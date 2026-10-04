Sánchez del Real: "Marruecos ya sabe que puede entrar con 80.000 hombres y hacerse con Ceuta sin resistencia"

También carga contra la Ley de Memoria Democrática, la amnistía y la política de vivienda, y dice echar de menos un movimiento conservador y liberal que represente a votantes descontentos.

Sánchez del Real reclama devolver de inmediato a Marruecos a los menores llegados a Ceuta y critica la respuesta de Moncloa, la UE y la falta de cobertura de la OTAN.

El exdiputado de Vox acusa al Gobierno de haber debilitado la defensa de Ceuta y asegura que Marruecos comprobó que podía tomar la ciudad “sin resistencia”.

Víctor Sánchez del Real afirma que España perdió la “guerra hispano-marroquí” de julio y sostiene que Ceuta vive una posguerra marcada por el aislamiento y la inseguridad.

Víctor Sánchez del Real (Ceuta, 1969) nació cuando su municipio aún pertenecía a la provincia de Cádiz. Lo recuerda al hablar de Juan Jesús Vivas, "un alcalde sin recursos", y se pregunta si la ciudad autónoma tendría hoy más medios si formara parte de Andalucía. "A lo mejor, sí".

Cofundador de Vox y diputado por Badajoz hasta 2023, ahora ha vuelto al mundo de la consultoría. Echa de menos "un movimiento conservador y liberal que acoja a un montón de gente" y lamenta que esas ideas se defiendan "con menos énfasis en los partidos que antes se llamaban de derechas".

Atiende a EL ESPAÑOL en su casa de Madrid, última parada de una vida de aquí para allá. Hijo de médico militar, creció de destino en destino y años después vivió en Extremadura. Pero Ceuta nunca se le ha ido del todo.

Allí emprendió una de sus grandes aventuras: la hoy extinta Escuela de Negocios del Mediterráneo, en las Murallas Reales. La dirigía su amigo Arjan Sundardas, hindú, y sentaba a empresarios ceutíes y marroquíes ante profesores de grandes escuelas de Madrid. Querían hacer de la Ceuta de las cuatro culturas "el Bilbao de África".

Desde lejos ha visto a su tierra quedarse sola. Y tras más de dos meses de la "guerra hispano-marroquí de julio que perdió España", hoy los ceutíes sufren, se queja, el mismo "aislamiento que hubo durante la pandemia".

Sánchez del Real: "Marruecos podría haber tomado Ceuta con 80.000 hombres y sin resistencia"

Usted nació en Ceuta. Tiene amigos y conocidos allí. ¿Cómo están los ánimos?

Ceuta es una ciudad con 83.000 habitantes, pero tiene otro tanto de españoles de la diáspora. Es una ciudad muy grande de espíritu. Los ánimos están agotados. Pero es un agotamiento de tensión positiva.

Los ceutíes están demostrando una gran valentía al denunciar lo que les está pasando y al llamar a las cosas por su nombre.

Ríete de las gestiones de narrativa que quieren hacer los políticos. Para los ceutíes es una narrativa de supervivencia y en cierto modo de defensa de España, sin tapujos y sin miedo.

Han pasado más de dos meses...

Son muchos días. Estamos hablando prácticamente del tiempo del aislamiento que hubo durante la pandemia. Son ancianos que no salen, niños que van con miedo, mujeres que no hacen su vida normal en lo que es una ciudad de costa española

Usted participó en la extinta Escuela de Negocios del Mediterráneo, que era un centro de empresarios en Ceuta, y conoce bien el sector. ¿Detecta una fuga de empresarios o de familias hacia la Península?

Ceuta es la gran abandonada. Tiene incluso mayor aislamiento que Melilla, una ciudad un poquito más dinámica. Ceuta no tiene aeropuerto. La han dejado morir poco a poco y es parte de un plan. Y eso ha venido de la parte marroquí, pero también tiene un origen en la dejadez y la falta de cariño que han mostrado los sucesivos gobiernos de España.

"Ceuta está ahora en posguerra. Han pasado 65 días, es el aislamiento que hubo durante la pandemia"

Ceuta era una plaza con 15.000-18.000 militares en todo momento y ahora hablamos de unos muy pocos de miles. Esa decisión, errónea desde el punto de vista estratégico, ha llevado a un cambio de economía. La excepcionalidad de posición en el Mediterráneo y el Atlántico y ser cabeza de África, que tendría que haberse convertido en una oportunidad, de negocio, de turismo... no se ha aprovechado.

Entonces, ¿corre peligro la españolidad de Ceuta?

Lo ha corrido siempre. Tiene el raro récord de haber sufrido el asedio más largo de la historia, durante 33 años. Ceuta tiene un valor estratégico de rango mundial. No es solo una ciudad de 80.000 habitantes, es lo que se conoce en geoestrategia como un chokepoint, un punto marítimo donde pasa mucho tráfico, y el Estrecho de Gibraltar lo es.

Las aguas del Estrecho son españolas. España podría ejercer un derecho al tráfico marítimo por el Estrecho y no lo ha hecho, por un cruce de generosidad y por la visión estratégica española hacia el mundo, que tiende a ser del mismo nivel de una Miss Universo cuando sale y dice que quiere la paz mundial y que se acabe el hambre en el mundo.

Víctor Sánchez del Real, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

En el deporte de la geoestrategia y geopolítica España es débil, renunciamos a nuestras fortalezas por una especie de complejo ridículo del qué dirán. Que digan lo que quieran, es nuestro territorio, son nuestras aguas y podemos ejercer nuestro poder allí donde queramos.

Usted ha dicho que la fase de invasión ya está superada y que ahora estamos en la desestabilización, y habla también de insurgencia y de que existen grupos más peligrosos que el propio Marruecos listos para entrar y tomar posiciones. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Habrá otro asalto?

Los ritmos de las invasiones no son los de antes. Si hacemos un símil histórico, el equivalente al desembarco de Normandía se produjo en julio. Ahora estamos en los efectos posteriores.

El desembarco en Normandía, ¿cuándo acaba?, ¿cuando llegan a la segunda ciudad y contactan con los paracaidistas o cuando llegan a Berlín y cae el Nido del Águila?

El desembarco de Ceuta de julio, la pequeña guerra hispano-marroquí de julio, la ha perdido España. Y ahora estamos en las consecuencias de esa posguerra.

Los que se han quedado son los desesperados por entrar en España y los organizados.

¿Por quién?

Tanto por el Estado marroquí como por actores que no podemos identificar y que aprovechando el mogollón se empezaron a meter. Han entrado yihadistas. A día de hoy no sabemos cuánto ha teledirigido parte del Gobierno marroquí, porque el Gobierno de España sencillamente no lo está investigando. Parte de la premisa de "Marruecos no ha sido".

Si no ha sido el rey de Marruecos, ha sido un ayudante del rey o una facción dentro del rey. Marruecos está produciendo un golpe de Estado a cámara lenta, y la situación es muy parecida a vísperas de la muerte de Franco.

Porque todo el mundo está esperando el hecho biológico, que es la muerte del rey de Marruecos. Y cómo va a funcionar el heredero.

Podemos pasar de Guatemala a Guatepeor. Imagínate que con el cambio de régimen surge una nueva primavera árabe y un Estado Islámico radical lo aprovechara para tomar el poder.

Han pasado más de 60 días y Sánchez no ha vuelto a pisar Ceuta. ¿Volverá?

Se ha anunciado la visita de los Reyes para después del día de la Fiesta Nacional. Muy bien elegida la fecha, aunque es tardía. Moncloa ha tenido secuestrado al Rey.

¿Y cómo se lo va a tomar Marruecos?

Detecto un enorme ruido en redes. Ya están los marroquíes trabajando la visita del Rey. El batallón digital de España, ni está ni se le espera. Hay más saharauis defendiendo a España que cuentas oficiales españolas.

Víctor Sánchez del Real, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

En otras circunstancias, me lo tomaría como un casus belli, si no fuera por el hecho de que ya nos han invadido. Y el pulso de reacción de España es nulo. Marruecos ya sabe que podría haber entrado con 80.000 hombres y se hubiera quedado Ceuta sin ninguna resistencia.

¿Cree que un gobierno de PP y Vox hubiera gestionado de otra manera lo ocurrido?

Es política ficción. El único dato que tenemos es cómo reaccionó un anterior gobierno del PP [se refiere a José María Aznar y a la crisis del islote del Perejil].

Soy muy crítico con aquel Gobierno, pero reaccionó inmediatamente con toda la fuerza de una nación como es España: fragatas, paracaidistas, operaciones especiales, infantería de marina, buzos, dos submarinos... Funcionó porque fue una demostración de "usted no me toca una sola roca de España, ¿vale?".

Aunque creo que Feijóo no tiene el mismo carácter que tenía en aquel momento Aznar. Y luego la relación entre PP y Vox, ya tensionada con qué hacer con los que el Gobierno socialista saque de Ceuta [se refiere a los menores].

¿Y qué hacemos con esos menores?

Tratarlos bien y devolverlos inmediatamente a las autoridades marroquíes. Es de sentido común: si un niño en una playa de Huelva cruza al lado portugués, ¿qué hace la policía portuguesa? Lo devuelve al lado español.

Pero es que ya han pasado más de 60 días y seguimos igual.

Nos enrevesamos en el papeleo. Un Gobierno que me está diciendo que Marruecos es un socio fiable me dice que no puede entregarle a unos sujetos, presuntamente menores muchos de ellos, a ese mismo Estado del que consta que entraron desde Marruecos. Vemos la dicotomía.

Fíjate, los del Gobierno marroquí parecen de Vox diciendo que los niños con quien tienen que estar es con sus padres. Yo soy partidario de eso.

No entregamos a los niños, pero sí a los yihadistas. Es una cosa del mundo al revés, ¿no?

¿Fue desafortunada la frase de su excompañero de partido José María Figaredo diciendo que había que "cazar" a los inmigrantes?

Nadie soporta una frase sacada de contexto. Ni Figaredo, ni Sánchez ni el presidente de EL ESPAÑOL. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el fondo de la frase. Cazar no es adecuado como verbo, pero sí localizar y entregar.

Porque si nos perdemos en los verbos... perdámonos en los verbos de lo que no dice el Gobierno. Se cae en la tentación de decir que esto es un asunto migratorio, y no. Es un acto bélico de Marruecos

La presión social en una frontera con desplazamiento de civiles viene desde los tiempos de los vándalos. Era la presión en el Rin contra el Imperio Romano, a base de echar a las familias. Y luego ya venían los guerreros.

¿Cómo valora la gestión de Vivas? Ha dicho que en los días previos llamó hasta en 10 ocasiones a Moncloa y Moncloa le desmiente.

Todo presidente autonómico del PP tiene que tener claro cómo funciona este Gobierno con respecto a quien trate de ser leal o profesional. Pero no nos equivoquemos: el señor Vivas, que está ahí al pie del cañón, es responsable también de una gestión política, entre otras cosas de meter en su Gobierno a personas que provienen de la quinta columna marroquí, perfectamente controladas, gente que ha estado gritando barbaridades al grito de Allahu Akbar. Incluso se abstuvo en declarar persona non grata a Santiago Abascal, una barbaridad.

Dicho esto, no convirtamos a alguien en un héroe porque no lo puede ser, porque no tiene capa. No digo que no sea buena persona. Estamos hablando de un alcalde, sin recursos. No tiene las capacidades de una comunidad autónoma. No podemos estar tampoco pidiendo heroísmo a quien no puede ponerse la capa.

Uno de los mayores errores ha sido dejar en su soledad administrativa a Ceuta por diseño. Cuando yo nací, Ceuta era parte de la provincia de Cádiz. ¿Hubiera tenido más recursos para afrontar la situación si ahora fuera parte de Andalucía? A lo mejor, sí, porque no hubiera dependido del Gobierno central.

¿Habría que repensar el modelo?

Igual hay que repensar el modelo. No puedes convertirla en una plaza medieval abandonada a la suerte de que el responsable, el capitán de la plaza, tenga que conseguir el agua, las tropas y la pólvora, ¿no?

Y la Unión Europea, ¿cree que ha estado a la altura?

La Unión Europea ni ha estado ni se le espera....Se tendría que haber batallado la presencia de que Ceuta esté sometida al artículo 5 de la OTAN. Pero si el Gobierno no reconoce que estamos en guerra... El presidente tiene que ir a exigir.

"Es un error dejar a Ceuta sola. Cuando yo nací, pertenecía a la provincia de Cádiz. A lo mejor hubiera tenido más recursos si formara parte de Andalucía"

La oposición ha conseguido alguna cosita, alguna declaración que no viene mal, pero Europa no defiende Ceuta. Las visitas de los responsables europeos han aparecido también 20 o 30 días tarde.

Esto tiene que ver con la dejadez de los gobiernos españoles. Si no pides ayuda, no te la van a dar. No va aparecer aquí el Frontex diciendo: "Hola, buenos días, somos los de Frontex, hemos venido en el barco y ¿dónde nos ponemos?".

Vamos a repasar otros asuntos de la actualidad. La 'ley de nietos'. Usted era diputado cuando el Congreso aprobó la Ley de Memoria Democrática.

Todo esto es parte de un proceso que existe en todas las democracias y semidemocracias. En Estados Unidos se llama el gerrymandering. Es mover el límite de voto en una circunscripción para conseguir que salga quien tiene que salir.

Y esto es un gerrymandering a lo bestia. Cómo logro mover la masa electoral, cómo redistribuyo votantes.

Es manipulación electoral. ¿Puede votar en un país alguien que no aporta a ese país aunque tenga la nacionalidad? Esta tentación ya la tuvo en su momento el PP, por eso está tan callado. Fraga ya empezó a importar voto de los países de Sudamérica donde había una gran presencia de las casas gallegas.

¿Hay que disociar nacionalidad y derecho a votar?

¿Tiene el mismo derecho a decidir sobre lo que pasa en una comunidad de vecinos el que ni tiene casa en esa comunidad y no paga las cuotas pero tiene la memoria de que su tatarabuelo se crió en nuestro patio?

Oye, que le queremos mucho y que venga a la fiesta de final de año. Pero, ¿este señor puede decidir el color con el que vamos a pintar la escalera?

Usted está en contra.

Es que ahora mismo Buenos Aires va a tener un número de votos casi más relevante que algunas provincias españolas.

El pasaporte español es una gran ventaja mundial, es uno de los top ocho o nueve en términos de calidad, percibida como capacidad para entrar en sitios.

"Buenos Aires va a tener un número de votos casi más relevante que algunas provincias españolas"

Si yo fuera un delincuente internacional me buscaría un tatarabuelito o un rabino que me aprobara que yo tengo una de las múltiples formas de adoptar la nacionalidad española.

Y luego está el hecho político de quién va a determinar las cosas que pasan en el territorio nacional de España y que haya un porcentaje muy relevante de gente que no vive, ni aporta, ni tiene intención de estar aquí.

El Parlamento negó por dos veces lo que ahora se intenta legalizar con una 'enmienda intrusa'.

Es el juego democrático, es muy legítimo intentarlo todas las veces que uno pueda. Pero, ¿usted se metería en todo este lío de traerse a tantos nacionales si no tuviera ningún interés? La pregunta es esa. ¿Alguien se metería en este carajal si no le sirviera para algo?

El próximo martes el Tribunal Constitucional confirmará que la amnistía le es aplicable a Puigdemont y por tanto podrá volver.

Nuestra democracia es inestable y se tiene que defender todos los días, pero el presidente y sus intereses llevan esa democracia cada día más al precipicio.

Ahora bien, Sánchez tiene la capacidad de tirarse al precipicio de los límites constitucionales y hacer la doble voltereta y caer de pie.

Víctor Sánchez del Real, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

Los golpistas tienen que estar en la cárcel y los terroristas tienen que terminar de ser juzgados. Hemos visto la visita de Otegi a Puigdemont: el terrorista se reúne con el golpista para ayudar al saunista, envuelto en casos de corrupción. Esa es la tríada que tenemos.

Cuando hablan de la ley de nietos me tengo que acordar de un señor que emigró en los años 20 por culpa de Franco. Se ha dado ese milagro. Pero todavía hay víctimas de ETA que no han visto juzgados los crímenes.

Sánchez está dispuesto a romper nuestro modelo de Estado y nuestra democracia a cambio de poder continuar en el poder.

¿Se ha perdido calidad democrática esta legislatura?

No lo digo yo, lo dicen las asociaciones de jueces, de fiscales... No solo se ha perdido capacidad democrática, el Congreso sirve para muy poca cosa en estos momentos. Estamos en una guerra sin Presupuestos, esto es la leche

No ha habido Presupuestos en los últimos cuatro años. En toda la legislatura. ¿Es la nueva normalidad?

Es un Gobierno que gobierna por decreto ley al amago. Decretos ley que se anuncian y que luego se tumban. Hemos llegado al límite de la creatividad. Hay que admirarles la creatividad, de sacar el decreto ley y el decreto ley "por si aca". El decreto Mari y el decreto Carmen.

"La 'ley de nietos' es manipulación electoral, 'gerrymandering' a lo bestia. ¿Alguien se mete en este carajal si no le sirviera de algo?"

Me gustaría que hubiera menos normas. Hay que eliminar la hiperregulación.

El otro día Jorge Buxadé decía que si PP y Vox superan los 200 diputados se podría abrir el melón de la reforma constitucional.

Guardemos ese tuit, exijámoslo. Pero es que luego entran al Gobierno y resulta que dentro no pueden hacerlo y se salen porque traen menos. Pero ahora resulta que los menas pueden venir porque no puedo decir que no. Que aclaren lo que sí pueden hacer.

Tiene que haber un gobierno sólido, aunque no sean de los míos y aunque me cabreen mucho.

¿Y quiénes son los suyos ahora?

Buena pregunta.

Yo siempre me he movido en los mismos parámetros. Siempre digo lo que pienso, y eso está muy mal visto en el actual sistema de partidos...

¿Por qué no queda en Vox ninguna voz crítica con Abascal?

No es ante Abascal...

¿Quién manda en Vox?

No lo sé. Y especialmente tras la caída de Orbán. No sabría muy bien a qué gran líder internacional está ahora adscrito Vox. Yo siempre he defendido posiciones conservadoras y liberales. Parto de unos valores que me hacen ser un tío conservador y creer en la libertad de empresa.

¿Se siente huérfano políticamente?

Soy provida y no quiero estar cerca de alguien que defiende el aborto como Marine Le Pen. Esas cosas se están defendiendo con menos énfasis en los partidos que antes se llamaban de derechas. Echo de menos un movimiento conservador y liberal que acoja a un montón de gente

Y aquí también podemos criticar al PP, con esa tentación permanente de satisfacer a una izquierda que jamás le va a votar. El otro día, Almeida aceptó la solución puntual del caso Maricarmen. Eso abre una categoría. Le está dando la razón a la izquierda.

¡Ay, qué bien, le ha ganado una batallita mediática a la izquierda! No. Usted acaba de abrir un melón brutal en contra de las ideas que defendemos, las ideas de la libertad.

¿Hay que crear un nuevo partido?

Como me he salido de la política, no tengo muchas ganas de volver... La mayor piscina de voto abstencionista en estos momentos está en gente que no se mete mucho en política y que está en el mundo de la empresa. Y que no se sienten representados unos por flojos y otros por demasiado excitados en algunas cuestiones que no son las importantes.

Y la experiencia es que los que hemos entrado en política hemos sido asesinados masivamente por profesionales de la política que están desde pequeñitos.

El 'caso Maricarmen', ¿qué hacemos con el problema de la vivienda?

Los culpables son los políticos y la legislación, que siempre van de la mano. No se ha liberalizado suelo. España tiene suelo para aburrir y capacidad industrial para construir viviendas más que de sobra.

"El terrorista Otegi se reúne con el golpista Puigdemont para ayudar al 'saunista' Sánchez"

¿Quién retiene los suelos? Los municipios. Y con cada reordenación del plan urbano, un alcalde pega el pelotazo para poder tener las fiestas más grandes y traer a la orquesta más llamativa y al triunfito de turno. Y ya casi a los Rolling Stones.

Y luego están todos los impuestos que gravan la vivienda. Es una de las barreras de acceso.

. Cristina Villarino

Usted parece más crítico con los alcaldes que con el Gobierno.

Soy crítico con la regulación que tiene que ver con la liberalización del suelo a nivel municipal. Y con los políticos. ¿Cuántos planes de vivienda han anunciado?

España está en un momento de debilidad económica, con poco dinero en el bolsillo de los españoles, y, sin embargo, con recaudaciones récord de la historia. ¿En qué se lo gastan? En chorradas

¿Por qué la derecha no capitaliza la causa de la vivienda?

Porque no tiene un plan y porque es muy incómodo enfrentarte al sistema municipal, autonómico y nacional.

¿Esperaba el 'no' de Junts al decreto de vivienda?

Junts es un partido burgués y revolucionario al mismo tiempo. Por eso a veces sus salidas tienen que ver con ese componente revolucionario que sorprende incluso a sus bases, pero en temas que tocan la propiedad y la economía es un partido absolutamente burgués. Y probablemente más conservador que ningún otro.

Tras este fin de semana de "reflexión", ¿qué va a hacer Sánchez, adelantará las elecciones? ¿Cuál es su pronóstico?

La va a liar parda y si tiene una oportunidad va a jugar las cartas muy a su beneficio. Ahora mismo sabe que todo el impacto de Ceuta ya se ha reducido.

Y además ha logrado abrir otros frentes que están movilizando a la izquierda. Y la movilizan mucho. Hay que evaluar si movilizan más a la izquierda del PSOE o al propio PSOE.