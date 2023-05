El PSOE de Mojácar denunció a la alcaldesa por usar cestas de comida para alterar el voto por correo

Manolo ha sido el primero en llegar este jueves al último Pleno de la legislatura del Ayuntamiento de Mojácar: el candidato del PSOE no se ha venido abajo tras el arresto del número 2 y del número 5 que figuran en su lista a la alcaldía, por un supuesto fraude electoral destapado por la Guardia Civil. "Estoy a favor de que la Junta Electoral anule todo el voto por correo del próximo domingo", tal y como ha asegurado el líder de los socialistas mojaqueros Manuel Zamora, a preguntas de EL ESPAÑOL, antes del inicio de la sesión prevista a las 9 horas, a la que han asistido expectantes los vecinos y que ha contado con 'refuerzo policial': 2 agentes.

"No puedo hacer ninguna valoración sobre la investigación de la Guardia Civil porque no tengo ninguna información", según ha proseguido explicando el candidato del PSOE, Manuel Zamora, justo antes de confirmar que los dos arrestados concurrirán en la lista el 28 de mayo: "Irán en la lista del próximo domingo porque a estas alturas no hay tiempo para cambiar las papeletas". De modo que Francisco Flores (número 2) y Cristóbal Vizcaíno (número 5) podrían resultar elegidos en las urnas, ya que en la actualidad el PSOE cuenta con 5 concejales en el Consistorio.

"No he podido hablar con ellos porque todavía siguen detenidos, pero si salen elegidos les pediré que renuncien a sus actas después de las elecciones". El supuesto 'pucherazo electoral' de Mojácar que ha provocado un seísmo político a nivel nacional, parece no tener fin, puesto que el candidato socialista, Manuel Zamora, ha anunciado que el 16 de mayo el PSOE también denunció supuestas irregularidades en el voto por correo ante la Guardia Civil. La denuncia se presentó ocho días antes de que la UCO explotase la operación en la que han sido arrestados dos miembros de su lista, por la supuesta compra del voto por correo entre la población latina.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a la denuncia en la que se señala directamente a la regidora, Rosa María Cano, que ocupa el número 2 de la lista del PP para los comicios municipales: "El Partido Popular estaría utilizando desde el inicio del periodo de reclamación del censo electoral que comenzaba el 10 de abril, una copia del documento extraído del propio Ayuntamiento, descargada del sistema INE, con algunos de los usuarios que hay en Mojácar. La alcaldesa tiene un usuario con acceso".

"Hemos detectado que estarían votando por correo muchos beneficiarios de las cestas de comida que asignan los Servicios Sociales y reparten la alcaldesa y los concejales del equipo de Gobierno, personalmente, en Navidad".

Manuel Zamora, portavoz del PSOE y cabeza de lista a la alcaldía de Mojácar, este jueves, antes de comenzar el último Pleno de la legislatura.

La denuncia también incluye un documento con el listado de beneficiarios del regalo navideño y una foto que ilustra esta información, donde el PSOE realiza esta explicación a la Guardia Civil para poner en contexto la imagen: "Aparece la alcaldesa junto a una beneficiaria de dicha cesta y en la mesa, el sobre del voto por correo y otros cinco sobres al lado, ya preparados".

La polémica imagen supuestamente fue tomada en mayo. De momento, el PSOE no tiene conocimiento de que la Guardia Civil haya realizado pesquisas sobre esta nueva denuncia de pucherazo electoral en Mojácar. A pesar de que se establece una aparente relación entre los beneficiarios de la cesta de Navidad, los solicitantes del voto por correo para los comicios municipales y el uso del censo electoral desde el 10 de abril.

"Hemos detectado que hay ciudadanos que han solicitado voto por correo, mediante certificado digital. Dichos certificados se estarían solicitando en el Ayuntamiento sin presencia del ciudadano y no estarían siendo instalados en su propio ordenador".

Como colofón, en la comparecencia del PSOE ante el Instituto Armado, previa a que se produjesen las detenciones de los números 2 y 5, también se afirma que se están realizando trámites de solicitud del voto por correo cuando la oficina de Correos está cerrada. Tal situación fue detectada por la candidatura de Manolo en las visitas que realizan a los vecinos en sus casas para explicarles su programa y pedirles su apoyo.

"En una visita que realizamos, una ciudadana afirmó que tanto ella como su marido habrían firmado una solicitud de voto por correo en el Ayuntamiento de Mojácar, un sábado por la tarde, con la alcaldesa [Rosa María Cano], y ella [la regidora] le dijo que ya no tenía que hacer nada más, lo que implicaría que tanto la señora como su esposo, no estarían ni solicitando presencialmente ni recogiendo [el voto]".

Los concejales del PP y del PSOE, este jueves, en el último Pleno de la legislatura en el Ayuntamiento de Mojácar. Badía

Durante el Pleno no se ha hablado de la operación de la Guardia Civil en la que se arrestado a los socialistas Francisco Flores (número 2) y Cristóbal Vizcaíno (número 5), a pesar de que era lo que esperaban los vecinos y de que había un turno de ruegos y preguntas, en el que cualquier grupo municipal podría haber sacado el tema. El PP con mayoría de 8 concejales ha optado por no hacer sangre con la oposición.

Al término de la sesión, el candidato del PSOE, Manuel Zamora, sí que se ha pronunciado sobre las 7 detenciones practicadas por la UCO (Unidad Central Operativa), por la supuesta compra del voto por correo entre la población extranjera, a razón de un supuesto pago de 150 a 250 euros por sobre. El líder socialista ha aclarado que solo hay dos miembros de su lista entre los arrestados: "Ninguno de los cinco restantes forman parte de mi candidatura ni de la estructura orgánica del partido".

El secretario general de los socialistas mojaqueros ha admitido que está "consternado" desde que conoció el operativo de la Guardia Civil: "Yo no sabía nada de esas prácticas". Zamora ha aclarado que no ha recibido "ninguna llamada" de Ferraz tras las detenciones y ha añadido que espera que se "depuren" responsabilidades: "Tengo confianza en la Justicia. Si hay sospechas del voto por correo, que se anule y que se articulen medidas para que esos vecinos vuelvan a votar el domingo".

El candidato del PSOE se ha mostrado muy crítico con los últimos procesos electorales, en los que el voto por correo de Mojácar se engordaba porcentualmente de los comicios generales (2%) a los municipales (18%). "Llevo tres elecciones presentándome y poniendo denuncias porque el voto por correo era excesivamente alto, cuando llegábamos al recuento todos los sufragios eran para el Partido Popular, pero no se han tomado cartas en el asunto", tal y como ha asegurado Zamora.

La alcaldesa popular de Mojácar (c), este jueves, firmando documentos durante el Pleno.

No alterará su campaña

"Tengan en cuenta que nosotros también hemos denunciado irregularidades en estas elecciones municipales y espero que se investiguen también porque nos llega mucha gente que habría solicitado el voto por correo, mediante la tramitación del certificado digital desde el Ayuntamiento, sobre la marcha, y quiero que eso se aclare", según ha insistido sobre la denuncia presentada el 16 de mayo y desvelada por EL ESPAÑOL.

"La Guardia Civl puede comprobar las descargas que ha habido con el censo electoral porque la alcaldesa ha estado trabajando con él. Las cestas de comida de Navidad las entrega el equipo de Gobierno y en las visitas que hemos hecho a la gente, nos dicen que van a votar al PP por las cestas y votan por correo".

Zamora ha remarcado que no cambiará su hoja de ruta en la recta final de la campaña: "Vamos a seguir haciendo un puerta a puerta con los vecinos para explicarles nuestro proyecto. Yo voy con la cabeza bien alta: me están llegando muchos mensajes de ánimo y eso es lo que me da fuera para llegar al domingo para ganar las elecciones municipales".

Sigue los temas que te interesan