El exconsejero de Educación confirma que él pidió al rector las actas del máster de Cifuentes

El consejero de Educación en el Gobierno de Cristina Cifuentes, Rafael van Grieken, ha declarado ante la Audiencia Provincial de Madrid que fue él, y no la presidenta, el que pidió al rector de la Universidad Rey Juan Carlos la documentación acreditativa del máster de Cifuentes y ha asegurado que la solicitó una vez que supo, a través de una rueda de prensa dada por la URJC, que esos documentos existían.

Van Grieken ha comparecido como testigo ante el tribunal que juzga a Cifuentes por un presunto delito de inducción a la falsificación de documentos oficiales por el que la fiscal Pilar Santos pide para ella una pena de tres años y tres meses de prisión.

Su testimonio ha venido a confirmar lo que el rector Ramos manifestó en el juicio el pasado viernes: que fue el consejero el que le pidió "reiteradas veces" los documentos del máster de Cifuentes.

Van Grieken ha señalado que el 21 de marzo de 2018, cuando eldiario.es publicó que las actas de convalidación de asignaturas y el acta del Trabajo de Fin de Máster de la entonces jefa del Gobierno de Madrid eran inauténticas, habló con Javier Ramos. "El rector me transmitió un mensaje de tranquilidad", manifestó el exconsejero. "Me dijo había hablado con los profesores y que había recabado algo de información y que todo estaba regular, normal. Así que me quedé tranquilo".

Fue después de la rueda de prensa que Ramos y otros responsables de la URJC dieron a las 13,30 horas de ese día cuando "solicito la documentación en la que estaba seguro de que se habían basado para hacer afirmaciones como que 'Cifuentes había obtenido una calificación de un 7,5' o que 'no existe irregularidad alguna', como dijo el rector".

"Era muy importante como Gobierno regional hacer acopio de toda la documentación que avalara una respuesta institucional sobre este asunto y con esas afirmaciones no tenía ninguna duda de que el rector disponía de esa documentación y me la iba a mandar, como habíamos hablado. Pero pasaron tres horas hasta que recibimos la primera información", ha añadido el exconsejero.

Por ello, "le llamé en reiteradas ocasiones pidiendo la documentación a la que habían hecho referencia en esa rueda de prensa".

Para Cifuentes, el dato temporal es clave porque, si en la rueda de prensa ya se ofrecieron por la URJC los datos luego reputados inauténticos, la (necesariamente previa) inducción a la falsedad se tambalearía.

"No hablé con Cifuentes"

Van Grieken ha asegurado que no habló del conflicto del máster con Cifuentes sino con su jefa de gabinete, Marisa González. "Ella me traslada que quería asesoramiento acerca de la situación y que teníamos que conseguir la documentación en la que se habían basado en la URJC para hacer las declaraciones".

Desde el rectorado se mandó a la Consejería "la documentación que ellos estimaban conveniente" y luego la reenviaron a González.

"Comprobábamos la documentación que nos llegaba porque, de hecho, la Universidad nos mandó algún correo que tuvimos que pedirle que volviera a enviar. Hay un primer correo de las 17.09 horas con el acta de la asignatura Financiación de CCAA donde viene Cifuentes No Presentada y eso no cuadraba con lo dicho en la rueda de prensa. Finalmente nos enviaron el acta con la nota corregida".

- Esas gestiones no eran más propias del gabinete de Presidencia. ¿Por qué las hace usted?, le preguntó la fiscal.

- Porque la interlocución institucional con las universidades y los rectores nos correspondía a nosotros y porque afectaba al Gobierno regional y se ponía en entredicho el comportamiento de las universidades públicas. Era de mi competencia preguntar e indagar.

No fue un buen día para la acusación. Dos profesores del máster aseguraron que Cristina Cifuentes cursó sus asignaturas. Uno de ellos, Jesús Primitivo, reconoció su firma en el acta de evaluación y el segundo, Pablo Chico, relató que una funcionaria, Amelia Calonge, la avisó de que Cifuentes había cursado la asignatura Financiación de las Comunidades Autónomas "y aparecía como no presentada". "Le digo que lo desconozco pero que puedo revisar qué calificación tiene. Lo compruebo y veo que tiene un notable", explicó al tribunal

- ¿Y de dónde saca que tiene un notable?

- De un archivador de anillas que tengo, contestó Chico

- O sea que los trabajos ¿los tuvo que haber visto usted y evaluado?

- Sí, por supuesto, como académico hay que ser riguroso