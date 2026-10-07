Feijóo pedirá a la Junta Electoral "medidas adicionales" para "garantizar" el voto por correo: "No confío en sus directivos"

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LO ESENCIAL Las claves Feijóo propondrá a la Junta Electoral Central medidas adicionales para reforzar las garantías del voto por correo ante las elecciones del 29-N. El líder del PP afirma que confía en carteros y empleados públicos de Correos, pero no en sus directivos. Feijóo alude a las investigaciones sobre el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y Leire Díez para justificar sus dudas. Mientras Sémper defiende que el sistema es garantista, Ayuso y Azcón han animado a votar presencialmente ante sus recelos sobre el voto postal.

Alberto Núñez Feijóo se ha sumado en el primer acto de la precampaña electoral de cara al 29-N a la estrategia de sembrar dudas sobre la limpieza del voto por correo alentada por varios dirigentes de su partido en los últimos días.

El líder del PP ha anunciado desde Ceuta, en un acto acompañado del presidente de la ciudad autónoma Juan Jesús Vivas, que va a proponer a la Junta Electoral Central en los próximos días que adopte "algunas medidas adicionales" para "incrementar la garantía del voto por correo".

Feijóo, que fue presidente de Correos entre 2000 y 2003, ha dado así un espaldarazo a las alertas difundidas por mandatarios autonómicos como Jorge Azcón o Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña, de hecho, ha acusado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez de alentar un fraude y un pucherazo.

🔴Feijóo pedirá a la Junta Electoral "medidas adicionales" para "garantizar" el voto por correo: "No confío en sus directivos" 🗳️Anuncia que va a proponer a la Junta Electoral Central en los próximos días "algunas medidas adicionales" para "incrementar la garantía del voto por correo". — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 7, 2026

"He sido presidente de Correos. Confío plenamente en los carteros de Correos. Confío en los empleados públicos de Correos. No confío en los directivos de Correos", ha expresado Feijóo. "Pero es que no confía la Justicia. El expresidente [Juan Manuel Serrano] y la señora Leire Díez, personaje de reconocido prestigio, están investigados por intentar extorsionar a jueces, fiscales, periodistas y otros ciudadanos", ha subrayado.

Esta misma mañana, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha ofrecido un diagnóstico más suave: "Nuestro sistema es garantista, tenemos herramientas y la capacidad de controlar que el sistema funciona. Y ha apelado a los españoles a que vayan a votar "por tierra, mar y aire, y también por correo".

En su quinto viaje a Ceuta desde que estalló la crisis por la entrada masiva de migrantes de finales de julio, Feijóo ha dicho que el PP va a "llamar a un voto masivo" para que haya un Gobierno "muy sólido".

Isabel Díaz Ayuso había pedido a "todo el mundo" que vaya a votar físicamente en las urnas y que "ni se les ocurra" recurrir al voto por correo, avivando el fantasma de un supuesto pucherazo.

Jorge Azcón también entró de lleno en el tema el martes y afirmó que sus hijos, que estudian fuera de Aragón, acudirán a votar personalmente en Zaragoza en las próximas elecciones generales.

La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, fue otra de las voces de Génova en esta misma línea. Recordando el paso del jefe de Gabinete de Sánchez por Correos, se mostró comprensiva con que "haya millones de españoles que puedan tener dudas sobre el voto por correo".