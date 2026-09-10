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Puente asegura que el CNI hizo una "valoración" antes de la entrada masiva en Ceuta "con arreglo a los precedentes"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) trasladó una "valoración" en los días previos a la entrada masiva en Ceuta "con arreglo a los precedentes" y ha sostenido que no era "sencillo" predecir la crisis migratoria.
En este sentido, ha rechazado que sea "necesaria" la dimisión de dirigentes del CNI, pero sí ha asegurado que "si hay responsabilidad acreditada" se debe asumir. "En mi opinión, no la hay", ha afirmado este miércoles en una entrevista en el programa La Mesa de Antena 3.
También ha negado que la Guardia Civil advirtiera de la magnitud de la crisis migratoria, sino que se trataba de avisos similares a otros veranos. "Hablaba de una entrada masiva, como las que ha habido en el mes de agosto del 24 y en el del 25", ha afirmado.
El ministro ha insistido en que "nadie fue capaz de prever ni de anticipar" una crisis "que nunca se había producido con anterioridad", con la entrada de 72.000 personas.
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Sánchez justifica que "nadie" pudo anticipar la entrada masiva en Ceuta y que el aviso del CNI no reflejó la "escala"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles por la noche, sobre los avisos del CNI sobre Ceuta, que con la información que existía "nadie podía anticipar" la crisis migratoria, "ni en España, ni en la UE".
"Esto es comprensible porque, con la información que existía entonces, nadie podía anticipar la crisis migratoria que se produjo los días 30 y 31. Ningún organismo competente lo hizo. Ni en España, ni en la UE", ha afirmado Sánchez en un mensaje publicado en X.
Según el presidente del Gobierno, lo que se lee en los documentos desclasificados hoy es que el 29 de julio el CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del Trono.
Lo que se lee en los documentos desclasificados hoy es esto:— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 9, 2026
El 29 de julio, el CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del…
"Y añadió que estos grupos sumaban 'un total de 180.000 seguidores' para que sus interlocutores se hiciesen “a la idea del alcance de la difusión”, afirma.
Sánchez asegura que la existencia de esta campaña era conocida por otras instituciones y estaba siendo monitoreada, "pero en modo alguno constituía o podía interpretarse como un indicador de la escala, naturaleza o probabilidad de lo que pasó después".