, "iba muy borracha". "Yo iba que ni podía sostenerme en pie", añadió.

"La iniciativa del encuentro [entre ambos] debe atribuirse a la denunciante", subraya la sentencia. "Ella fue quien le llamó [a Carlos Hugo] y lo hizo en varias ocasiones a lo largo de la tarde del día 7, como consta en el registro de llamada su teléfono móvil", añade. Sin embargo, M. V. declaró ante el tribunal que aceptó la cita "por no quedar mal".

Fernández-Roca, durante su juicio. Javier Corbacho

Asimismo, la sentencia indica que aquella relación sexual vaginal fue la primera para la denunciante, que admitió en el juicio que, hasta entonces, era virgen, dadas sus convicciones religiosas. Y, en base a los informes médicos obrantes en la causa, los jueces concluyen que el sangrado que sufrió la víctima se debió, simplemente, a la rotura del himen.

"Las conclusiones forenses, plenamente aceptadas por el tribunal, permiten tener por acreditado que el día de los hechos M. V. mantuvo su primera relación sexual completa por vía vaginal, pero, igualmente, permiten concluir la existencia de un relato tendente a la exageración en cuanto a los sangrados abundantes relatados por la víctima", destaca la sentencia.

"Esta laceración es normal cuando existe la primera penetración y no como consecuencia de un empleo de fuerza", concluye.

Tal y como reconoció M. V. y el propio acusado, ambos discutieron tras aquella noche. Carlos Hugo manifestó que el motivo fue que éste se negó a llevarla en coche a su casa, tras haber cenado en su domicilio, donde tuvieron unas relaciones sexuales que el expolítico, en todo momento, calificó de "consentidas".

"Bien pudiera ser que la situación emocional posterior fue la consecuencia de los hechos que relata M. V. —relación sexual con penetración no consentida—, pero también pudiera ser consecuencia de una actuar voluntario [de la denunciante] por la situación generada entre ambos, dándose cuenta de hasta donde llegó contrariando sus convicciones [religiosas]", apunta la sentencia.

El tribunal, presidido por la magistrada Pilar Abad, matiza: "La existencia de estas dudas no significa que M. V., en su declaración, haya faltado a la verdad". Los magistrados reconocen que, dadas las contradicciones entre las dos versiones, son incapaces de escoger entre una y otra.

"Y es en este momento cuando debe atenderse al principio in dubio, pro reo", que establece que, en caso de duda, la Justicia debe actuar a favor de la absolución del acusado.

Mensajes de WhatsApp

Los jueces de la Sección número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid reconocen que "la circunstancia de que una víctima acepte una concreta relación no determina que tenga que aceptar cualquiera posterior". Pero subrayan que la defensa del exdiputado "introdujo diferentes WhatsApp, cotejados en instrucción, no muy acordes con la situación vivida y narrada por M. V.".

Uno de estos wasaps muestra una conversación entre la denunciante y una amiga. "Sostenida horas después de los hechos, M. V. no sólo no le contó nada de lo sucedido, sino que no muestra signos de inquietud o preocupación", argumentan los magistrados. "Es una conversación de completa naturalidad entre dos amigas [acerca] de relaciones con varones, mencionándose a Carlos cierto tono de desenfado", añaden.

Tal y como recuerdan los jueces, además, la camarera de un bar en el que la supuesta víctima y el acusado estuvieron aquella tarde confirman lo narrado por éste último. La trabajadora relató que M. V. "le daba besos; había un ambiente sexual entre ellos, se besaban". Incluso, la empleada tuvo que a avisar al encargado, dada la incomodidad del resto de clientes del local. Por contra, la denunciante había negado en su testimonio que esto hubiese sucedido.

"Obsesión" con Vox

En la vista, celebrada a finales de abril en la Audiencia Provincial de Madrid, el acusado manifestó que su víctima "estaba obsesionada" con él y "tenía fijación" con el partido Vox. En todo momento, negó haber abusado sexualmente de ella.

La mujer, por contra, aseguró ante el tribunal que aquella noche —tenía 23 años cuando sucedieron los hechos— iba muy bebida, que se negó y resistió a mantener relaciones sexuales plenas, pero que Fernández-Roca aprovechó su embriaguez para penetrarla sin ningún miramiento.

En 2020, un matrimonio de amigos comunes —otro diputado nacional de Vox y su esposa— les presentó, dados los "intereses y gustos comunes" entre ambos. Y Fernández-Roca y la joven empezaron una incipiente relación.

Consultado Juan Gonzalo Ospina, el abogado penalista del acusado, indica que la absolución "es una alegría" para su cliente "que demuestra, una vez más, que nuestros jueces no se doblan ante las presiones o tintes ideológicos". "Es un triunfo de la presunción de inocencia", valora.

Trayectoria política

Carlos Fernández-Roca adquirió la condición de diputado en el Congreso el 3 de diciembre de 2019 y renunció a su acta el 12 de noviembre de 2020. Lo hizo sin dar explicaciones y un día después de que M. V. presentase una denuncia en la comisaría.

Fernández-Roca también es doctor en Derecho Constitucional y capitán del Ejército del Aire. Su incorporación al plano nacional del partido fue una de las grandes apuestas personales del presidente de la formación, Santiago Abascal.

En sus meses en la Cámara Baja desempeñó las portavocías de Vox en la Comisión de Seguridad Nacional y de la de Exteriores y Unión Europea. Antes, había sido coordinador general del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía.

