Delgado dice que "no daremos instrucciones a la Fiscalía" pese al aviso de los partidos catalanes de que no apoyarán los PGE

"El Gobierno no da instrucciones a la Fiscalía", ha dicho la ministra de Justicia, Dolores Delgado, al ser preguntada este lunes por las manifestaciones de dirigentes nacionalistas catalanes que han avisado de que sus grupos parlamentarios no apoyarán el proyecto de Presupuestos Generales del Estado si los políticos encausados por rebelión no son absueltos.

"Son unos presupuetos muy avanzandos, muy sociales y con muchas perspectivas de progreso, cada uno sabrá lo que hace con su voto", ha añadido Delgado, que ha insistido en que "nosotros nos mantenemos firmes de que no se van a dar instrucciones a nadie".

Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, Delgado se ha negado a contestar si teme que aparezcan nuevos datos de encuentros con el comisario José Manuel Villarejo, investigado por delitos de corrupción y en prisión desde el pasado 5 de noviembre.

"De este tema pasamos página", se ha limitado a señalar la ministra, que ha asegurado que se siente "con un importante apoyo político y social".

Preguntado por la pena de prisión permanente revisable, la titular de Justicia tampoco ha concretado su posición, señalando que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el recurso promovido por el PSOE contra la reforma del Código Penal que introdujo esa sanción.