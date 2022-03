El etarra 'Gadafi', acusado de matar a un exguardia civil en 1991: "No sé por qué estoy en este juicio"

"No pienso declarar nada. Lo único que voy a decir es que soy inocente y no sé por qué estoy en este juicio". Estas han sido las únicas palabras en la Audiencia Nacional de Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, uno de los miembros más sanguinarios de la banda terrorista ETA.

El porqué de Fiscalía para sentarle en el banquillo de los acusados es el asesinato del ex guardia civil Francisco Díaz de Cerio (alias Patxi), mediante cinco disparos por la espalda, a un metro de distancia, el 31 de enero de 1991, de los que el Ministerio Público considera a Gadafi el autor material. Este es uno de los 379 crímenes de la banda aún sin resolver.

Por ello, solicita para él un total de 40 años de prisión para el etarra por un delito de asesinato terrorista, utilización ilegítima de vehículo a motor y robo con rehenes. Y, en concepto de responsabilidad civil, 500.000 euros de indemnización a su viuda.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, aquel día de enero, Gadafi y Juan María Ormazábal Ibargüen, alias Turco, se montaron en un taxi en el centro de Bilbao, amenazaron al chófer con un revólver, le obligaron a meterse en el maletero y dirigieron el vehículo hasta el barrio de Ocharcoaga, donde se encontraba el agente de la Benemérita. Allí vaciaron el cargador del arma. Luego, ambos liberados del comando Vizcaya huyeron en el mismo vehículo, que abandonaron con su conductor aún dentro del maletero. El taxista declaró poco después como testigo.

Turco murió el siguiente agosto, en un tiroteo con la Ertzaintza, y en su bolsillo, la policía vasca encontró las llaves de un Renault 21, en cuyo interior había dinero, un subfusil, un revólver de marca Taurus —un informe confirmó que con él se disparó a Díaz de Cerio—, munición de dicho arma y material explosivo. Así lo ha declarado en la Audiencia Nacional el ertzaina con carné número 4.369. Sin embargo, los investigadores no encontraron huellas de Gadafi en el interior del coche, aunque un informe pericial le considera autor material de los hechos.

Varios exmiembros de ETA también han declarado como testigos en el juicio de este jueves, dado que sus declaraciones permitieron atribuir los hechos a Gadafi. A preguntas del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, la mayoría de ellos han denunciado ante la Sala "torturas" policiales, "malos tratos", "amenazas" y "coacciones", bajo las que aseguran ahora que dieron sus explicaciones a los agentes. También han coincidido en alegar "que han pasado más de 30 años" para no recordar qué dijeron una vez fueron detenidos.

El etarra Jesús María Mendinueta Flores —miembro del comando Vizcaya y conocido como Manu— reconoció, ante un juez de Bilbao y un fiscal de la Audiencia Nacional, la pertenencia de Gadafi al comando Vizcaya y le atribuyó el crimen. Este jueves ha matizado que Ormazábal (Turco) y él sólo se reunían con Iglesias Chozas de forma esporádica, por "razones de seguridad". En aquel tiroteo contra la Ertzaintza, Manu resultó herido antes de ser arrestado.

"Yo no era consciente de lo que estaba declarando. (...) La policía vasca me daba instrucciones de lo que tenía que decir, que tenía que comerme todos los marrones que había en la provincia de Vizcaya. Han pasado 30 años y no recuerdo", ha declarado, tras reconocerse como miembro de la "organización revolucionaria socialista independentista ETA".

"Somos militantes revolucionarios y vamos con la verdad por delante. Nunca hemos denunciado lo que no ha habido", ha asegurado sobre unas supuestas torturas que no llegó a denunciar.

Dos ertzainas —3.339 y 01.462— han declarado como testigos por haber participado en la toma de declaración a Mendinueta, en la que el etarra relató quién cometió varias acciones terroristas, principalmente Turco y Gadafi. Según han narrado los agentes, "transcurrió con normalidad, bajo un trato exquisito y él respondió voluntariamente".

Otro antiguo miembro de ETA, Jon Mirena San Pedro, ha negado este jueves haber entregado un revólver a Turco y Gadafi. También ha denunciado "torturas y golpes" previas a su declaración. "Ya sabemos lo que pasaba en aquellos tiempos en las comisarías". Según el informe forense —ha recordado el fiscal—, San Pedro sólo presentaba marcas de esposas en las muñecas después de ser detenido.

Un ertzaina, miembro del equipo de inteligencia de la policía vasca, ha relatado que el etarra Raúl Fuentes Villota apuntó a Gadafi y Turco como autores de casi todos los atentados cometidos en Vizcaya en esas fechas. Y han apuntado a ambos —excluyendo a Mendieta, el tercer miembro de ese comando, que nunca se autoinculpó— como autores del asesinato.

Amplio historial delictivo

Gadafi sólo ha pronunciado esas 23 palabras durante su juicio por el asesinato de Patxi, miembro de la Benemérita hasta 1980 y activo militante del sindicato UGT. El atentado —"una absoluta lotería criminal", en palabras del fiscal Carballo— fue reivindicado por ETA un mes después de producirse, como parte de su campaña de ataques dirigida contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De resultar condenado por estos hechos, Chouzas, a quien se le consideró el responsable del aparato logístico de la banda terrorista, ampliará un ya abultado currículum delictivo.

Actualmente, permanece interno en la prisión de Dueñas (Palencia). Fue condenado por la Audiencia Nacional en 2006 a más de 156 años de cárcel por su participación en el asesinato del guardia civil Ricardo Couso —al que tiroteó Mendinueta Flores—, en 1991 y por la muerte de Ramón Bañuelos en 1998 y de un atentado contra la Policía.

También fue sentenciado por el intento de asesinato de un varón, ya que ETA creía, erróneamente, que era policía. Y condenado a 8 años de cárcel por robar un taxi en julio de 1991, antes de atar a su conductor a un árbol, y avisar a la Policía de que el vehículo estaba cargado de explosivos frente al estadio de San Mamés, donde juega el Athletic de Bilbao. En el año 2000, fue detenido en Francia.

En diciembre de 2020, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, acordó conceder el segundo grado a Chouzas y su acercamiento al País Vasco, desde la prisión de Alicante a la de Dueñas.

Años antes, el 26 de noviembre de 2003, según recogen las crónicas de la época, Gadafi propinó 412 patadas al cristal blindado de la denominada pecera de la Sala de la Audiencia Nacional donde se le juzgaba por el atentado que costó la vida a Fabio Moreno, un niño de dos años. Fue condenado a otros 82 años. Este jueves, en otro de sus juicios, se ha limitado a pronunciar 23 palabras.

