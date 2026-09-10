El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) trasladó una "valoración" en los días previos a la entrada masiva en Ceuta "con arreglo a los precedentes" y ha sostenido que no era "sencillo" predecir la crisis migratoria.

En este sentido, ha rechazado que sea "necesaria" la dimisión de dirigentes del CNI, pero sí ha asegurado que "si hay responsabilidad acreditada" se debe asumir. "En mi opinión, no la hay", ha afirmado este miércoles en una entrevista en el programa La Mesa de Antena 3.

También ha negado que la Guardia Civil advirtiera de la magnitud de la crisis migratoria, sino que se trataba de avisos similares a otros veranos. "Hablaba de una entrada masiva, como las que ha habido en el mes de agosto del 24 y en el del 25", ha afirmado.

El ministro ha insistido en que "nadie fue capaz de prever ni de anticipar" una crisis "que nunca se había producido con anterioridad", con la entrada de 72.000 personas.