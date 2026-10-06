El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el Real Decreto 806/2026 con el que se procede a la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre. La constitución del Parlamento, una vez celebrados los comicios, tendrá lugar el 23 de diciembre.

La citada convocatoria se realiza tras la deliberación ayer en Consejo de Ministros Extraordinario, a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución y de conformidad con lo previsto en el artículo 42.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General".

El texto consta de seis artículos y una disposición única, la de la entrada en vigor el mismo día de su publicación. Así, quedan disueltos el Congreso de los Diputados y del Senado elegidos el 23 de julio de 2023.