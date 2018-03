El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado este viernes a los partidos independentistas como únicos responsables de la actual situación de bloqueo político que se vive en Cataluña. Los secesionistas no quieren "resolver este problema" y por eso presentan a la Generalitat candidatos que no pueden ser elegidos como Carles Puigdemont, Jordi Sànchez o Jordi Turull, ha lamentado. Pese a todo, Rajoy no es partidario de una repetición de las elecciones catalanas. Y asegura que no sabe dónde se ha fugado la dirigente de ERC, Marta Rovira.

"Vivimos en unas sociedades donde todos debemos respetar las decisiones judiciales y cuando la justicia nos llama debemos comparecer. En un entorno como el europeo, cualquier ciudadano que recibe una citación de la justicia, lo normal es que comparezca", se ha limitado a decir sobre la huida de Rovira. ¿Conoce el Gobierno el paradero actual de la dirigente republicana? "Que yo sepa, no", ha contestado Rajoy durante la rueda de prensa final de la cumbre de la UE que se celebra en Bruselas.