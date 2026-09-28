Una antropóloga moldava formada en Londres y una activista de enseñar menos horas lideran la revuelta en Sol

Valeria Racu, antropóloga moldava y sindicalista, se ha convertido en una de las portavoces visibles tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años.

Alicia del Río también es activista por la reducción de horas lectivas y la mejora de la educación pública en Madrid.

El movimiento demanda al Gobierno la aprobación del 'decreto Maricarmen' para evitar desahucios de personas mayores y blindar el derecho a la vivienda.

Alicia del Río y Valeria Racu lideran la acampada del Sindicato de Inquilinos en la Puerta del Sol exigiendo contratos de alquiler indefinidos.

Alicia del Río y Valeria Racu no son las únicas portavoces. “Somos muchos”, insisten y han insistido desde el Sindicato de Inquilinos en cada una de sus concentraciones. Pero, esta vez, han sido ellas las que han tomado la palabra, las que han puesto en jaque a Sánchez por su gestión de la vivienda estos ocho años: “¿Qué le pasa al PSOE con los contratos indefinidos? O se aprueba el ‘decreto Maricarmen’ o este Gobierno no tiene sentido”.

Cientos de personas las han acompañado desde que el sábado por la noche el Sindicato de Inquilinos decidiera acampar en la Puerta del Sol. Piden al Gobierno un cambio para que no haya “más ancianas como Maricarmen que tengan que morir fuera de sus casas”.

“Hay que acabar con este sufrimiento que padecemos cuando se nos mete en un proceso judicial que acaba en desahucio. Queremos contratos indefinidos, no lo podemos llamar más claro. Que no nos puedan echar”, incidía Alicia del Río en su comparecencia ante los medios en Sol.

“Esto tiene objetivos claros”, respondía, al ser preguntada si el movimiento quería mirarse en el espejo del 15-M. Y ella era clara. Tiene similitudes, porque esta nueva acampada ha nacido fruto de un “estalllido social”. Pero ellos no tienen intención de quedarse indefinidamente en la Puerta del Sol. “Dejemos de encasillarnos. Esto es poder popular. La gente se ha juntado para cambiar las cosas. Es como cuando conseguimos la jornada de 8 horas. Es el momento de blindar el derecho a la vivienda”.

Porque esta vez el movimiento lo tiene claro: si el martes el Consejo de Ministros aprueba un decreto que incluya “los contratos indefinidos”, ellos se irán. ¿Y si no ocurre? De momento, vinculan su permanencia a que eso ocurra.

Alicia, orientadora de secundaria

Alicia del Río, orientadora de secundaria, lleva años de lucha sindical y es parte de Menos Lectivas, un movimiento asambleario de profesores de la educación pública no universitaria de la Comunidad de Madrid nació en 2023. Tiene como objetivo inicial recuperar la jornada lectiva anterior a los recortes de 2011.

Entre sus reivindicaciones, las 18 horas lectivas semanales para Secundaria, FP y Régimen Especial; o las 23 horas para Infantil, Primaria y Educación Especial. Pero también piden que se reduzcan los ratios de alumnos por aula, que se reduzca la burocracia del profesorado, que se suban los salarios, que se combata la segregación o que se invierta en la educación pública.

Acampada en Sol para aprobar el decreto Maricarmen. EFE

Valeria, actriz y sindicalista

Valeria Racu sigue la misma línea que su compañera. “O cae el rentismo o cae el Gobierno, porque entonces este Gobierno no tiene sentido si no puede hacerle frente al mayor problema de este país”, reconocía en declaraciones a LaSexta la noche de la acampada.

“El decreto jamás va a ser el final. Tiene que ser el principio para acabar con el negocio de la vivienda, para terminar de una vez por todas con la rentabilidad que da jugar con la vida de la gente”, defendía.

Ella es la otra cara del Sindicato de Inquilinos que está dando la cara desde que desahuciaran a Maricarmen, la vecina del Retiro de 87 años que tuvo que dejar su casa el pasado martes.

Vinculada al movimiento sindical, Valeria Racu nació en Moldavia, pero llegó a España cuando tenía cinco años. Durante años, hizo sus pinitos como actriz en series como Doctor Mateo, Hospital Central, el Tiempo Entre Costuras o Hay Alguien.

Eso sí, con un brillante expediente a sus espaldas. Intentó entrar en la red de Colegios del Mundo Unido e, incluso, echó la inscripción en verso para destacar y resaltó que sus padres eran autónomos. “¿Qué poner? ¿Padre albañil y madre esteticista? Pensaba que buscaban un perfil concreto y alguien como yo no encajaría del todo", dijo hace unos años en El País.

Finalmente, estudió en un centro en Costa Rica becada por la Fundación laCaixa y más tarde hizo Antropología en Londres. En el entorno anglosajón dio sus primeros pasos en el sindicalismo. La red de Colegios del Mundo Unido la felicitó por ser elegida como una de las cuatro co-presidentas del sindicato de estudiantes de la universidad SOAS de Londres.

Ya en España estudió un máster de Datos en la Universidad Complutense de Madrid y es desde hace años una de las caras más reconocibles del Sindicato de Inquilinos.