Sondeo exprés: si Sánchez disuelve el Congreso, el PP tendría hoy 143 diputados, PSOE 106, Vox 62 y Sumar 6

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LO ESENCIAL Las claves El sondeo de SocioMétrica sitúa al PP en 143 escaños y al PSOE en 106; la suma de PP, Vox y UPN alcanzaría 206 diputados. Vox subiría a 62 escaños, mientras el Frente Amplio heredero de Sumar obtendría 6 y Podemos se quedaría con 2 diputados. Los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez sumarían 143 escaños, uno menos que el PP, tras la ruptura de Junts con el Gobierno. El 67,4% suspende la gestión de Sánchez; Feijóo aventaja al presidente como favorito para liderar el Gobierno, con un 39,8% frente al 35%.

De nuevo, todo el país en vilo por los días de "reflexión" de Pedro Sánchez. Si finalmente decide adelantar las elecciones, el PP de Alberto Núñez Feijóo obtendría hoy una clara victoria con 143 escaños (33,4% del voto), seis más de los que tiene en la actualidad.

Y podría gobernar con una amplia mayoría absoluta de 206 escaños, con el apoyo de Vox (62) y UPN (1).

La nueva encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL indica que el PSOE perdería 15 escaños y se quedaría con sólo 106 (26,5%).

Y lo que es más importante, Sánchez no tendría ninguna opción de reeditar su coalición de Gobierno, debido al desplome de sus socios.

El nuevo artefacto electoral situado a su izquierda, el Frente Amplio, se quedaría con sólo 6 diputados (5,3%), frente a los 31 (12,3%) que tiene en la actualidad Sumar.

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La coalición perdería 25 escaños y 7 puntos de intención de voto respecto a su resultado en las elecciones de 2023. Y no está claro que su mutación electoral en el Frente Amplio logre frenar el descalabro.

La suma de todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez en 2023 hoy quedaría reducida a 143 diputados (por debajo de los 144 que la encuesta otorga al PP)

Los cinco ministros de Sumar han celebrado este domingo una reunión telemática, que no ha permitido despejar la incógnita de quién será el candidato del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno.

Y el tiempo se agota. Como ha informado EL ESPAÑOL, los nombres con más opciones para encabezar el proyecto son Mónica García, Pablo Bustinduy, la exalcaldesa Ada Colau y Ernest Urtasun.

La encuesta de SocioMétrica indica que Podemos se queda con sólo dos escaños: el desastre está asegurado.

Todo indica que la formación morada intentará subirse en el último momento al Frente Amplio para colocar a Irene Montero en un puesto destacado de las listas. Será más fácil, una vez se haya apartado Yolanda Díaz.

El sondeo indica que Vox recupera el pulso, consigue capitalizar buena parte de la frustración contra el Gobierno y hoy se dispararía desde sus 33 escaños actuales (12,4%) a 62 (18,1%).

Tras el frenazo que sufrió a comienzos de año, durante el último ciclo de elecciones autonómicas, el partido de Abascal vuelve a aproximarse al 20% del voto que le permitiría optimizar el reparto de escaños en cada provincia.

Alvise Pérez ni está ni se le espera: su agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF) se queda con el 2,2% del voto, sin opciones de sacar escaño en ninguna circunscripción.

Pero aún puede dañar al bloque de centroderecha: atrae a 124.000 antiguos votantes de Vox y otros 91.000 del PP.

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A la vuelta de sus vacaciones en La Mareta, Pedro Sánchez creía haber encauzado la recta final de la legislatura para recuperar el apoyo decisivo de Junts.

En tres ejes. Con el acuerdo del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido que ordenará al Supremo aplicar la ley de amnistía al delito de malversación (la ponencia se comenzará a debatir el próximo martes) para que Puigdemont pueda regresar a España.

Con el ministro Carlos Cuerpo impulsando el cupo catalán y Albares amenazando con vetar la ampliación de la UE a nuevos socios, si no incorpora el catalán como lengua oficial de sus instituciones.

La acampada en Sol por el desahucio de Maricamen Abascal ha permitido al Gobierno desviar el foco de la invasión de Ceuta y ponerse al frente de la reivindicación sobre el derecho a la vivienda. Tras más de 270.000 desahucios desde que Sánchez llegó a la Moncloa.

Pero todo se ha torcido. En el Pleno del Congreso celebrado el viernes, Junts consumó la ruptura total y tumbó los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno.

La encuesta de SocioMétrica ha sido realizada con 1.000 encuestas telefónicas, entre el jueves 1 y el sábado 3 de octubre. Recoge, por tanto, el impacto de estos últimos acontecimientos.

Sánchez logra sacudirse los problemas de Ceuta y capitaliza las reivindicaciones por la vivienda, pese a que las decisiones de su Gobierno han agravado el problema durante los últimos ocho años.

Así consigue recuperar terreno y pasa de los 103 escaños que le otorgaba el anterior sondeo del 27 de septiembre, a 106.

Pero lo hace en detrimento de sus socios de Sumar, que en el mismo período (una semana) pierde un escaño y se queda con sólo 6 (5,3%).

En el otro lado del espectro político, es Vox quien mejor rentabiliza el malestar de los ciudadanos con el Gobierno: pasa de 57 a 62 escaños en una semana.

La encuesta de SocioMétrica dibuja también el mapa del reparto de escaños por comunidades autónomas.

Pese a la permanente ofensiva del Gobierno contra Ayuso, el PP conserva sus 17 por la Comunidad de Madrid.

El PSOE pierde uno en esta región y se queda con 9. Le pisa los talones Vox con 8 (gana 3 respecto a los comicios de 2023).

Sumar/Más Madrid pierde un escaño y se queda con 3, a la espera de definir el nuevo liderazgo del Frente Amplio.

Podemos obtiene sólo dos escaños en toda España: uno en Madrid y otro en Cataluña.

En esta última región, lidera el PSC con 18 escaños (pero pierde 1). Entre los nacionalistas, sube ERC (sacaría 8) y baja Junts (se quedaría con 5), a pesar de que la pujante Aliança Catalana no se presenta a las elecciones generales.

Los otros partidos de la derecha suben en Cataluña: PP (obtendría 8 escaños, dos más que en las anteriores elecciones generales) y Vox (obtendría 6 diputados nacionales, cuatro más que en 2023).

En el conjunto de España, el PSOE perdería tres diputados nacionales en Castilla y León, dos por Andalucía y uno en Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y País Vasco.

El retroceso de los socialistas es generalizado y esto constituye un mal augurio, también, de cara a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.

En cuanto a Vox, registra su mayor crecimiento en Andalucía (gana seis escaños) y Cataluña (sube cuatro). Gana otros tres escaños por Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha (donde arrebata 2 al PP y 1 al PSOE) y Madrid.

Esto se refleja, también, en la matriz de transferencia de voto.

El PSOE de Pedro Sánchez hoy sólo lograría conservar el 64,2% del voto que obtuvo en 2023.

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De sus antiguos votantes, 369.000 hoy optarían por el PP y una nada desdeñable cifra de 274.000 ahora elegirían la papeleta de Vox.

Otros 690.000 han pasado a engrosar la cifra de los indecisos y cada vez va a resultar más difícil movilizarlos, pese a que se prevé una campaña electoral de alto voltaje, con las posiciones cada vez más enconadas.

El PP vuelve a ser el partido que mejor logra fidelizar a sus antiguos votantes (conserva el 84%), seguido de Vox (83,5%).

De los que se abstuvieron en las elecciones generales de 2023, el 12,2% ahora optaría por el PP, el 10,8% por Vox y el 9,2% por el PSOE.

El presidente Pedro Sánchez no atraviesa su mejor momento: el 67,4% de los españoles suspende su gestión, mientras que sólo el 26,9% la aprueba.

En la escala del cero al 10, los españoles le otorgan una nota de 2,9.

Se sitúa así por debajo de Alberto Núñez Feijóo (3,2), Santiago Abascal (3), Yolanda Díaz (3).

Por debajo del presidente del Gobierno sólo se colocan Irene Montero (2,2) y Alvise Pérez (1,8). De nuevo, todos suspenden.

Entre los líderes de los dos grandes partidos, Feijóo es el preferido por los españoles como nuevo presidente del Gobierno. Recibe el apoyo del 39,8%, frente a Pedro Sánchez (35%).

Y ante un posible anticipo electoral, crece la convicción de que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno.

Así lo cree el 46% de los encuestados. Sólo el 27,4% cree que Sánchez logrará seguir en la Moncloa tras las próximas elecciones.

Ficha técnica

Se han realizado 1.000 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 1-3 de septiembre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. Postponderacion por fecha creciente.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.