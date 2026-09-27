Sánchez devora a los socios a los que pide ayuda para el 'decreto Maricarmen': Sumar, Junts y PNV bajarían de 43 escaños a 13

Feijóo lidera en popularidad y valoración como preferido para presidente, mientras que la gestión de Sánchez es suspendida por el 67,3% de los encuestados.

ERC y Bildu, los socios más fieles de Sánchez, crecerían en escaños, a diferencia del retroceso de Sumar, Junts y PNV.

PP y Vox alcanzarían juntos los 207 diputados y el 52,1% del voto, ampliando su mayoría absoluta y superando en 8,2 puntos al PSOE.

Sumar, Junts y PNV, socios clave de Sánchez para el 'decreto Maricarmen', bajarían de 43 a 13 escaños según la última encuesta de SocioMétrica.

Pedro Sánchez afronta la negociación del decreto Maricarmen con Sumar, Junts y PNV con posiciones diametralmente opuestas sobre las medidas que debe incluir.

Y lo hace, además, con estas tres formaciones en pleno retroceso electoral. Así se desprende de la última encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que sitúa a estas fuerzas en apenas 13 diputados frente a los 43 que suman en la actualidad. Es decir, 30 escaños menos.

Si hoy se celebraran elecciones generales, Sumar se desplomaría de 31 a 5 representantes, los de Carles Puigdemont caerían de 7 a 4, y los nacionalistas vascos pasarían de 5 a 4 escaños.

Justo lo contrario les ocurre a los socios más fieles de Sánchez, ERC y Bildu, cuyo voto a favor del decreto se da por descontado. Ambos crecen con respecto a 2023, según este sondeo: los independentistas catalanes pasarían de 7 a 8 y los de Arnaldo Otegi de 6 a 7.

La paradoja es que los socios que Sánchez más necesita para sacar adelante su decreto de vivienda —aunque Junts ya no se considere como tal— son precisamente los que más sangran en las urnas. Y eso explica que hayan subido el precio de su voto.

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Sumar, en un intento de marcar perfil propio, ha amenazado con plantar a Sánchez en el Consejo de Ministros si el Gobierno no aprueba sus medidas. Lo hace desde la debilidad: con un 5,7% de estimación de voto, se quedaría en sólo 5 escaños.

Es decir, perdería 26 diputados y más de la mitad de su electorado en apenas tres años. En 2023 obtuvo el 12,3% de los votos.

Su principal beneficiario es el PSOE, que le arrebata 603.000 votantes. El PSOE recupera cuatro escaños respecto al sondeo de agosto y alcanza los 107 (25,7%), aunque pierde tres décimas de voto. Sigue, eso sí, 14 diputados por debajo de los 121 del 23-J.

El resto de los votos que en 2023 fueron a la papeleta de Yolanda Díaz tampoco se evapora. Podemos lograría 2 diputados (3,3%), y Adelante Andalucía, la gran sorpresa de la izquierda en las autonómicas andaluzas, entraría por primera vez en el Congreso con 2 escaños.

Junts también encarece su apoyo. Pero, frente a la protección de los inquilinos que reclama Sumar, los de Puigdemont se dejan querer a cambio de ventajas fiscales para los propietarios.

Y Junts ya ha demostrado que su voto no es gratis: se sumó a PP y Vox para tumbar la moratoria antidesahucios en febrero y la prórroga de los alquileres en abril.

En esa segunda votación, el PNV tampoco estuvo con el Gobierno: sus cinco diputados se abstuvieron.

Los de Puigdemont se hundirían ahora hasta el 1,2% y 4 escaños, tres menos que en 2023 y su peor dato de toda la serie. El PNV caería al 0,9% y se quedaría en 4 diputados.

Ambos retroceden justo frente a los rivales con los que compiten en su propio territorio, ERC en Cataluña y Bildu en el País Vasco.

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Atrapado entre las exigencias de unos y otros, Sánchez ha asegurado este domingo en un acto en Getafe (Madrid) que el Gobierno trabaja "contrarreloj" para aprobar el decreto el martes.

En cualquier caso, y según esta encuesta, la suma de todos los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez en noviembre de 2023, con 179 escaños, quedaría reducida a 140 escaños.

Ni siquiera con los 2 diputados de Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez, que entonces no tenía representación pero se encuadra en ese mismo bloque, alcanzarían a la oposición: se quedarían en 142.

PP y Vox, 207 diputados

El bloque de la derecha sigue ensanchando su mayoría absoluta, a tenor de esta encuesta. Alberto Núñez Feijóo ganaría hoy las elecciones generales con 145 diputados (33,9%), según este sondeo. Son cuatro menos que en el sondeo de agosto, pese a que mantiene prácticamente intacto su porcentaje de voto.

El PP superaría en 8,2 puntos al PSOE de Pedro Sánchez.

PP (145) y Vox (62) sumarían 207 diputados, uno más que en agosto. O 208, si se incluye a Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Estos tres partidos alcanzarían el 52,1% del voto, un punto más que hace un mes y el mejor registro del bloque en toda la serie de SocioMétrica.

El gran beneficiado del mes es Vox. El partido de Santiago Abascal obtendría 62 escaños (18%), cinco más que en agosto, cuando parecía haber tocado techo. Se queda a sólo cuatro de su máximo de febrero, 66 escaños. Y casi dobla los 33 diputados (12,4%) que obtuvo en las elecciones del 23-J.

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La matriz de transferencia de votos ilustra todos estos movimientos. El PP se haría con 477.000 antiguos votantes del PSOE, algo menos que en agosto.

Además, lograría movilizar a 1,5 millones de votantes que se quedaron en casa en las anteriores elecciones.

Vox le pisa los talones en ese caladero: convencería a 1,44 millones de abstencionistas de 2023. Y arrebataría 718.000 votantes al propio PP.

El PSOE frena su caída a costa de sus socios: arrebata ya 603.000 votantes a Sumar, frente a los 450.000 de agosto.

Las cifras ilustran la tragedia del espacio de Yolanda Díaz. De los 3 millones de votos de 2023, sólo 1,4 seguirían votando a esa coalición, y de ellos 636.000 se irían a Podemos.

La agrupación de electores Se Acabó La Fiesta (SALF), de Alvise Pérez, sigue sin representación, pero se hace con 177.000 antiguos votantes de Vox y 65.000 del PP

Según la encuesta de SocioMétrica, Feijóo supera a Pedro Sánchez en todos los indicadores de popularidad y valoración de líderes políticos.

Por primera vez en meses, Feijóo encabeza el ranking de popularidad (27,8%) y desbanca a Yolanda Díaz, que cae al tercer puesto (26,7%). La vicepresidenta está ahora más volcada en su candidatura a directora general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la que cuenta con el respaldo del Gobierno.

Entre ambos se cuela Pedro Sánchez (26,9%). Les sigue Santiago Abascal (25,8%). En el furgón de cola, Irene Montero (17,9%) y Alvise Pérez (8,7%).

La gestión de Sánchez sólo la aprueba el 26,8% de los españoles, frente a un 67,3% que la suspende.

En la valoración de 0 a 10, de nuevo todos los líderes nacionales suspenden. Feijóo se coloca en cabeza con un 3,2, seguido de Yolanda Díaz (3,1).

De forma muy significativa, Pedro Sánchez vuelve a caer a la cuarta posición con un 2,85, por detrás de Abascal (2,95).

Entre sus propios votantes, Sánchez sigue en el furgón de cola con un aprobado raspado: 6,15. Sólo supera a Irene Montero (6,1), por cinco centésimas.

Los más incondicionales siguen siendo los votantes de Vox, que premian a Abascal con un 9,25. Los de SALF le ponen un 8,5 a Alvise, los de Sumar un 8 a Díaz y los del PP un 7,2 a Feijóo.

El político gallego también derrota a Sánchez en la preferencia de los españoles para ocupar la Moncloa. El 21,6% quiere que Feijóo sea presidente, frente al 19,8% que prefiere a Sánchez.

Les siguen Santiago Abascal (12,3%) y Yolanda Díaz (7,8%). Pero, como reflejo del desencanto con la clase política, el 33,5% no quiere a ninguno de ellos.

Al reducir la elección a los líderes de los dos grandes partidos, Feijóo vuelve a imponerse (39,8%), con 4,4 puntos de ventaja sobre el líder socialista (35,4%)

Y, por último, una amplia mayoría de los españoles da por hecho que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno.

Así lo cree el 45,2%, el dato más alto de toda la serie, frente a un 28,9% que apuesta por Sánchez.

Ficha técnica

Se han realizado 1.200 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 24-26 de septiembre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.