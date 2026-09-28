Dimite el delegado del Gobierno en Ceuta dos meses después de la invasión y deja la política: "He sufrido una campaña de acoso"

El relevo será decidido en el próximo Consejo de Ministros, mientras continúan las dudas sobre la gestión de la crisis migratoria.

Pérez Triano afirma que tenía competencias limitadas y que advirtió previamente sobre el riesgo de invasión y el efecto llamada.

Su renuncia ocurre dos meses después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma y tras críticas sobre su gestión.

Miguel Ángel Pérez Triano dimite como delegado del Gobierno en Ceuta y abandona la política tras denunciar una campaña de acoso.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha presentado su dimisión cuando están a punto de cumplirse dos meses de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

En una comparecencia sin admitir preguntas, Pérez Triano ha asegurado que durante estos meses ha tenido que trabajar en un "ambiente hostil" y que ha sufrido una "campaña de acoso constante".

También ha anunciado que deja todos los cargos orgánicos que ostenta y que, por tanto, abandona la política institucional. Es decir, dimite como secretario general del PSOE en Ceuta y renuncia a ser candidato en las próximas elecciones.

Pérez Triano ha recordado que él como delegado tenía "unas competencias limitadas" y que no podía "decidir si se abre una frontera o se despliega al Ejército".

En los días previos a la invasión, ha recalcado, él informó de la situación y trasladó las alertas que recibió.

"Respecto al día 30, dimos la voz de alarma y pedimos a Interior la movilización de todos los recursos disponibles".

"Lo que hicimos fue cumplir con nuestras competencias, desde semanas antes gestionábamos una grave crisis y emitimos informes diarios, pero nuestras competencias son las que son", se ha justificado.

También ha afirmado que él advirtió del posible "efecto llamada" que podía provocar la resolución del Tribunal Supremo sobre la devolución de menores migrantes.

El delegado saliente ha reclamado asimismo que se "recupere la normalidad" en Ceuta, porque se trata de "una cuestión de Estado" y "no un escenario para cálculos electorales".

Ha insistido en que desde Delegación han "sufrido una campaña de rumores, de amenazas" e incluso, ha añadido, le han llegado a "poner una corona de flores en la puerta". "Eso también es violencia", ha espetado.

Relevo

La dimisión llega dos meses después de la invasión que tuvo lugar los días 30 y 31 de julio.

La decisión responde a motivos personales. El hasta hoy delegado había trasladado en los últimos días su voluntad de no continuar en el cargo.

El relevo se formalizará previsiblemente este martes en el Consejo de Ministros, que deberá aprobar quién será su sustituto.

Las dudas sobre la gestión de Pérez Triano aumentaron después de que Moncloa desclasificara la documentación sobre las comunicaciones previas a la invasión.

Esos informes revelaron que Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado, había mantenido el día 29 de julio contactos con un agente del CNI sobre las convocatorias que circulaban en redes sociales.

Entre los mensajes figuraba una advertencia sobre un posible "asalto por valla y mar".

Aquellas comunicaciones provocaron una crisis dentro de la propia Delegación y enfrentaron las versiones de Pérez Triano y su entonces jefe de Gabinete.

El delegado sostuvo que no había tenido conocimiento ni de los mensajes ni de la conversación telefónica mantenida entre Sanz y el miembro del CNI antes de la entrada masiva.

Sanz mantuvo, por el contrario, que había trasladado personalmente esa información a Pérez Triano el mismo 29 de julio, un día antes de los acontecimientos.

Ese episodio acabó provocando la salida de Sanz de la Delegación.