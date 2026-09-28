El consejero de Energía canario refleja la inquietud que se vive en las islas: "Visto lo de Ceuta, hay miedo a ser los siguientes "

Denuncia la exclusión del Gobierno canario en reuniones bilaterales importantes y cuestiona la gestión del PSOE y los casos de corrupción en el Gobierno central.

El consejero subraya la necesidad de renovar infraestructuras energéticas en Canarias, señala retrasos heredados y defiende el papel de la energía nuclear en el mix nacional.

Zapata critica la falta de firmeza del Gobierno central ante Marruecos y reclama mayor apoyo de España y la Unión Europea para afrontar la crisis migratoria en las islas.

El consejero de Energía de Canarias, Mariano Hernández Zapata, expresa preocupación por la presión migratoria y la actitud expansionista de Marruecos, especialmente tras los incidentes en Ceuta.

Mariano Hernández Zapata (Los Llanos de Aridane, 1982) gestiona hoy la Consejería de Energía y Transición Ecológica de Canarias. Hace cinco años, como presidente del Cabildo de La Palma, afrontó la erupción volcánica que arrasó parte de la isla.

El quinto aniversario del volcán le hace volver la mirada a su isla, y reconoce que "aún hay afectados en contenedores", pero defiende la respuesta institucional.

En una entrevista con EL ESPAÑOL, el consejero repasa la emergencia energética del archipiélago, la crisis contenida en el PP y Coalición Canaria en el Gobierno insular por la financiación autonómica y la "nula asunción de responsabilidades" de Pedro Sánchez y "su Gobierno débil" por el apagón.

Pero sobre todo, coincide con su líder, Alberto Núñez Feijóo, en el diagnóstico sobre el papel de Moncloa y Rabat en el asalto a Ceuta: analiza la relación con Marruecos, su instrumentalización de la migración y las ambiciones expansionistas del país vecino.

Lo hemos visto en Ceuta, Marruecos es un vecino agresivo. ¿En qué consiste exactamente la disputa respecto a las aguas territoriales que Marruecos ha abierto en los últimos años frente a Canarias?

Hay dos aspectos fundamentales en esta disputa y tienen que ver puramente con intereses: la pesca y los hidrocarburos.

Marruecos quiere extralimitarse en su territorio y en sus aguas. Lo de los fondos marinos es un asunto que viene de la época del ministro [José Manuel] Soria, con un debate sobre si explotarlo desde Canarias o dejar que lo haga Marruecos. Ellos, de hecho, ya han dado concesiones para explorar ese monte submarino y comprobar si existe petróleo.

Total, que les estamos dejando adelantarse...

En más ocasiones de las que nos gustaría, Marruecos extralimita competencias y límites.

Por eso, Canarias necesita un Gobierno de España fuerte, que haga valer sus derechos ante la comunidad internacional. Y eso, a la vista de lo que ha ocurrido recientemente, es lo que nos preocupa.

¿A qué se refiere? Porque últimamente el presidente del Gobierno, al referirse a Canarias, habla 'las crisis de 2020 y 2021', cuando las avalanchas intensas fueron en 2023 y 2024.

Efectivamente, más de 30.000 y más de 45.000, respectivamente.

¿Ha aprendido el Gobierno central algo que se traduzca en medidas concretas hoy?

Ha mejorado algo la situación con el decreto sobre el reparto de migrantes. Se hizo gracias a la presión del Gobierno de Canarias, pero creo que es poco el avance. Porque siguen con la misma lentitud y con la misma falta de fondos para que los territorios podamos afrontar este tipo de crisis.

Tampoco han sido capaces de hacer ver a la UE que España, a través de Canarias, Ceuta y Melilla, es la frontera sur de Europa, y que hay que apoyar, potenciar y ayudar a estos territorios en todo momento.

"Hay que saber qué esconde Sánchez, qué le impide defender los intereses de España ante Marruecos"

En Ceuta se ha instrumentalizado a 80.000 migrantes.

Éste es un Gobierno débil. Nos preocupa ver lo que pasa en Ceuta, porque el mensaje que se ha instalado en las islas es que después de Ceuta vendrá a Canarias.

Ésa es la intención, que no han dicho abiertamente. Pero soterradamente está claro que Marruecos pretende ampliar su territorio.

Rabat utiliza la presión migratoria. En Ceuta, parece que con una acción de guerra híbrida. En otras ocasiones, simplemente un juego de abrir y cerrar el grifo...

...según los intereses que tengan en cada momento respecto a España.

¿Qué estrategia alternativa podría aplicar otro Gobierno central con el vecino? Habrá que hablar con ellos, no dejarán de estar ahí...

No hay que inventar nada. Está todo hecho, y lo hicieron anteriores Gobiernos del Partido Popular. Las cifras de inmigración, las relaciones con Marruecos y situaciones de este tipo estaban perfectamente controladas. Había movimientos, pero nunca se alentó el efecto llamada como ahora.

¿A qué se refiere?

Recuerde que el Gobierno de Pedro Sánchez empezó con un 'welcome refugees' en Valencia. Y de ahí ha venido todo lo demás: efecto llamada tras efecto llamada, hasta llegar a la situación actual.

También hay que saber qué esconde el presidente de nuestro país, qué le impide ser firme y defender los intereses de España de manera clara ante Marruecos. Esperemos que no haya que desclasificar ningún tipo de documento para enterarnos.

Mariano Hernández Zapata, consejero de Energía de Canarias PPC

En las islas, hay un porcentaje muy alto de población de diferentes culturas y religiones. Más allá de las crisis de pateras, ¿se ha notado en los últimos años un cambio social en la población canaria, ya sea en composición demográfica o por alguna crisis de convivencia?

No, ninguna crisis de convivencia.

Lo que le ocurre es que sufrimos una presión migratoria muy por encima de nuestras posibilidades. El Hierro, con menos de 10.000 habitantes, ha recibido a más de 40.000 inmigrantes en cuestión de meses. Esa situación es absolutamente inasumible, porque no se tienen los medios ni las capacidades. Y por desgracia, tampoco hemos tenido el apoyo del Gobierno de España.

Tampoco a nivel europeo. Yo hablé con el anterior comisario y me dijo: 'Necesito que me lo pidan; si no, no puedo actuar'.

Efectivamente, nunca pidieron patrullas de Frontex para controlar nuestras costas ni las de salida de las pateras.

Otro punto de fricción es el Sáhara, cuyo espacio aéreo se sigue controlando desde Canarias. ¿Cómo describiría usted el grado de agresividad de Marruecos?

No hemos tenido ningún enfrentamiento directo y frontal. Por tanto, yo no puedo calificarlo de agresivo, pero sí existe una preocupación latente por que se pueda llegar a un momento de mayor agresividad, visto lo sucedido en Ceuta. De ahí, ese miedo a ser los siguientes.

Ha habido reuniones bilaterales entre el Gobierno de España y el de Marruecos, sobre cuestiones que atañían directamente a las islas, a las que no ha sido invitado el Gobierno canario. Se nos ha ninguneado y no se nos ha tenido en cuenta.

Usted es consejero de Energía de un archipiélago en déficit crónico. Si las cosas estuviesen de otro modo entre ambos países, ¿Canarias se plantearía una conexión eléctrica con Marruecos?

No. Es técnicamente inviable con la tecnología disponible.

La prueba de que ustedes están desconectados es que el 28 de abril de 2025 hubo un apagón en toda España, salvo en Canarias.

Y al final, ni siquiera nos ha quedado claro por qué se produjo el 'cero energético'. Aquel día fue el único en el que nos beneficiamos de no estar interconectados con la Península.

Nadie ha asumido responsabilidades: ni los operadores del sistema, ni los productores, ni el propio Gobierno. Unos se han echado la culpa unos a otros.

"No sabemos aún por qué se produjo el apagón: nadie ha asumido responsabilidades políticas"

Feijóo se ha comprometido a prolongar la vida de las nucleares mientras sean necesarias para la transición energética. Usted dirige esa Consejería en Canarias. ¿Qué papel cree que debe desempeñar la energía nuclear en el mix nacional?

Un papel importante. Hicimos un frente común las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP a favor de la energía nuclear. Extremadura levantó la voz, y el Gobierno ha dado marcha atrás en el cierre de Almaraz.

Creo que eso debe tenerse muy en cuenta: es un sentir generalizado la necesidad de una generación de respaldo, más aún tras el gran apagón peninsular.

Nada más llegar, el actual Gobierno de Canarias declaró la emergencia energética, ante la obsolescencia de las centrales térmicas y los problemas de suministro.

En esto, no tengo nada que echarle en cara al Gobierno. Sí puedo reprocharle cosas de la legislatura anterior, y eso que en las islas gobernaba un socialista, hoy ministro... por ejemplo, no sacaron el concurso de renovación de esas centrales térmicas. Y después de trece años esperando, ha sido en esta legislatura cuando lo hemos podido poner en marcha.

Además, estamos construyendo centrales de emergencia allí donde hay déficit de generación, algo que se sabía desde 2021. El anterior Gobierno socialista canario no fue capaz de ponerse de acuerdo con el anterior Gobierno socialista de España.

Pero existe enfrentamiento con el PSOE. Usted es del PP y el presidente, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, fue desbancado y desbancó después a Ángel Víctor Torres. Podía esperarse menos colaboración.

En materia de energía, va razonablemente bien, aunque con mucho atraso. Esos trece años sin invertir nos han puesto al límite. Declaramos esa 'emergencia energética' en octubre de 2023 porque en julio La Gomera había sufrido un apagón que duró tres días.

Desde 2021, Red Eléctrica avisó de que había tres islas con un déficit de generación de más de 140 megavatios. Es decir, que sólo con que todos encendieran la televisión y el aire acondicionado, se caía el sistema.

Hablemos del anterior Gobierno de Ángel Víctor Torres. Algunos medios hemos publicado que tuvo reuniones con Víctor de Aldama y con Claudio Rivas para tratar de impulsar negocios de hidrocarburos. ¿Qué lectura política hace de que el entonces presidente siga siendo hoy ministro?

No hace falta irse a Ángel Víctor Torres, porque no está condenado ni imputado. Pero es un Gobierno corrupto, con exministros condenados. Es un Partido Socialista cuyo número dos está en la cárcel y el otro lo ha estado.

El presidente que desalojó a Mariano Rajoy blandiendo a bandera de eliminar la corrupción, ha incumplido su palabra. Una vez más. Ha llenado el Gobierno de España de corrupción y de cosas que nunca llegamos a imaginar. Es que ya... cualquier asunto que se destape, por desgracia, se ha normalizado en este país. Esa corrupción del PSOE es lo verdaderamente preocupante.

Sin embargo, el Gobierno autonómico del que ustedes forman parte, el PP, ha sido el único que ha votado a favor de la nueva financiación autonómica, junto a Cataluña, la gran beneficiada. Vale que la consejera del PP no acudió a la reunión pero, ¿cómo se explica?

Nosotros no creemos ni confiamos en el PSOE. Canarias ha sido engañada repetidamente por Pedro Sánchez. Por eso, el vicepresidente del Gobierno insular, Manuel Domínguez, líder del PP canario, ha tomado la decisión de no apoyar nada que venga del Gobierno de España.

Pero al mismo tiempo, Canarias tiene un único Gobierno. No es de Coalición Canaria ni del Partido Popular: es uno solo. Por tanto, respetamos la decisión que ha tomado el presidente Clavijo... veremos en qué queda todo.