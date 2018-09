Dolores Delgado, a Villarejo: "En general, a los tíos os va más el rollito físico"

La comida en el restaurante Rianxo de Madrid en 2009 entre la hoy ministra Dolores Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, el comisario José Manuel Villarejo y algunos mandos policiales albergó conversaciones que ponían en entredicho el papel de fiscales y jueces, chascarrillos de dudoso buen gusto sobre compañeros de profesión... y también confesiones sobre gustos sexuales: "En general, los tíos os va el rollito físico", consideró Delgado.

Los audios publicados en moncloa.com desbaratan la versión de la ministra de Justicia. Delgado negó con rotundidad que conociese al comisario Villarejo ante publicaciones periodísticas de diferentes medios. Después, la ministra cedió y admitió hasta tres contactos -que ella recordase- que hubiera mantenido con el policía.

Estos audios se centran en la comida que mantuvieron en 2009. Y el comentario sobre "el rollito físico" se lo dirige la hoy ministra -entonces fiscal- al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Miguel Ángel Fernández Chico:

La comida en el Restaurante Rianxo en 2009 (I)

Delgado: Miguel Ángel, en general, los tíos os va el rollito físico.

Fernández Chico: El rollo físico para un polvo de una noche y a tomar por culo.

Delgado: No, o de entrada. Pero luego buscáis otra cosa.

Fernández Chico: Yo, y cualquier persona medianamente inteligente. Una tía te puede entrar por el físico.

Delgado: Sí.

Fernández Chico: Que muchas veces el físico… O sea, puede cambiar el físico de una persona a otra.

Villarejo: Que sea atractiva.

El incidente de México

En la comida, Baltasar Garzón también contó un mal trago que sufrió en un viaje a México:

La comida en el Restaurante Rianxo en 2009 (II)

Garzón: Lo que me pasó, ¿sabes lo que me pasó?

Delgado: En México

Garzón: En Palenque. En Palenque estábamos, y yo con un hambre de la hostia. Y veo allí varias fuentes de aceitunas, de esto, tal… y veo una y digo: “Hostia, alcaparras”. Y voy con una cuchara grande y hago así… Hago así. Pum. Lo primero que hago es ¡bum! Mastico. En ese momento, en vez de expulsarlas, no sé qué coño pasó que me las metí para dentro. Me llevaron al médico y todo, cagando líquidos, en la cama, una colitis… me subió fiebre, 39. Una cosa…

La menopausia

También hubo tiempo para bromear sobre las consecuencias que sufren las mujeres por la menopausia:

La comida en el Restaurante Rianxo en 2009 (III)

Garzón: Van a tener que poner el aire acondicionado.

García Castaño: Eso, ya sabes, es por la menopausia. ¿A que sí, Lola?

Delgado: No lo sé.

Villarejo: Con frío se conduce mejor, ¿eh?

Delgado: Ni puta idea.

García Castaño: En mi despacho (__).

Villarejo: Yo trabajo con frío. A la gente le jode entrar en mi despacho por el frío.

Garzón: El calor embota la cabeza.

Villarejo: Sí, estoy de acuerdo,

La mujer ucraniana

El comisario, Enrique García Castaño, más conocido como el Gordo, también cuenta una anécdota con una mujer ucraniana que provoca la risa de los comensales:

La comida en el Restaurante Rianxo en 2009 (IV)

García Castaño: Nos han dado una botellita de vodka de picante, que lleva una guindilla dentro. Que el que se la beba se va a cagar. Y hay una tía de protocolo que ya he quedado con ella que está buena que te cagas.

Villarejo: Ucraniana

(___): No será una rubia de Ceuta

García Castaño: No, no. Una ucraniana. Te cagas.

Villarejo: Las ucranianas además son muy liberales.

García Castaño: Pequeñita, pero...

(___): Mejor, mejor, yo las quiero pequeñitas.

(Risas)

García Castaño: ¡No me toques los cojones! Viene ahí a saludarme al despacho. Está soltera. Soltera.