A qué partidos políticos beneficia el voto en blanco en las elecciones del 28M

Los ciudadanos de España están acudiendo a votar hoy, 28 de mayo, en las elecciones municipales y autonómicas que se celebran en nuestro país. Sin embargo, no todos los votantes que acuden a las urnas saben todavía a quién van a votar, ya sea, porque no les convence ningún candidato, ni las propuestas electorales de los distintos partidos.

En este caso, si queremos que nuestro voto tenga un impacto en el resultado final de las elecciones, la mejor opción es elegir el voto en blanco. Aunque, no sólo existe la posibilidad de votar en blanco para aquellos electores que todavía se encuentran indecisos sobre a quién votar. Ya que, existe otra posibilidad que es la abstención, y que consiste en no votar y, por tanto, no acudir al colegio electoral o al centro de votación.

A continuación, te contamos cuáles son las diferencias entre voto en blanco y abstención. Además de aclararte otras cuestiones cómo a quién va dirigido el voto en blanco y a qué partidos políticos beneficia.

¿Qué es el voto en blanco y cómo se vota?

El voto en blanco es una opción que los electores pueden elegir en los casos en los que no sepan a qué candidato votar o en la situación en la que no se decanten por ningún partido político y sus propuestas electorales.

Sin duda, se trata de una opción que muchos ciudadanos de España acabarán usando en estas elecciones autonómicas y municipales 2023. Debido a que, en procesos electorales anteriores, la participación del voto en blanco ha supuesto cerca de un 1%. Un ejemplo de ello son las elecciones generales de 2019, que contaron con un 0,8% de votos en blanco.

En concreto, el voto en blanco consiste en depositar dentro del sobre de votación una papeleta en blanco o vacía, es decir, que no tenga ninguna casilla marcada o qué no aporte información de a que partido político va dirigida la votación. Asimismo, para ejercer tu derecho con un voto en blanco, otra de las posibilidades es introducir en la urna un sobre vacío.

¿A qué partidos políticos beneficia el voto en blanco?

El voto en blanco sí que es una forma de participar en las elecciones, ya que, sí entra en el cómputo de los votos válidos. Por tanto, es una forma de que los votantes indecisos tengan un efecto en el resultado final de las elecciones.

La validez del voto en blanco en las elecciones autonómicas y municipales 2023 está establecido por la Ley d'Hondt. Esta ley se trata de un sistema de reparto proporcional para repartir los votos en un proceso electoral, que aplica España y otros países.

En concreto, en España, se descartan las candidaturas que no llegan al 3% en las elecciones generales, mientras que también se descartan aquellas candidaturas que no llegan al 5% en las elecciones locales.

De esta forma, el voto en blanco beneficia a los partidos mayoritarios. Ya que, este voto se suma al total de las papeletas electorales emitidas sobre el que se aplica el reparto proporcional de escaños. De igual forma, el voto en blanco puede perjudicar a las aspiraciones de los partidos más pequeños.

¿En qué se diferencian el voto en blanco y la abstención?

Algunos ciudadanos pueden cometer el error de confundir la abstención con el voto en blanco, sin embargo, no son lo mismo. El motivo es que el voto en blanco sí que tiene un efecto en el resultado final de las elecciones, mientras que la abstención no.

La abstención no afecta a los resultados finales de las elecciones, sólo a los datos de participación. La causa es que elegir la abstención al voto en unas elecciones en España, implica que no va a haber ni sobre, ni papeleta, ya que, la persona decide no acudir a votar a la mesa electoral, ni enviar su voto por correo.

De esta forma, el voto en blanco supone una forma de participar en las elecciones para aquellos electores que no saben a qué candidatos votar o que están indecisos hasta el mismo día de las elecciones, en concreto, este 28 de mayo.

¿Qué pasa si mi voto es declarado nulo?

Otra situación que se puede dar es que nuestro voto sea declarado nulo, al no seguir las normas que están establecidas para que el voto sea válido. En este caso, el voto será anulado y, por tanto, no se contabilizará y no afectará al resultado final de las elecciones del 28 de mayo.

Entre los motivos de que un voto sea declarado nulo se encuentra que se introduzca en la urna un sobre o una papeleta que sean diferentes a los oficiales y que se incluyan en el sobre dos papeletas electorales de diferentes candidatos.

