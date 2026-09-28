El presidente Pedro Sánchez junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la presentación del 'Plan Veo'. Eduardo Parra Europa Press

Estos son los diez puntos que el Gobierno quiere incluir en el 'decreto Maricarmen': Sumar ve el acuerdo "muy lejos"

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Las claves Generado con IA El Gobierno negocia un Real Decreto de Vivienda con diez medidas clave, como la protección ante desahucios y la regulación del alquiler de temporada. El 'decreto Maricarmen' incluye propuestas como penalizar la compra especulativa de fondos buitre, bonificaciones fiscales a inquilinos y ayudas para la compra de primera vivienda. Sumar y otros socios del Ejecutivo consideran que el acuerdo está aún lejos y exigen medidas más contundentes contra la especulación y la protección para la población vulnerable. La protesta social, tras el desahucio de Maricarmen, ha impulsado acampadas en la Puerta del Sol para exigir soluciones urgentes en materia de vivienda.

El Gobierno trabaja contrarreloj en la negociación de un texto para el Real Decreto de Vivienda que pretende aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros y, posteriormente, en el Congreso.

El PSOE se enfrenta a una doble negociación: una con los socios de Ejecutivo y otra con la oposición, mientras la presión social crece con la acampada en Sol.

El Ministerio de Vivienda ha trasladado a los medios de comunicación una batería de diez puntos clave que el Gobierno quiere incluir en un texto que han calificado de "ambicioso y transversal".

El 'decreto Maricarmen' sigue en negociación con los distintos grupos parlamentarios e incluye los siguientes puntos:

Protección ante los desahucios. Para que no haya una sola Maricarmen más. Prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre. Porque las viviendas son para vivir. Estabilización de los contratos de alquiler. Para proteger a las personas que viven en comunidades en las que no se aplica la Ley de Vivienda frente a subidas abusivas, así como al conjunto de la población frente a las renovaciones. Regulación del alquiler de temporada. Para acabar con el fraude en los contratos de corta duración. IVA a los pisos turísticos. Para que tributen como lo que son, un negocio, y para frenar su proliferación. Bonificaciones fiscales para personas inquilinas. Para rebajar el esfuerzo económico de manera inmediata. Bonificaciones fiscales para quienes bajen el precio del alquiler. Para incentivar que bajen los alquileres. Ayudas a la compra de la primera vivienda. Para ayudar a las personas que quieren adquirir una vivienda, pero no tienen ahorros. Blindaje del parque estatal de vivienda. Para que nunca más una vivienda pagada con el dinero de todos acabe en manos de especuladores. Bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. Porque la regulación se tiene que acompañar con la ampliación del parque de vivienda asequible.

"El Gobierno está afanándose en construir un acuerdo entre los grupos parlamentarios que responda al clamor social y mejore el acceso a la vivienda de la ciudadanía", señala el comunicado.

Otro borrador al que ha tenido acceso Artículo 14 refuerza la protección de los inquilinos que no puedan hacer frente a los pagos. Si no puede abonar su renta, la comunidad autónoma le ofrecerá una solución, de no encontrarla, tendrá que correr con los gastos, cuando así lo determine un juez.

Además, este decreto contempla penalizaciones extra en forma de intereses para las autonomías que se retrasen en la transferencia a los propietarios y, sobre la situación de vulnerabilidad, especifica que se revisará el estado de las personas que se acojan cada doce meses para dilucidar "si la situación de vulnerabilidad y falta de alternativa habitacional que la motivó subsiste”.

Asimismo, el borrador reduce el plazo para abandonar una vivienda sin penalizaciones económicas, con especial énfasis en el alquiler temporal. El arrendatario podrá romper el contrato un mes después de su formalización, avisando con diez días de antelación. Los arrendadores no podrán exigir una compensación en estos casos.

En el caso de alquiler habitual, se podrá cesar el contrato por parte del inquilino al medio año de su entrada en vigor, anunciándolo con una antelación mínima de un mes.

Sumar, "lejos" del acuerdo

Sin embargo, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado menos optimista con la negociación del texto. García ha afirmado que el Ejecutivo está "aún lejos" de tener una ley que "satisfaga lo que necesita la gente de nuestro país".

"Y que podamos aprobar en el Consejo de Ministros", ha añadido, apuntando a que su grupo no votará a favor desde el propio Gobierno.

Aún estamos lejos de tener un Real Decreto Maricarmen que satisfaga lo que necesita la gente de nuestro país y podamos aprobar en el Consejo de Ministros.



Prohibir desahucios en población vulnerable, poner coto al alquiler de temporada, regular el alquiler de habitaciones,… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) September 28, 2026

"Prohibir desahucios en población vulnerable, poner coto al alquiler de temporada, regular el alquiler de habitaciones, expulsar a los fondos buitre de nuestras casas y la prórroga de alquileres con renovación automática es el punto de partida irrenunciable".

"Ya no valen ni medias tintas ni parches. O se está con la especulación o se está con las familias", ha zanjado tajante García en su cuenta de X.

Fuentes de la formación política han afirmado que ven el acuerdo "muy lejos" y han sentenciado que no apoyarán un texto que no cumpla con las exigencias de la ciudadanía.

"A esta hora estamos lejos de tener un acuerdo sobre el texto y vamos a seguir trabajando durante el día de hoy", explican fuentes de la formación.

"El decreto debe escuchar el clamor de la calle: el texto queda aún lejos de dar una respuesta clara en puntos muy concretos", han lamentado desde Sumar.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha advertido, en Blue Sky, que no van a permitir que se diluyan las medidas que exige la calle, "ni a validar un texto que no esté a la altura".

En una línea similar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llamó a movilizarse contra el Gobierno del que forma parte para que se ultimara la norma.

Maricarmen

El reciente desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo más de 70 años en un piso del madrileño distrito de Retiro con una renta antigua, desencadenó una protesta social que ha llevado a cientos de personas a acampar en la Puerta del Sol de Madrid desde el sábado por la noche.