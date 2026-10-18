Vox, dispuesto a demostrar "altura de miras" ante el 'frente popular' en el Senado: el lunes decidirá si pacta con el PP

El movimiento busca frenar el objetivo de la coalición de izquierda de evitar que PP y Vox alcancen la mayoría cualificada de tres quintos en el Senado.

Santiago Abascal garantizó actuar con "altura de miras" para evitar que la suma de las fuerzas de izquierda condicione la gobernabilidad de la Cámara Alta.

La estrategia contempla no presentar candidatura de Vox en ciertas provincias a cambio de integrar a sus representantes en la lista del PP, evitando así dividir el voto del centro-derecha.

Vox evaluará este lunes la posibilidad de pactar con el PP en el Senado para contrarrestar la lista conjunta Senado de Progreso impulsada por PSOE y Sumar.

Vox mueve ficha. El frente popular impulsado por el PSOE y los partidos que hoy integran Sumar, con listas conjuntas al Senado en 47 provincias, busca torpedear el probable Gobierno de coalición de centro y derecha que surgiría de las elecciones del 29N.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, lo dejó entrever este sábado, tras conocer la candidatura conjunta Senado de Progreso registrada por el PSOE y el Frente Amplio ante la Junta Electoral.

"Sánchez es capaz de todo por destruir España. Pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla", escribió Abascal en X.

Sánchez es capaz de todo por destruir España. Pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla. Mando un mensaje de tranquilidad, responsabilidad y compromiso. Actuaremos con altura de miras y haremos lo necesario para que España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces. #SentidoComún — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 17, 2026

"Mando un mensaje de tranquilidad, responsabilidad y compromiso", añadió, "actuaremos con altura de miras y haremos lo necesario para que España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces".

¿En qué consiste esta "altura de miras"? Las fuentes de la calle Bambú consultadas por EL ESPAÑOL indican que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox tomará una decisión el lunes, sobre la posibilidad de negociar un acuerdo con el PP al Senado.

El plazo para registrar coaliciones ante la Junta Electoral Central (JEC) concluyó en la medianoche del viernes. La fórmula que se estudia camina en otro sentido.

Por un lado, Vox se plantearía no presentar candidaturas al Senado, en aquellas provincias en las que la división del voto de centroderecha pueda convertir a la lista Senado de Progreso (del PSOE y el Frente Amplio) en la primera fuerza política.

Las reglas del juego son muy distintas a las del Congreso. En el Senado, cada provincia elige cuatro senadores y cada elector marca hasta tres: la lista más votada se lleva tres y la segunda, uno.

Por tanto, esa fórmula siempre prima a la lista más votada en cada provincia para favorecer la formación de mayorías.

A cambio de no presentarse en determinadas provincias, Vox negociaría colocar a algunos de sus candidatos, entre los tres nombres de la lista del PP en varias circunscripciones.

Según las proyecciones demoscópicas a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Vox podría mantener su lista propia al Senado en aquellas circunscripciones en las que tiene más opciones de obtener escaño. Como Murcia, Almería y Ceuta (donde el PSOE prácticamente desaparece del mapa).

Mucho más reñida va a estar la batalla con el frente popular en otras circunscripciones. Como Valencia, Sevilla, Cádiz, Huelva, Castellón, Badajoz, Cáceres, Asturias, Jaén, Córdoba, Granada, Zaragoza, Huesca, Guadalajara o Cuenca.

En estas últimas es donde podría ser más apropiada la fórmula de integrar a un candidato de Vox en la lista del PP, a cambio de que el partido de Abascal no se presente en esa provincia.

La negociación entre ambos partidos se iniciaría tras el acuerdo que adopte el lunes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox.

PP y Vox ya mantienen un pacto tácito de no agresión en esta precampaña electoral, conscientes de que están abocados a entenderse tras los comicios del 29N.

Y no quieren que sus posibles desencuentros den oxígeno al PSOE en el mes y medio que resta hasta las elecciones. Como ocurrió en julio de 2023.

La lista conjunta Senado de Progreso impulsada por el PSOE y el Frente Amplio busca evitar que PP y Vox alcancen la mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara Alta (161 del total de 267 senadores).

Esta cifra permitiría a PP y Vox renovar el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o nombrar al nuevo Defensor del Pueblo, sin contar con el PSOE.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este sábado que la "coalición de desesperados" impulsada por PSOE y Frente Amplio es una muestra de la "desesperación" de Pedro Sánchez ante la cita con las urnas.

Y el secretario general del PP, Miguel Tellado, aseveró que el PSOE "acaba de renunciar al centro político" y "ya es oficialmente un partido más de la izquierda radical", al concurrir al Senado con las formaciones que ahora encabeza la exalcaldesa Ada Colau.

Mediante el acuerdo de Senado de Progreso, el PSOE cederá uno de los tres nombres de su candidatura a sus socios del Frente Amplio en cada provincia, informa Rubén Fernández.

Esta fórmula ha causado malestar en algunas federaciones socialistas como las de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

En unos casos, porque verán relegados a sus propios candidatos.

Pero además, temen que esta fórmula no sume en sus circunscripciones, sino que ahuyente al voto más moderado hasta ahora apostaba por el PSOE.