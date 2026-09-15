[Sánchez anuncia que habrá 10.000 plazas para migrantes en Ceuta y alaba la "inteligencia" de Marruecos durante el asalto]
["No actuar y abrir las puertas": la única orden recibida por los 6 policías de frontera de Ceuta cuya "valentía" elogió Sánchez]
-
La Oficina del Censo admite que no verifica el arraigo de los acogidos a la 'ley de nietos' con la circunscripción que eligen
La Oficina del Censo Electoral ha informado a la Junta Electoral Central (JEC) que realiza una comprobación meramente "formal" de la declaración de arraigo que dicen tener las nuevas personas nacionalizadas con la circunscripción que eligen para votar.
Así consta en el informe que la Oficina del Censo electoral ha remitido a la JEC, a petición de esta última, tras la polémica sobre las más de 300.000 nacionalidades que ya se han otorgado al amparo de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y de la Instrucción del Ministerio de Justicia que la desarrolla.
-
Margarita Robles se convierte este martes en la ministra de Defensa más longeva de la democracia
Margarita Robles se convierte este martes en la ministra de Defensa más longeva de la democracia, superando a Narcís Serra, con su perfil de verso suelto del Gobierno más acentuado que nunca tras la crisis de Ceuta y el choque de versiones en el seno del Ejecutivo a cuenta de los avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de inmigrantes.
Robles, jueza de profesión, exsecretaria de Estado del Interior con Felipe González y que nunca se ha afiliado al PSOE, asumió junto a Defensa el control del CNI, que hasta ese momento y con el anterior Gobierno del PP estaba en la órbita del Ministerio de la Presidencia. No era ajena, pues, a las políticas de seguridad e inteligencia.
La ministra ha defendido la labor de los servicios de inteligencia en el marco de la crisis de Ceuta en todo momento, e incluso permaneció como la única miembro del Ejecutivo que mantuvo que hubo avisos previos al salto, frente a las declaraciones de Pedro Sánchez, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y media docena de ministros que afirmaron que no hubo tales informes.
-
Sánchez defiende la 'ley de nietos' y acusa a PP y Vox de querer "suprimir" el derecho a voto de "400.000 españoles"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado respecto a la aplicación de la ley de nietos que no hay que temer al voto de los españoles que adquieren la ciudadanía por esa norma, sino a PP y Vox porque "pretenden suprimir un derecho esencial de la ciudadanía".
En una entrevista en el programa El Intermedio de La Sexta, Sánchez ha defendido que nunca ha habido "ningún problema" con la Ley de Memoria Democrática con la que se fue a las urnas en 2023 a las elecciones municipales, autonómicas y generales.
"Yo creo que aquí no hay que temer al voto, hay que temer a aquellos partidos políticos que lo que pretenden es suprimir un derecho esencial de la ciudadanía", ha señalado el presidente.
Sánchez, tras el freno del Supremo a la 'ley de nietos': "La pregunta que hay que hacerse de verdad es si se puede suspender un derecho esencial a 400.000 españoles" https://t.co/xN3FtXMEOu— El Intermedio (@El_Intermedio) September 15, 2026
Para Sánchez, la pregunta que hay que hacer es si se puede suspender un derecho esencial de la ciudadanía como es el derecho al voto de "400.000 españoles".
El presidente ha recordado que tras la aplicación de la Ley de Memoria Democrática a partir de 2022, el PP ganó en el voto exterior en los siguientes comicios que se celebraron.
"No puede haber ciudadanos de primera y de segunda" que teman perder las elecciones, ha señalado Sánchez.