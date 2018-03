Rajoy ni sabe dónde está Rovira ni quiere repetición de elecciones en Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado este viernes a los partidos independentistas como únicos responsables de la actual situación de bloqueo político que se vive en Cataluña. Los secesionistas no quieren "resolver este problema" y por eso presentan a la Generalitat candidatos que no pueden ser elegidos como Carles Puigdemont, Jordi Sànchez o Jordi Turull, ha lamentado. Pese a todo, Rajoy no es partidario de una repetición de las elecciones catalanas. Y asegura que no sabe dónde se ha fugado la dirigente de ERC, Marta Rovira.

"Vivimos en unas sociedades donde todos debemos respetar las decisiones judiciales y cuando la justicia nos llama debemos comparecer. En un entorno como el europeo, cualquier ciudadano que recibe una citación de la justicia, lo normal es que comparezca", se ha limitado a decir sobre la huida de Rovira. ¿Conoce el Gobierno el paradero actual de la dirigente republicana? "Que yo sepa, no", ha contestado Rajoy durante la rueda de prensa final de la cumbre de la UE que se celebra en Bruselas.

El fallido pleno de investidura de Turull celebrado este jueves pone en marcha el reloj para convocar nuevas elecciones en Cataluña en el plazo de dos meses si ningún otro candidato reúne una mayoría suficiente. ¿Considera Rajoy que la repetición de elecciones es una solución para salir de la actual parálisis? "Todo lo que sea excepcionalidad en lo institucional no es bueno. Yo no soy partidario de que se repitan elecciones. Eso no es bueno: la gente vota y los políticos tienen la obligación de, a la vista de las decisiones que toma la gente, resolver el problema", sostiene el presidente del Gobierno.

Un candidato sin problemas con la justicia

A su juicio, la salida del laberinto pasa por que los partidos independentistas se pongan de acuerdo para presentar un candidato a la Generalitat cuya elección sea permitida por la ley y "que no tenga problemas con la justicia". Sólo si se cumplen esas condiciones, el Gobierno estaría "dispuesto a negociar y hablar". "Lo que todos deseamos es una vuelta a la normalidad, pero me tempo que eso depende de las decisiones de muchos y no de unos pocos", se ha quejado Rajoy en referencia a los partidos independentistas.

Rajoy dice que cuando Justicia llama a ciudadano, "lo normal" es comparecer

En todo caso, el Gobierno sigue adelante con su plan de presentar el próximo martes un borrador de presupuestos para el año 2018. A juicio del presidente, el bloqueo de la situación catalana no tiene por qué impedir que las cuentas públicas salgan adelante. "Una cosa es el presupuesto y otra los acontecimientos que estamos viviendo", sostiene Rajoy. Eso sí, insiste en que es prioritario que haya un nuevo presidente de la Generalitat. "A mi me gustaría que a la máxima celeridad posible se arreglara este tema", ha concluido.

Gibraltar y el brexit

El presidente del Gobierno ha celebrado que la UE reitere el poder de veto de España sobre Gibraltar tras el brexit: el Peñón sólo se beneficiará del periodo transitorio de adaptación si hay un acuerdo previo entre Madrid y Londres. Rajoy asegura que las conversaciones ya están en marcha y "progresan satisfactoriamente". Espera que se pueda llegar aun acuerdo "en los próximos meses".

En esta mesa de diálogo "no se va a tratar el tema de la soberanía" porque el Gobierno no quiere mezclarlo con la salida de Reino Unido de la UE. De lo que se está hablando sobre todo es "de los trabajadores del campo de Gibraltar porque no queremos que el brexit empeore su posición". "Vamos a intentar acabar con las situaciones de tráfico ilícito, queremos mejorar la transparencia y el intercambio de información fiscal, el uso futuro del aeropuerto y cuestiones de pesca y medioambiente".