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El BOE publica el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral para el 29 de noviembre
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el Real Decreto 806/2026 con el que se procede a la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre. La constitución del Parlamento, una vez celebrados los comicios, tendrá lugar el 23 de diciembre.
La citada convocatoria se realiza tras la deliberación ayer en Consejo de Ministros Extraordinario, a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución y de conformidad con lo previsto en el artículo 42.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General".
El texto consta de seis artículos y una disposición única, la de la entrada en vigor el mismo día de su publicación. Así, quedan disueltos el Congreso de los Diputados y del Senado elegidos el 23 de julio de 2023.
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El Gobierno aprobará hoy los decretos de vivienda con algunos cambios y buscará su convalidación en la Diputación Permanente
El Gobierno aprobará hoy con algunas modificaciones los dos decretos ley de vivienda que el Congreso no convalidó el pasado viernes e intentará sacarlos adelante mediante la Diputación Permanente, ya que con las Cortes disueltas se activa este órgano en el que los partidos favorables a la medida podrían contar con mayoría suficiente.
Tras el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la posterior disolución de las Cortes, la Diputación Permanente cumple un papel de sustituto del pleno del Congreso para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas durante este periodo.
En este órgano, el Gobierno tendría mayoría suficiente para aprobar al menos uno de los dos decretos que decayeron la semana pasada, porque el voto de Junts ya no sería determinante. El texto para el que el Gobierno contaría con mayoría si todas las formaciones repiten su voto sería el que contiene el grueso de las medidas.
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Comuns apoya que Ada Colau lidere Frente Amplio y sea la candidata en vez de Mónica García
La ejecutiva de Comuns se ha mostrado este lunes mayoritariamente favorable a que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau sea la cabeza de cartel de Frente Amplio, mientras que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se perfila como número uno por la provincia de Barcelona.
Así lo han explicado a la agencia Efe varias fuentes del partido, que ha celebrado en la tarde de este lunes una ejecutiva extraordinaria. Esta reunión debía celebrarse ya el pasado viernes, pero se pospuso por las votaciones sobre los decretos de vivienda en el Congreso.
Según las fuentes consultadas, una amplia mayoría de la ejecutiva ve con buenos ojos esta posibilidad, que sería "el mejor escenario" para Comuns, si bien no se ha dado todavía ningún paso formal para comenzar a confeccionar las listas.
Un portavoz del partido, sin embargo, ha señalado a que todavía no hay nada "cerrado" y que no hará comentarios sobre cuestiones internas.
La propuesta de que Colau encabece la candidatura no habría partido exclusivamente de Comuns sino de parte del núcleo decisorio del nuevo Frente Amplio, aunque otra parte de este mismo núcleo preferiría que la cabeza de cartel fuera la ministra de Sanidad, Mónica García, de Más Madrid.