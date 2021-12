Jordi Sànchez reclama a Pablo Casado 24.000 € por decir que "instigó a la violencia" en el 'procés'

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, juzgado en la causa del 'procés' y condenado a nueve años de cárcel por sedición, ha presentado en los Juzgados de Madrid una solicitud de conciliación en la que reclama al presidente del PP, Pablo Casado, que se retracte de haber dicho que "instigó a la violencia" durante el otoño de 2017 en Cataluña.

El dirigente independentista reclama a Casado que se desdiga públicamente de esa afirmación, convoque una rueda de prensa para retractarse y le abone 24.000 euros como indemnización, dinero que será donado a entidades que promuevan la lengua catalana. En caso de no avenirse, Jordi Sànchez presentará una querella por calumnias.

Los hechos descritos en la demanda presentada en los Juzgados arrancan el pasado día 17, cuando en un acto del PP en Galicia Casado criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por no proteger al menor de Canet que está siendo acosado por querer estudiar en castellano el 25% de las asignaturas escolares.

Casado criticó que "ante un caso escandaloso, como el señalamiento de un niño de cinco años en Canet, en Cataluña, mañana vaya a haber una manifestación con todos los nacionalistas que son los socios de Sánchez y que el Gobierno no diga nada. ¿Se puede tolerar de verdad que a un niño de cinco años se le pueda apedrear, aislar en clase?".

Al día siguiente, Jordi Sánchez, en nombre de Junts per Catalunya, interpuso una querella por delitos de odio contra Casado, que el domingo pasado contestó en Twitter.

La cuenta del PP en esa red social difundió el vídeo del acto organizado por el PP ese mismo día en Zaragoza en el que Pablo Casado dijo: «Un señor que ha sido condenado a 9 años de cárcel, que ha destrozado un coche de la Guardia Civil y se ha subido con un megáfono a instigar a la violencia contra las administraciones del Estado no me va a dar lecciones de legalidad ni de democracia».

En su propia cuenta, Casado insertó un tuit en el que escribió: «El mundo al revés: un delincuente condenado a 9 años de prisión por dar un golpe al Estado y destrozar patrullas policiales denuncia a quien exige cumplir la ley y la convivencia. No nos callarán ni los que alientan el odio a España y atacan a niños, ni sus cómplices de Moncloa».

El mundo al revés: un delincuente condenado a 9 años de prisión por dar un golpe al Estado y destrozar patrullas policiales denuncia a quien exige cumplir la ley y la convivencia.



No nos callarán ni los que alientan el odio a España y atacan a niños, ni sus cómplices de Moncloa. pic.twitter.com/QZ6TYgaEqD — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) December 19, 2021

Sànchez sostiene que las manifestaciones de Pablo Casado constituyen un delito de calumnias propagadas con publicidad ya que "era plenamente consciente de la manifiesta falsedad de las imputaciones criminales que estaba formulando".

"Cualquier residente en el Estado español mínimamente atento a la actualidad política y judicial sabe que las declaraciones del presidente del Partido Popular contradicen los hechos declarados probados" en la sentencia del 'procés', asegura.

Recuerda, además, que Casado "parece ser que completó estudios de grado y posgrado en Derecho en un tiempo y condiciones extraordinarias que, dejando de lado explicaciones descartadas por la justicia española, apuntarían a una capacidad y conocimientos jurídicos muy por encima de la media".

Según Sànchez, durante el juicio del 'procés' "se demostró que todo el proceso se había desarrollado con un férreo compromiso con los ideales pacifistas. Tanto es así que la Sala Segunda del Tribunal Supremo descartó la imputación por delito de rebelión sostenida por la Fiscalía, ya que esta figura delictiva se caracteriza por el uso de violencia. No sólo eso. La Sala llega a elogiar la actitud no violenta de Sànchez y el resto de líderes catalanes: 'La Sala no cuestiona su compromiso con la no violencia, siempre elogiable. Tampoco desconfía lo más mínimo de sus convicciones pacifistas y su repudio de actuaciones violentas'».

La demanda sostiene que las afirmaciones de Casado son "acusaciones gravísimas, absolutamente delirantes y sin ningún tipo de punto de contacto con la realidad".

Por ello, reclama que el presidente del PP reconozca que Jordi Sànchez "no dañó los coches de la Guardia Civil" durante los hechos objeto de condena por el Tribunal Supremo y "nunca intentó el uso de la violencia durante el proceso de autodeterminación catalán".

Le exige publicar su "retractación" en Twitter y a convocar una rueda de prensa, "con una visibilidad equivalente a la que tuvo el acto organizado por el partido el día 19", en la que se desdiga de las "acusaciones" formuladas.

Finalmente, reclama que Casado indemnice al dirigente independentista con 24.000 €, que Sànchez "dará a organizaciones sin ánimo de lucro dirigidas a promover la lengua catalana".

