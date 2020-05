Villarejo dice que pedirá que testifiquen Robles y Dolores Delgado, "con quienes me reuní y grabé"

Noticias relacionadas Dos mandos policiales irán al banquillo con Villarejo en la primera pieza del caso Tándem que se cierra

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 por numerosos cargos de corrupción, ha anunciado que pedirá que testifiquen "todas las personas con las que me reuní y a los que serví y/o ayudé", entre ellas las que cita, en particular, a la ministra de Defensa, Margarita Robles; la fiscal general, Dolores Delgado, y el exministro del Interior Jorge Fernández Diaz.

Villarejo ha hecho público a través de su abogado, Antonio José García Cabrera, un comunicado en el que afirma que tiene conversaciones grabadas "para mi propia seguridad" con esas personas.

La existencia de conversaciones con Dolores Delgado ya trascendió cuando la actual fiscal general era ministra de Justicia. Ella aseguró entonces que su conocimiento de Villarejo se limitaba a un almuerzo en 2009.

No obstante, en la agenda incautada al comisario tras su detención aparecen anotadas citas para supuestas comidas con Delgado en mayo y julio de 2017, cuando Villarejo estaba desarrollando el Proyecto Pit para evitar que la Audiencia Nacional acordara la extradición a Guatemala del empresario Ángel Pérez Maura. Delgado, que entonces era fiscal en ese tribunal, afirma que esas anotaciones son falsas.

En el comunicado de este sábado Villarejo se queja de sus condiciones de reclusión en la prisión de Estremera debido al Covid-19 y critica que el juez Manuel García-Castellón, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, haya cerrado en plena pandemia la instrucción de la pieza Iron, la primera que concluye del caso Tándem.

"Voy a intentar defenderme hasta el final probando cómo mi estructura empresarial siempre estuvo al servicio de la seguridad del Estado, como se podrá comprobar, entre otros, en los casos Pujol, en la financiación de partidos en Cataluña, en la operación Cataluña… muchas de esas operaciones se hicieron utilizando mis empresas", reitera.

"Quiero anunciar", añade, "que pediré que testifiquen todas las personas con las que me reuní y a los que serví y/o ayudé, cuyas conversaciones grabé para mi propia seguridad -aunque nunca hice uso de ellas-, y que sólo aparecieron cuando judicialmente se permitió acceder a ellas a Asuntos Internos. Margarita Robles, Dolores Delgado, Jorge Fernández Díaz… sus secretarios de Estado, algunos magistrados de la Audiencia Nacional".

Mensaje a los DAO

También anuncia que pedirá un careo con los directores adjuntos operativos de la Policía "que ahora dicen que no se acuerdan de nada, que prácticamente no me conocían". Se refiere a las declaraciones prestadas en la Audiencia Nacional por Agustín Linares, Pedro Díaz Pintado y Eugenio Pino, que tomaron distancias respecto a Villarejo afirmando que desconocían la mayor parte de sus actividades.

"Me parece oportuno, para ir refrescando su memoria, sacar a la palestra esta

foto de 2009, con motivo de la concesión de la medalla roja por haber arriesgado mi

avida por la seguridad de todos". En la fotografía aparecen, de izquierda a derecha, los comisarios Enrique García Castaño (imputado con Villarejo en el caso Tándem), José Luis Olivera, Carlos Rubio, Enrique de Federico, Agustín Linares, Pedro Díaz Pintado (DAO en ese momento), Miguel Ángel Fernández-Chico, Villarejo, Juan Antonio González, Miguel Valverde y Carlos Salamanca (también investigado en el caso Tándem).

Villarejo junto a otros mandos policiales./ Fotografía facilitada por la defensa de Vilarejo

"¡Entonces era de los suyos!", dice Villarejo. "Si me acusan ahora de conductas de hace veinte años, ¿cómo esperan mis verdugos librarse ellos cuando su pasado ignominioso se descubra y les alcance?".