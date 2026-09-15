Ceuta registra un 533% más de incidencias en el 112 tras el asalto: se multiplican los allanamientos y las agresiones

El Gobierno local denuncia que el aumento de incidencias supone una carga insostenible para los servicios de emergencia y seguridad, sin apenas ayuda del Gobierno central.

El incremento de alertas no se limita a la categoría de extranjería: siete de cada diez expedientes abiertos corresponden a agresiones, allanamientos y alteraciones del orden público.

Los allanamientos de morada se multiplicaron por 52,3, y las agresiones crecieron 14,6 veces respecto al mismo periodo del año anterior.

Las incidencias gestionadas por el 112 en Ceuta aumentaron un 533% tras el asalto, pasando de 1.118 a 7.073 expedientes en 43 días.

Una semana después de que Fernando Grande-Marlaska redujera a una "inseguridad subjetiva" la inquietud de los ceutíes provocada por los más de 10.000 asaltantes que permanecen en sus calles y playas pasados más de 40 días de la avalancha, los datos del Servicio de Emergencias 112 de la ciudad autónoma describen una realidad difícil de relativizar.

La sala central de Ceuta abrió 7.073 expedientes de seguridad ciudadana entre el 30 de julio y el 10 de septiembre, un 532,6% más que en el mismo periodo de 2025, en una etapa de "pico migratorio habitual de las fechas de verano"; según las palabras de Pedro Sánchez en el pleno extraordinario del Congreso.

No son encuestas ni impresiones "subjetivas". Son alertas operativas que exigieron movilizar recursos tras el asalto migratorio de finales de julio y que reflejan un aumento masivo de agresiones, allanamientos y alteraciones del orden.

En los 43 días analizados, el 112 de Ceuta pasó de gestionar 1.118 expedientes en 2025 a abrir 5.955 incidencias más para una ciudad que ha funcionado durante todo este mes y medio "en modo emergencia", según fuentes del Gobierno de Juan Jesús Vivas.

Según el documento oficial, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, y a pesar de que los incidentes catalogados en la categoría de "Extranjería" concentró 2.081 expedientes, el 29,4% del total, los datos del 112 revelan que la presión no se limitó a los avisos directamente vinculados a la crisis migratoria.

Los "allanamientos de morada" se multiplicaron por 52,3, pasando de 16 casos en el mismo periodo de 2025 a 837 en 2026. O lo que es lo mismo, que el 11,8% de los expedientes abiertos en la central de emergencias en este periodo se debió a okupaciones de viviendas, oficinas o de instalaciones públicas, como colegios y centros de salud.

Las "agresiones" crecieron de 93 a 1.357 expedientes: es decir, 14,6 veces más. Por su parte, las "alteraciones del orden público" pasaron de 43 a 437, una multiplicación por 10,2.

Presión inédita

La Policía Nacional practicaba durante la madrugada de este domingo varias detenciones en Ceuta por presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, allanamiento de morada y acoso sexual, en una noche marcada además por dos peleas que dejaron dos heridos, uno de ellos por arma blanca, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Ceuta.

Los datos desmienten de plano la afirmación de Marlaska durante su visita a Ceuta hace una semana. El ministro reconoció que podía existir un "sentimiento de inseguridad subjetiva", aunque defendió que la criminalidad de la ciudad estaba "siete puntos" por debajo de la media nacional.

El registro oficial del 112 no sustituye a las estadísticas policiales o judiciales, ni un expediente equivale automáticamente a un delito probado. Pero sí mide la actividad real de un servicio público que tuvo que responder a una presión inédita de avisos y movilizaciones.

La polémica se agravó porque las últimas visitas ministeriales coincidieron con una falta de coordinación con el Gobierno de Vivas, según fuentes de la Ciudad. Ana Redondo, Milagros Tolón y el propio Marlaska viajaron a Ceuta sin informar ni reunirse con los consejeros responsables de sus respectivas áreas.

La única excepción fue un encuentro casual entre la ministra de Igualdad y la consejera ceutí de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina. Fuentes del Ejecutivo local niegan que fuera una reunión institucional prevista o coordinada, "en realidad no le quedó más remedio que recibirla".

"Emergencia sostenida"

El documento del 112 incorpora también el número de comunicaciones atendidas, denominadas "cartas de llamada". Pasaron de 1.546 entre los días 30 de julio y 10 de septiembre de 2025, a las 9.239 en el mismo periodo de este año. Es decir, un incremento del 497,6%.

La media diaria de expedientes se elevó de 26 a 164,5. Las comunicaciones diarias crecieron de 36 a 214,9, lo que acredita que la presión no se concentró sólo en las primeras horas del asalto. "Es una emergencia sostenida desde la invasión"; explican las fuentes del Gobierno local.

El día de mayor tensión fue el 31 de julio. La Sala 112 gestionó entonces 676 expedientes y 876 comunicaciones en una sola jornada, apenas un día después de iniciarse la entrada masiva por el espigón y el puesto fronterizo terrestre del Tarajal.

El máximo de 2025 en el mismo periodo había sido de 35 expedientes y 56 comunicaciones, el 31 de agosto.

El salto retrata el impacto inmediato de la crisis sobre los recursos locales de seguridad y emergencias. "Es un exceso de trabajo para todos los servicios públicos, incluidos los de emergencias y seguridad", explica el entorno de Vivas, "que resulta insostenible, inabordable y para el que no hemos recibido apenas ayuda del Gobierno central".

Pero estas fuentes insisten en que "el dato central" es que el incremento no se explica sólo por incidencias de "Extranjería", vinculadas con "lo que desde Moncloa insisten en reducir a una crisis migratoria".

Y es que, excluyendo esa categoría, los expedientes pasaron de 1.070 en 2025 a 4.992 este año, una subida del 366,5%. De hecho, siete de cada 10 expedientes iniciados en el 112 durante el periodo no correspondieron a Extranjería, sino a agresiones, allanamientos y orden público.

"Indicador objetivo"

El informe define sus datos como expedientes operativos y cartas de llamada, no como un recuento de infracciones penales ni como una atribución de autoría. Es una cautela esencial: los números no permiten identificar a los responsables de cada aviso ni vincularlos automáticamente a personas migrantes.

Pero el balance sí proporciona "un indicador objetivo" del funcionamiento crítico de la ciudad tras el asalto, "frente a la sensación subjetiva que nos atribuyó el ministro del Interior".

Durante 43 días, Ceuta multiplicó por más de seis los expedientes diarios, pasando de 26 a 164,5, y casi igual las llamadas de alerta, que fueron una media de 36 en 2025 y pasaron a 214,9 de media este año, con un aumento sostenido en categorías que afectan directamente a la convivencia vecinal.

El Gobierno de Vivas sostiene que estos registros confirman lo que denunció tras la visita de Marlaska: la inseguridad "no es una sensación abstracta".

Es una carga de trabajo cuantificable para el 112, con una ciudad "obligada a responder con recursos locales a una emergencia de dimensión estatal y europea".