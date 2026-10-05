El Gobierno de Ceuta no teme una posible convocatoria electoral: "Más abandonados que con Sánchez no estaremos"

El presidente ceutí sostiene que Sánchez desatendió sus avisos previos a la crisis; Moncloa lo niega y defiende que mantuvo comunicación constante con las autoridades locales.

Vivas reclama elecciones y un cambio de Gobierno, junto con una estrategia de retornos, mayor coordinación institucional y una posición más firme ante Marruecos.

El Ejecutivo de Juan Jesús Vivas cree que el despliegue de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil se mantendría, al estar amparado por la situación de interés para la Seguridad Nacional.

El Gobierno de Ceuta asegura que una convocatoria electoral no empeoraría la situación de la ciudad, que considera abandonada por Moncloa desde la entrada masiva de finales de julio.

El Gobierno de Ceuta no teme que Pedro Sánchez pueda sucumbir a su derrota parlamentaria... o aprovecharla para convocar elecciones generales tras ser tumbados los decretos de vivienda, el pasado viernes en el Congreso de los Diputados.

En el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas entienden que una disolución de las Cortes "no agravaría en nada" la situación de una ciudad que se considera abandonada por Moncloa desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

"Más abandonados que con Sánchez no estaremos", resume un alto cargo cercano al presidente Vivas. La frase condensa el diagnóstico político del Ejecutivo local sobre una crisis que continúa abierta en la frontera, en los servicios de la ciudad y en la relación con Marruecos.

Fuentes del gobierno local dudan, incluso, de que el presidente vaya a dar el paso. "Mi opinión personal es que no va a disolver. Es un farol", sostiene este miembro del equipo de gobierno, antes de hacer una precisión institucional: "Sólo se disolverían las Cortes. El Gobierno sigue teniendo potestades".

Es decir, nada cambia... más allá de que la insatisfacción, la desazón o incluso hasta las dudas de connivencia con el régimen de Mohamed VI hayan penetrado en alguno de los responsables políticos locales. "Todo lo que ha hecho, o no hecho, hasta ahora seguiría igual".

La defensa de la ciudad

Una hipotética convocatoria electoral no alteraría por sí misma el operativo desplegado en Ceuta. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil mantendrían los cometidos de su misión mientras no recibiesen nuevas instrucciones del Gobierno.

El dispositivo militar se desarrolla en el marco de la situación de interés para la Seguridad Nacional declarada el 25 de agosto mediante el Real Decreto 681/2026, al amparo de la Ley de Seguridad Nacional.

Ese esquema excede el apoyo ordinario del Ejército al Ministerio del Interior. Los militares desarrollan labores de vigilancia, presencia, disuasión y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las Fuerzas Armadas no asumen competencias policiales extraordinarias ni pueden restringir por sí solos la movilidad o el acceso al territorio; cualquier modificación sustancial de su misión, despliegue o reglas de actuación requeriría una decisión expresa del Ejecutivo.

El Gobierno de Ceuta separa, además, esa realidad operativa de su crítica a Pedro Sánchez.

El respeto de la Ciudad Autónoma a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil es "absoluto", según fuentes del Ejecutivo, que reivindican la profesionalidad de los efectivos desplegados desde el inicio de la crisis.

Y "reverencial" en el caso de Felipe VI, a quien se espera junto a la Reina Letizia los próximos días 13 y 14 de octubre, cuando ya en teoría se habrían disuelto las Cortes si es que se cumple el rumor, alimentado desde la propia Moncloa.

La coartada de los decretos

La caída de los dos decretos de vivienda ha reabierto la discusión sobre la continuidad de la legislatura.

El Gobierno sufrió una doble derrota en el Congreso, no esperada, al no conseguir reunir una mayoría suficiente para convalidar dos de sus principales medidas, después de que Junts se sumara al rechazo de PP y Vox y otros socios endurecieran su posición.

En el PP y en el entorno de Vivas vinculan aquella derrota con la crisis de Ceuta.

Consideran que ambos episodios reflejan una forma de gobernar que describen como negligente, reactiva y personalista: un Ejecutivo que, a su juicio, no anticipa los problemas, no asegura apoyos y acaba reaccionando cuando la crisis ya ha adquirido una dimensión política mayor.

"La legislatura está agotada. Lo mejor que le puede pasar a Ceuta en este difícil trance, y a España, es que los españoles hablen a través de las urnas y que tengamos un Gobierno que gobierne", afirma otro miembro del Ejecutivo local.

La posición enlaza con una tesis sostenida por Vivas y su Gobierno desde el inicio de la crisis. "El presidente Vivas siempre ha mantenido, y su Gobierno, que es necesario cuanto antes un cambio de Gobierno en la Nación", señalan fuentes cercanas al presidente ceutí.

Así lo expresó el líder ceutí, el lunes pasado, a su salida de la Junta Directiva Nacional del PP, en Madrid: "La dimisión del delegado del Gobierno", Miguel Ángel Pérez Triano, que acababa de ocurrir, "no puede ser el fin de las responsabilidades políticas, aquí hay mucho más".

Otra fuente cercana a Vivas añade que "Ceuta no puede quedar abandonada ni un minuto más".

En consonancia con algunas de las consignas más repetidas por el presidente ceutí, esta fuente desdeña cualquier problema derivado de una convocatoria de generales: "Necesitamos volver a la normalidad, a la situación anterior al día 29 de julio, cuanto antes".

Y esa petición, aclara este miembro del gobierno local, no se limita a preservar el despliegue de seguridad, sino que incluye una estrategia de retornos, más coordinación institucional y una posición firme frente a Marruecos.

Desatención y desidia

Vivas declaró esta semana ante la Audiencia Nacional que intentó contactar en diez ocasiones con Sánchez antes de la entrada masiva.

Según su testimonio, esta desatención al obtener sólo tres respuestas sólo es comparable a la desidia de no haber vuelto a hablar directamente con el presidente desde el 31 de julio.

Moncloa le acusa de mentir y mantiene, por su parte, que existió comunicación constante con las autoridades ceutíes. Pero el gobierno de Ceuta ya ha registrado los listados ante notario, y los enviará a la juez esta misma semana.

El presidente de Ceuta sostiene que sus avisos y sus reclamaciones de apoyo no fueron atendidos con la urgencia necesaria.

En el entorno de Vivas hay voces aún más contundentes. "Para la ciudad de Ceuta [la salida de Sánchez de Moncloa] es lo mejor que podría ocurrir. Que caiga este Gobierno nefasto", afirma una fuente política ceutí, que añade: "Con Feijóo de presidente se aceleraría la solución de la crisis de Ceuta".