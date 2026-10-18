Sánchez tapa la dimisión de Mínguez con una declaración de amor a Begoña, baile y frenesí de María Jesús Montero

El PP criticó la escenificación romántica acusando a Sánchez de recurrir a estratagemas similares a las de Cristina Fernández de Kirchner.

Ministros y altos cargos socialistas, con María Jesús Montero a la cabeza, celebraron el acto con bailes en el escenario.

El presidente protagoniza una pública declaración de amor a su esposa, Begoña Gómez, tras la dimisión de la portavoz Montse Mínguez.

Pedro Sánchez es proclamado candidato a la Presidencia del Gobierno por el Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada sin intervenciones críticas.

Después de que el discurso contra los "fondos buitre" le estallara en las manos al PSOE, con la dimisión de su portavoz Montse Mínguez, el presidente Pedro Sánchez optó este sábado por montar un Love Actually, como giro argumental de su precampaña.

Al iniciar su intervención en Fuenlabrada (Madrid), Sánchez pronunció una declaración de amor a su mujer, Begoña Gómez, y ambos se fundieron en un beso entre los aplausos del público. "!Qué bonito!", corearon los cargos y militantes del partido.

Antes, el Comité Federal del PSOE había proclamado por unanimidad a Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno.

Fue un cónclave sin intervenciones críticas —de hecho, sin ninguna intervención, salvo la del propio candidato— por lo que Emiliano García-Page decidió ahorrarse el viaje y se quedó en casa.

Al subir al escenario, Sánchez se enfundó una camiseta de color rojo con el lema de la campaña: "La fuerza de la gente".

Lo mejor estaba por llegar. A continuación, anunció en tono melodramático: "Hoy me acompaña Begoña y quería darte las gracias por ser mi esposa, la madre de mis hijas y por ser mi mujer".

Y subrayó: "Que lo escuchen alto y claro: te quiero", dijo ante el auditorio del centro cultural Tomás y Valiente, tradicional bastión socialista.

Como gancho electoral, Sánchez recurrió a esta escena romántica. Y aludió de forma velada al viacrucis judicial de su mujer, que está a la espera de sentarse en el banquillo ante un jurado popular, imputada por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.

"Nos han intentado quebrar de todas maneras y han logrado justo lo contrario", proclamó, "estamos más unidos y somos más fuertes que nunca".

Tras estas palabras, la esposa del presidente del Gobierno subió al escenario, ambos se abrazaron y posaron ante los fotógrafos besándose.

Luego llegaría el éxtasis: ministros y cargos del partido cerraron el acto con un animado baile.

Con la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, convertida de nuevo en la reina de la pista, entre una gesticulación sobrecogedora.

Pero también se animaron, sin tanta destreza, los ministros Óscar Puente, Óscar López y el más comedido Ángel Víctor Torres.

"Russowsky vive en Fuenlabrada, pero nació en Pucela. Había que bailarlo, sí o sí", escribió luego el ministro de Transportes en redes.

Russowsky vive en Fuenlabrada, pero nació en Pucela. Había que bailarlo, si o si. https://t.co/QqbTROUHd2 — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 17, 2026

Los populares desconfían de esta exaltación del sentimentalismo.

"Cada vez que proclama su amor por Begoña, monta una cloaca para destruir la Justicia", advirtió desde Palencia la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo.

Aludía a los "cinco días de reflexión" que, recluido en la Moncloa, se tomó el presidente Pedro Sánchez al saber que su esposa había sido imputada por el juez Peinado.

Durante aquellos días se produjo la reunión en Ferraz en la que Santos Cerdán, la fontanera Leire y otros colaboradores del presidente escucharon los audios de Villarejo sobre las saunas que regentaba el padre de Begoña, Sabiniano Gómez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga los hechos, sitúa en aquel momento el nacimiento de la cloaca de Ferraz que actuaba contra jueces, fiscales y mandos de la UCO.

En una de las ramificaciones de la trama, la cloaca del PSOE recurrió al clan de narcos de Los Rochos para que dieran "un sustito" a la juez Beatriz Biedma, que investigaba la contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

La Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de delito para imputar al PSOE como persona jurídica en esta trama.

Pero todo indica que el juez Pedraz no tomará la decisión hasta después de las elecciones del 29N.

La vibrante declaración de amor de Pedro Sánchez desde el escenario no parece un gesto casual ni improvisado, sino un nuevo plot twist de los guionistas de Ferraz. El penúltimo as en la manga.

Como demuestra que, al instante, el partido y sus principales cargos lanzaran mensajes en redes con lemas como "La fuerza del amor".

La fuerza que puede con todo. 🌹❤️ https://t.co/YSe6wBapmt — PSOE (@PSOE) October 17, 2026

O en palabras de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé: "El amor vencerá".

De nuevo, los populares han advertido la sospechosa semejanza de estos mensajes con los empleados por Cristina Fernández de Kirchner.

En su campaña de 2011 como candidata a la presidencia de Argentina, Kirchner difundió mensajes con idéntico lema, "La fuerza del amor", con una foto en la que aparecía besando a su marido.

Imagen de la campaña "La fuerza del amor" de Cristina Fernández de Kirchner. X

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por un Tribunal Federal en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, en una causa multimillonaria por corrupción.

Atendiendo a su edad, el Tribunal le ha permitido cumplir la condena en su propio domicilio, con una tobillera electrónica.