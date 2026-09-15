El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado respecto a la aplicación de la ley de nietos que no hay que temer al voto de los españoles que adquieren la ciudadanía por esa norma, sino a PP y Vox porque "pretenden suprimir un derecho esencial de la ciudadanía".

En una entrevista en el programa El Intermedio de La Sexta, Sánchez ha defendido que nunca ha habido "ningún problema" con la Ley de Memoria Democrática con la que se fue a las urnas en 2023 a las elecciones municipales, autonómicas y generales.

"Yo creo que aquí no hay que temer al voto, hay que temer a aquellos partidos políticos que lo que pretenden es suprimir un derecho esencial de la ciudadanía", ha señalado el presidente.

Sánchez, tras el freno del Supremo a la 'ley de nietos': "La pregunta que hay que hacerse de verdad es si se puede suspender un derecho esencial a 400.000 españoles" https://t.co/xN3FtXMEOu — El Intermedio (@El_Intermedio) September 15, 2026

Para Sánchez, la pregunta que hay que hacer es si se puede suspender un derecho esencial de la ciudadanía como es el derecho al voto de "400.000 españoles".

El presidente ha recordado que tras la aplicación de la Ley de Memoria Democrática a partir de 2022, el PP ganó en el voto exterior en los siguientes comicios que se celebraron.

"No puede haber ciudadanos de primera y de segunda" que teman perder las elecciones, ha señalado Sánchez.