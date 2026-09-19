El PSOE eleva el tono contra Feijóo por Ceuta y le acusa de ser "un mal virus" que "ha infectado" a líderes como Vivas

Torró acusa al PP y a Vivas de buscar intereses propios y de alinearse con la ultraderecha, abandonando los intereses de los ceutíes.

El PSOE también reprocha al PP su postura sobre la ley de nietos y critica que Feijóo cuestione el sistema electoral español.

Rebeca Torró señala que el PP está detrás de la estrategia de Vivas en la gestión de menores no acompañados en Ceuta y de poner trabas al Gobierno.

El PSOE acusa a Feijóo de ser "un mal virus" que ha influido negativamente en líderes como Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta.

Cambio de estrategia en el PSOE. Después de culpar durante varios días al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por la situación que se vive en la ciudad, ahora los socialistas tratan de poner el foco en Feijóo al que culpan de estar detrás de la estrategia del líder ceutí "poniendo palos en las ruedas".

La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha acusado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, de ser "un mal virus que ha infectado no solo la política española, sino también a sus dirigentes", en referencia a cuestiones como la crisis de Ceuta o la conocida como ley de nietos.

Las palabras de Torró, pronunciadas durante la conferencia política de los socialistas valencianos celebrada este fin de semana en Alicante, elevan la tensión entre ambos partidos y el enfrentamiento alcanza uno de sus principales focos en Ceuta.

Torró ha acusado a los populares de que "se dedican a torpedear todas las iniciativas del Gobierno, aunque con ello perjudiquen a los ciudadanos" y ha señalado directamente al presidente de la ciudad autónoma al asegurar que "siguiendo órdenes de Feijóo, ha pasado de tirar del carro junto al Gobierno, como había hecho en otras ocasiones, a ponerle palos en las ruedas".

Según Torró, "para saber por qué Vivas se niega a que los menores sean trasladados a la Península y se acelere así la vuelta a la normalidad, hay que preguntarle a Vivas".

En línea con la frase de Sánchez de este miércoles en el Congreso cuando le preguntaron por cómo era posible que siguieron menores en las calles de la ciudad. En ese momento, el presidente del Gobierno espetó un: "Eso, a Vivas".

Aunque Torró ha ido más allá y ha añadido que "para saber por qué Vivas y el PP han decidido competir con la ultraderecha de Vox, y han abandonado los intereses de los ceutíes para mirar por los suyos, hay que preguntarle a Feijóo".

Torró también se ha referido a los contratos de emergencias para alojar a los menas y ha acusado a Vivas de querer "hacer caja".

El otro frente de la ofensiva socialista es la ley de nietos. Torró ha defendido que "el peligro no ha sido ni es ni podrá ser nunca votar. El peligro es que peligre el voto" y ha acusado al PP de cuestionar el sistema electoral.

La dirigente socialista ha reprochado además a Feijóo que cuando "recorría Argentina como el Che Guevara no le parecía tan mal que votaran los nietos" y ha considerado que "lo grave es que ahora esté sembrando dudas sobre nuestro sistema electoral, y haya arrastrado al Tribunal Supremo en su cruzada contra el derecho al voto de miles de personas".

Torró ha elevado todavía más el tono al afirmar que "lo que se esconde tras la cortina de humo del pucherazo es su nostalgia por los tiempos más oscuros de nuestro país" y ha reclamado al Supremo "celeridad para resolver cuanto antes" la cuestión. Todo mientras culpan a Feijóo de ambos frentes que cercan al Gobierno.