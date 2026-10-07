Pedro J.: "Es inaudito que los sindicatos no hayan refutado a Montero tras decir que la huelga general va contra la oposición"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro J. Ramírez reprocha a los sindicatos que no hayan desmentido a María Jesús Montero tras afirmar que la huelga general va contra la oposición. El director de EL ESPAÑOL advierte de un clima de tensión ante las elecciones, con posibles piquetes y movilizaciones contra sedes de PP, Vox y PSOE. Sostiene que la democracia está en riesgo por la falta de Presupuestos, el uso habitual del decreto ley y el papel que atribuye a la televisión pública. Cuestiona la amnistía a la malversación del procés y alerta de que el independentismo podría retomar el unilateralismo; también subraya las ventajas electorales de gobernar desde Moncloa.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha afeado a las organizaciones sindicales que "24 horas después de que Montero haya dicho que la huelga va contra la oposición los sindicatos no lo hayan desmentido", lo cual cree que es "inaudito".

"Los sindicatos son, cuando llega la hora de la verdad, el brazo armado de la izquierda parlamentaria, el brazo armado de la izquierda gubernamental", ha añadido.

El periodista ha vaticinado que "habrá piquetes y el siguiente paso será lanzar a las turbas, a los sectores más comprometidos y más agresivos contra las sedes del PP o de Vox y generar una dinámica en la que también haya turbas contra las sedes del PSOE. Ese es el entorno en el que Sánchez quiere que se celebren las elecciones. Un entorno en el que la calle esté ardiendo".

"¿Cuántas Ceutas nos prepara Sánchez antes de las elecciones?", se ha cuestionado el periodista a este respecto. "Además de Ceuta, pues ya tenemos la Ceuta de la vivienda, la huelga general en marcha,...", ha apostillado en una intervención en 'El Programa de Ana Rosa'.

Pedro J. ha aseverado que, con sus declaraciones sobre el Parlamento, Sánchez "ha establecido dos tipos de españoles: los que están de acuerdo con él, que son la gente, que son la calle, que es la ciudadanía, y los que no estamos de acuerdo con él, que quedamos extramuros de su ciudad política".

Tirano de izquierdas

"Tenemos que afrontar las próximas elecciones con esperanza, pero sobre todo con la enorme preocupación de ver que quien está en el poder ya ha operado una primera metamorfosis al pasar, desde la anterior legislatura a esta, de lo que era un gobernante de izquierdas a un autócrata de izquierdas, y algunas de las cosas que está haciendo y diciendo estos días permiten atisbar a un tirano de izquierdas", ha explicado.

Al ser preguntado por Ana Rosa si la democracia corre peligro, el director de este medio ha respondido con contundencia: "Desde luego que sí".

Asimismo, ha ejemplificado las razones que le llevan a creer que la democracia está en riesgo.

"Cómo no va a correr peligro la democracia si estamos empezando a interiorizar como normal que haya podido transcurrir una legislatura completa sin que se presenten los presupuestos, que es el único título habilitante que debería tener un gobierno para poder recaudar impuestos, o para poder mandar un buque de guerra a cualquier lugar del mundo".

El presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL cree que "sin la habilitación de los Presupuestos Generales del Estado en un sistema parlamentario, el gobierno no puede disponer del erario, porque no tiene la autorización que debe renovarse año a año".

También ha apuntado a la "aceptación del decreto ley que elude todo debate, toda confrontación, toda posibilidad de enmienda, sea el método legislativo habitual del Gobierno" y ha arremetido contra la televisión pública, a la que ha calificado de "una trinchera de combate desde la que disparan los pistoleros del Gobierno" y "una plataforma de sectarismo extremo como nunca se ha percibido".

Es por ello que ha sentenciado que "hoy es un día en que el Estado de derecho está de luto, en el que nuestras instituciones están de luto. Los artículos de la Constitución que están colgados en mi despacho, hoy para mí, son las esquelas".

De la misma forma, se ha referido a la decisión de amnistiar la malversación del procés por una decisión del Constitucional que posibilita la vuelta a España de Carles Puigdemont. "La amnistía que se ha aprobado ayer no supone ninguna reconciliación, no supone ningún reencuentro".

"Puigdemont lo ha dicho tranquilamente. Él volverá a recurrir al unilateralismo en pro de la independencia de Cataluña en cuanto tenga la oportunidad para ello", ha agregado el director de este medio.

"El independentismo, como todo sentimiento romántico, como todo elemento emocional, va a estar siempre ahí, durmiente, y aparecerá cada vez que, como consecuencia de una crisis económica", ha alertado Pedro J., y ha exigido que "cuando haya un nuevo gobierno, lo primero que haga sea rearmar legislativamente al Estado frente a posibles nuevos intentos independentistas de sedición o de separación unilateral".

La ventaja de Moncloa

Acerca de los resultados de las elecciones programadas para el próximo 29 de noviembre, Pedro J. ha señalado que "de las 13 veces en las que un presidente ha sido candidato, 12 ha conseguido continuar en la Moncloa porque las ventajas de competir desde el poder son enormes y esas ventajas incluyen la utilización del Boletín Oficial del Estado hasta el último momento".