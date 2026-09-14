Palco, la empresa cubana que tramita la 'ley de nietos': la creó un amigo de Fidel y el régimen la usa para espiar a extranjeros

Informes estadounidenses denuncian problemas de eficiencia y control burocrático en los servicios de Palco, que depende directamente del Consejo de Estado cubano.

Más de 350.000 cubanos han solicitado la nacionalidad española mediante la 'ley de nietos', siendo Cuba el segundo país con más solicitudes tras Argentina.

Palco, fundado por Abraham Maciques, amigo de Fidel Castro, tiene el monopolio de servicios para embajadas extranjeras en Cuba y acceso a información sensible.

El Gobierno español ha contratado al grupo estatal cubano Palco por 1,1 millones de euros para gestionar solicitudes de nacionalidad en el Consulado de La Habana.

El ministro José Manuel Albares ha contratado por 1,1 millones de euros al grupo Palco, un conglomerado empresarial del Gobierno de Cuba, para tramitar las solicitudes de nacionalidad en el Consulado General de La Habana.

Más de 350.000 cubanos, supuestos descendientes de exiliados españoles, han solicitado acogerse ya a esta fórmula prevista en la ley de nietos para obtener la nacionalidad española.

Fundado por Abraham Maciques, héroe de la revolución y amigo personal de Fidel Castro, el grupo Palco tiene el monopolio para prestar servicios a las legaciones diplomáticas extranjeras en Cuba.

También gestiona tiendas minoristas y restaurantes para turistas en la isla, el teatro Karl Marx, así como el Palacio de Convenciones de La Habana, que acoge los congresos del Partido Comunista de Cuba y las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Además, cuenta con divisiones propias dedicadas a la construcción (Inverco), la logística (Implus), la organización de eventos (Conex), las artes gráficas (Artise) e incluso la jardinería y las plantas ornamentales (Cariflor).

El diario Granma publicó el 29 de mayo de 2025 la necrológica del fundador y hasta ese momento presidente del grupo Palco, Abraham Maciques, que durante años estuvo vinculado al aparato de propaganda de la dictadura.

Entre otros cargos, explicaba el diario oficial del régimen castrista, Maciques fue "vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, consejero de Prensa y Cultura y consejero político de Cuba en Japón, director de Cubalse y presidente de Cubanacán".

A través de Cubanacán, el régimen castrista impulsó la promoción y explotación de hoteles en la isla, mediante empresas conjuntas con cadenas turísticas extranjeras.

"Colaborador cercano del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y de Celia Sánchez Manduley", continuaba la reseña, Maciques fue uno de los impulsores de "las movilizaciones de la Crisis de Octubre, Playa Girón y la Lucha contra Bandidos en la Ciénaga de Zapata".

Estos dos últimos episodios aluden a los combates contra insurgentes anticastristas, que culminaron en el desembarco en Playa Girón, en la Bahía de Cochinos, en abril de 1961, auspiciado por el Gobierno de EEUU. El régimen de Castro recurrió a milicias populares para sofocar esa rebelión.

En cuanto a la "Crisis de Octubre", es la crisis de los misiles de 1962, que hizo temblar al mundo durante 13 días y se resolvió mediante un acuerdo diplomático: la URSS renunció a su intención de instalar misiles en Cuba, a cambio del compromiso de John F. Kennedy de no volver a intentar invadir la isla.

Cualquier embajada extranjera instalada en Cuba que precise alquilar viviendas para sus diplomáticos, o contratar personal nativo, sólo puede hacerlo a través del grupo Palco, fundado por Abraham Maciques.

Y es evidente el interés del régimen castrista por conocer la información sensible que puedan manejar esas embajadas: es la mercancía más valiosa, en una isla depauperada por 68 años de dictadura.

Palco cuenta incluso con escuelas reservadas para los hijos de los diplomáticos y del resto de extranjeros residentes en la isla.

En una entrevista publicada en el Granma en noviembre de 2016, Maciques explicaba que el Grupo Palco contaba en ese momento con 2.500 empleados que daban servicio a 120 embajadas extranjeras.

A través de su inmobiliaria Cubija, contaba con un parque de "1.500 casas, residencias y apartamentos", que se alquilan a diplomáticos, pero también a empresarios, periodistas y otras personalidades extranjeras.

Pero su actividad está lastrada por los problemas de burocracia y falta de eficiencia que caracterizan a las empresas estatales gestionadas por el régimen.

Un informe desclasificado del Departamento de Estado de EEUU informaba en mayo de 2014 de las dificultades que su representación diplomática en la Habana sufría debido a los servicios prestados por Palco.

Estados Unidos no restableció sus relaciones diplomáticas con Cuba hasta julio de 2015, por lo que en aquel momento su legación operaba a través de la Sección de Intereses de EEUU (USINT), bajo el paraguas de la Embajada de Suiza.

"La sección administrativa de la USINT se enfrenta a dificultades considerables al trabajar con la burocracia cubana", indicaba el citado informe, debido a que "no puede operar eficazmente sin la cooperación y el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y de la división de servicios diplomáticos del Consejo de Estado, conocida como Palco".

El informe desclasificado del Departamento de Estado de EEUU que expone los problemas de su Embajada en La habana con el Grupo Palco. EE

Y estas dificultades se trasladan al quehacer diario de todo el personal de su representación diplomática.

"Los envíos de adquisiciones oficiales tardan seis meses o más en obtener el despacho de aduana, incluso tras haber recibido la autorización previa del Ministerio de Relaciones Exteriores (un proceso que, de por sí, ya es prolongado", relataba este informe.

Lo mismo ocurría con las valijas no clasificadas que contenían correspondencia personal: a menudo eran rechazadas y devueltas a EEUU, por lo que nunca llegaban a sus destinatarios.

En cuanto a los envíos de enseres domésticos, muebles o vehículos, tras un solo día de travesía marítima desde Miami hasta La Habana, "permanecen meses en el puerto a la espera de los trámites de despacho", que también corrían a cargo de Palco.

"Mientras tanto", se lamentaba el Departamento de Estado en su comunicación, "las oficinas carecen de equipos y suministros, los empleados y sus familias se ven privados de alimentos habituales, medicamentos, ropa, juguetes infantiles, medios de transporte, computadoras y libros".

El Gobierno de EEUU se había visto obligado a alquilar a Palco los inmuebles ocupados por su representación diplomática en La Habana.

Y esto incluía las instalaciones que ocupaba la Oficina de Refugiados y Migración (USCIS), el personal del Departamento de Seguridad Nacional, la residencia del jefe adjunto de la misión diplomática, así como "un complejo de dos viviendas para el destacamento de los Marines y alojamiento residencia para el resto del personal estadounidense de la USINT".

"Todas estas propiedades están cubiertas por un contrato de arrendamiento marco con Palco", explicaba el informe del Departamento de Estado, que a continuación enumeraba las deficiencias detectadas.

"Las áreas de oficinas y de espera presentan un grave hacinamiento", comunicaba el informe, "la mayor parte de las viviendas suministradas se construyó antes de 1958. El sol, el calor y el aire salino contribuyen a acelerar el deterioro de las edificaciones, lo que exige un mantenimiento preventivo constante".

Las reuniones convocadas con los responsables de Palco no habían servido para resolver todos estos problemas.

El Departamento de Estado de EEUU aprobó el pasado 23 de julio nuevas sanciones a cuatro sociedades del Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (GAESA), por considerar que participan en la represión a la población cubana y constituyen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Hasta su fallecimiento en 2022, el director de GAESA era el general de división Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, que estaba casado con Débora Castro Espín, hija de Raúl Castro.

Raúl Castro junto a su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como 'El Cangrejo'. Efe

El hijo de ambos, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, tiene el grado de coronel y era el responsable de la seguridad personal del dictador Raúl Castro. Desde el pasado mes de febrero, se ha convertido en uno de los interlocutores de la Administración Trump, que busca impulsar la salida de la dictadura de la isla.

En cuanto al general López Calleja, realizó parte de sus estudios en la antigua URSS y, a su regreso a Cuba, estuvo involucrado en la contrainteligencia militar y combatió con las tropas cubanas que fueron enviadas a Angola, según informó la BBC.

Pero el secretario de Estado Marco Rubio de momento ha dejado al margen de estas sanciones al grupo Palco, que depende directamente del Consejo de Ministros de Cuba, y no de las Fuerzas Armadas.

El grupo Palco es heredero del antiguo conglomerado Cubalde (Cuba al Servicio del Extranjero), que había nacido en los años 70 para dar servicios a las embajadas extranjeras, si bien luego amplió su actividad a las tiendas de divisas, gasolineras, concesionarios de automóviles y logística.

En 2009, Raúl Castro decidió desmantelar Cubalse y repartir sus activos entre otras empresas estatales que dependen del Gobierno cubano.

Un cable de la Embajada de EEUU en La Habana, fechado el 10 de junio de 2019 y difundido por Wikileaks, informaba a Washington de estos cambios.

El Club Habana, gestionado por el grupo Palco. EE

Tras el desmantelamiento de Cubalse, informaba la Embajada de EEUU, "Palco actualmente administra los principales centros de convenciones en La Habana, los complejos culturales Karl Marx y Sala Atril, tres conocidos restaurantes estatales ubicados cerca de los centros de convenciones, un negocio de artes gráficas, un centro comercial y el Habana Club".

Según detallaba el mismo cable, "el Habana Club es un club de campo (sin campo de golf) y centro residencial para diplomáticos y empresarios extranjeros. Algunas misiones diplomáticas, incluidas las canadienses y británicas, actualmente alquilan propiedades residenciales a Palco en el Habana Club".

El Habana Club cuenta con instalaciones deportivas de lujo, varios restaurantes y playa privada. Hoy sigue bajo la gestión del grupo Palco, que destina sus viviendas al alquiler para personal diplomático y turismo de ejecutivos.

El citado cable de la Embajada de EEUU especificaba que "al igual que Cubalse, el grupo Palco no depende de ningún ministerio, sino que responde directamente al Consejo de Estado".

Y explicaba que "varios contactos de la inteligencia estadounidense consideran que el fin de Cubalse forma parte del intento de Raúl Castro de mejorar su control sobre las grandes estructuras paraestatales creadas por Fidel Castro fuera de los ministerios formales".

El conglomerado militar GAESA (ahora sancionado por Marco Rubio) asumió el control de todas las oficinas de Cubalse en el Extranjero.

El grupo estatal cubano Cimex (siglas que significan Comercio Interior-Comercio Exterior) se quedó con su red de "estaciones de servicio, restaurantes, concesionarios de automóviles, fábricas de helados, lavandería y clínicas veterinarias".

Otro síntoma del cementerio de dinosaurios de la revolución cubana: el grupo Cimex estaba presidido en aquel momento por Eduardo Bencomo Zurdo, que fue médico urólogo de Fidel Castro. Estaba considerado como una de las grandes fortunas del país y falleció en diciembre 2024.

Encabezamiento del cable de la Embajada de EEUU desvelado por Wikileaks que informa del traspaso de activos de Cubalde al grupo Palco. Wikileaks

El cable de la Embajada de EEUU informaba de que Cimex se haría cargo también de "las propiedades de Cubalse en la antigua ciudad turística de Tarara, ahora conocida como Ciudad Milagro".

Algunos de estos edificios, ahora abandonados, habían albergado a finales de los años 80 a "niños ucranianos afectados por el desastre nuclear de Chernóbil", y luego a pacientes de Venezuela y otros países latinoamericanos que se recuperan de cirugías oculares, y estudiantes chinos que aprenden español".

Este cable de la Embajada de EEUU en La Habana, desvelado por Wikileaks, tenía entre otros destinatarios el Departamento del Tesoro de EEUU, el Consejo de Seguridad Nacional, la CIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), la Junta de Jefes de Estado Mayor (Joint Chiefs of Staff), la misión de EEUU ante la Unión Europea y el Comando Sur de EEUU en Miami.

La joya de la corona del grupo Palco es el Palacio de Convenciones de La Habana, que fue construido en 1979 para albergar la VI Cumbre del Movimiento de Países No Alineados auspiciada por Castro.

Por este escenario desfilaron mandatarios como Yasser Arafat o Indira Gandhi, convocados por Fidel Castro en una alianza que debía actuar como contrapeso del poder de EEUU.

El Palacio de Convenciones de La Habana también albergó entre 2012 y 2016 las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, con acusaciones de espionaje entre ambas partes.

El Palacio de Convenciones de La Habana, gestionado por el grupo Palco. EE

Ahora, el Gobierno español ha inyectado 1,1 millones de euros al grupo Palco, para contratar en La Habana a 87 auxiliares administrativos, con el fin de agilizar los expedientes de los descendientes cubanos que desean adquirir la nacionalidad española.

El contrato tiene carácter plurianual y fue firmado el 1 de enero de 2025 por Antonio Álvarez Barthe como cónsul general de España en La Habana.

Cerca de 2,6 millones de personas han iniciado los trámites para conseguir la nacionalidad española a través de esta disposición de la ley de nietos.

Cuba es el segundo país con más solicitudes, alrededor de 350.000, tras Argentina, donde superan las 600.000.

Desde las anteriores elecciones generales de 2023, el Centro de Españoles Residentes Ausentes (CERA) ha crecido en más de 400.000 nuevos votantes, debido en buena medida a esta disposición de la Ley de Memoria Democrática.