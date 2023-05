¿Se podrían suspender las elecciones del 28-M por la compra de votos? Esto es lo que dice la Ley

El posible fraude electoral que se conoció la semana pasada en Melilla parece que se ha extendido como si fuera un virus altamente contagioso por otras muchas comunidades españolas a escasos días de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Ahora, se conoce que en otros territorios como Mojácar, Zamora, Cáceres, Huelva, Alicante y Murcia también se ha intentado comprar votos por correo, lo que arroja una sombra de duda sobre el proceso electoral español.

En Melilla están bajo sospecha casi 10.000 votos por correo. Por cada uno ofrecían hasta 150 euros. Si todos fueran irregulares, se habría dedicado un millón y medio de euros en la red de captación de votos.

Según publica este jueves EL ESPAÑOL, dos empresas del consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-Lal, y número 3 de Coalición Por Melilla, han cobrado más de 95.000 euros en subvenciones públicas desde 2018, que podrían haberse destinado a la compra de votos. El líder del partido, Mustafá Aberchán, ya fue condenado a dos años de prisión por un delito de fraude electoral en el voto por correo en 2008.

[De Zamora a La Gomera: todos los casos de fraude y robo de votos que afectan a las elecciones del 28M]

Más de 36 millones de personas están llamadas a las urnas el 28-M para las elecciones municipales. Además, las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y Región de Murcia eligen a sus parlamentos autonómicos. Las urnas se abrirán a las 9:00 y se cerrarán a las 20:00 horas.

Sin embargo, todas las alarmas están puestas en si sería posible suspender las elecciones por este posible negocio.

La ley no contempla aplazar o suspender las elecciones

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General no establece en ninguno de sus apartados la posibilidad de aplazar o suspender unas elecciones. Tampoco se observa nada en las leyes electorales de las comunidades autónomas.

En su artículo 84, la ley establece: "Sólo por causas de fuerza mayor podrá no iniciarse o suspenderse, una vez iniciado, el acto de la votación, siempre bajo la responsabilidad del Presidente de la Mesa, quien resolverá al respecto en escrito razonado. De dicho escrito, el Presidente envía en todo caso una copia certificada inmediatamente después de extenderlo, ya sea en mano, ya sea por correo certificado, a la Junta Provincial para que esta compruebe la certeza y suficiencia de los motivos y declare o exija las responsabilidades que resulten".

El Artículo 95 también señala que "el escrutinio es público y no se suspenderá, salvo causas de fuerza mayor, aunque concurran varias elecciones". La penúltima vez que se hace mención de la palabra 'suspender' hace referencia al acto del escrutinio, el cual "no puede interrumpirse". No obstante, transcurridas 12 horas de sesión, "las Juntas podrán suspender el escrutinio hasta el día siguiente".

Ninguna de estas normas subrayan si sería posible la suspensión de unas elecciones, ni siquiera por el caso que acontece en este 28-M.

Vacío legal

No obstante, existe un vacío legal por la existencia de un precedente: el aplazamiento de las elecciones de 2020 convocadas para el 5 de abril del País Vasco y Galicia por la pandemia del Covid-19. La suspensión de las mismas fue avalada por las juntas electorales autonómicas. Finalmente, se realizaron el 12 de julio de ese mismo año.

La Junta Electoral de Galicia señalaba entonces que las elecciones podía posponerlas el presidente autonómico -en aquel entonces, Alberto Núñez Feijóo- amparándose en el decreto del Estado de alarma que aprobó el Gobierno central. Señalaba entonces el órgano de control que los comicios debían celebrarse en "las condiciones adecuadas para su desarrollo en libertad de concurrencia, votación y ejecución sin solución de continuidad".

En palabras del profesor Jordi Barrat, de la Universidad Rovira i Virgili, en Revista de Derecho, "la legislación electoral tampoco prevé un supuesto de cancelación de unos comicios ya convocados y es algo razonable, ya que abrir tal espita supone también permitir que futuros presidentes de Gobierno se vean tentados de jugar con tal posibilidad según cuáles sean sus expectativas electorales y cómo se desarrolle la campaña".

Melilla, primer caso

Las pesquisas de las autoridades en Melilla tras conocerse la presunta red de captación de votos han derivado ya en la detención de 10 personas. Además, se ha sabido de la existencia de varios intentos de sobornos y robos a empleados de Correos durante la entrega del voto por correo. Incluso a un cartero le robaron toda la documentación electoral que llevaba encima.

Tras esto, la Junta Electoral de Melilla decretó que sería obligatorio presentar el DNI y el pasaporte para la entrega del sobre certificado en las oficinas de Correos.

[El nº3 de Coalición por Melilla detenido por el fraude recibió 95.000 euros en ayudas de su Gobierno]

Este jueves, la misma ha pedido a la empresa de reparto todos los votos de Melilla que han sido depositados en los buzones de los ciudadanos de la región, ya que no serán remitidos a las mesas electorales y estarán bajo investigación policial.

A raíz de este escándalo, se ha descubierto algo parecido en otros puntos de España, donde existe la misma intención: una posible trama de fraude electoral. Por ahora, se conoce que ha ocurrido en Mojácar, Zamora, Cáceres, Huelva, Alicante, Murcia y La Gomera.

Sigue los temas que te interesan