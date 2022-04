La Fiscalía respalda a Almeida: se opone a imputar a su primo y niega la falsedad documental

La Fiscalía Anticorrupción respalda al Ayuntamiento de Madrid en el caso Mascarillas. El Ministerio Público se opone a imputar al gerente de la funeraria municipal y también a citar como investigado al primo del alcalde Martínez-Almeida.

En un escrito dirigido al Juzgado, fechado el pasado 26 y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el fiscal rechaza tajantemente las pretensiones de Más Madrid, que atribuyó falsedad documental a este funcionario, y de Podemos, que pidió imputar al pariente del primer edil. Ambos partidos ejercen la acusación popular, además del PSOE.

Por contra, Anticorrupción descarta que el gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S. A., participada al 100% por el Ayuntamiento, cometiese un delito de falsedad documental. "No se ha alterado ningún elemento o requisito esencial de los documentos", indica el fiscal, Luis Rodríguez Sol.

El partido izquierdista solicitó al juez el pasado 21 de abril que el funcionario fuese citado a declarar como investigado. Según relató en su escrito, Más Madrid apreció alteraciones en documentos que, a su juicio, debían ser idénticos: por un lado, los entregados a la Fiscalía en diciembre de 2020 por la funeraria municipal y, por otro, los aportados por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento meses después.

La primera tanda incluía varias cartas de encargo y, como anexos, los contratos de material sanitario que ahora investiga el juez. Y, según señaló Más Madrid, el contenido de aquellas cartas no coincidía con la documentación de la segunda tanda. Se habían sustituido los anexos por una breve reseña en las cartas que resumía los contratos, que no se aportaron en esta ocasión.

El fiscal reconoce que los documentos no son idénticos. "No obstante, coinciden en todo caso la fecha, la identidad de las ersonas que lo firman y su contenido", repone. "Contrariamente a lo que se afirma en el escrito [de Más Madrid], la remisión de estos documentos no ha supuesto ningún obstáculo para la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, como no lo ha supuesto ninguna otra actuación del Ayuntamiento de Madrid o de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que han respondido puntualmente a todos los requerimientos formulados por la Fiscalía", subraya el fiscal.

'Caso Mascarillas'

A principios de abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal. Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado, en los peores meses de la pandemia de coronavirus.

Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Así lo reconoció este lunes ante el juez y, antes, al fiscal del caso. Luceño, en total, más de cinco millones de euros por los tres contratos.

Según la querella de Anticorrupción, los comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Y, con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo, un velero o varios coches deportivos— habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.

