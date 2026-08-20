El Gobierno habilita ahora espacios en Ceuta para acoger a 1.800 migrantes y retirarlos de la playa del Trampolín

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha habilitado 1.800 plazas en Ceuta para acoger a migrantes que estaban en situación de calle, especialmente en la playa del Trampolín y la Loma Colmenar. El traslado de los migrantes a los nuevos espacios se está realizando de manera progresiva y ordenada, con un amplio dispositivo policial y sin incidentes destacados. Las autoridades prevén ampliar progresivamente la capacidad de acogida, ya que la cifra de migrantes en la ciudad tras la entrada masiva supera los 10.000. Se han detectado problemas sanitarios, como casos de sarna entre migrantes y personal de seguridad, y se ha anunciado el traslado de 500 menores migrantes a la Península para su protección.

Ascienden a 1.800 las plazas para acoger a migrantes en Ceuta. Así lo ha anunciado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado que confirma la habilitación de dos de los cuatro dispositivos temporales para el alojamiento de aquellos que se encuentran en "situación de calle" en la playa ceutí del Trampolín y en la Loma Colmenar.

Desde primera hora de la mañana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han procedido al traslado voluntario de los migrantes irregulares que se encuentran acampados en la vía pública y las costas de la ciudad autónoma a los espacios habilitados en Loma Margarita y El Embolsamiento. Confirman que este se está desarrollando sin incidentes.

Esta medida llega 21 días después de la entrada irregular masiva de unos 80.000 migrantes en Ceuta. De los cuales, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, estima que aún permanecen unos 10.000.

Se está indicando a las personas que recojan sus pertenencias y se concentren en la zona para facilitar un traslado progresivo y ordenado en un dispositivo acompañado por un amplio despliegue de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, que está provocando importantes dificultades para la circulación de vehículos en los alrededores.

Fuentes policiales estiman que en la playa podrían encontrarse entre 3.500 y 5.000 personas, una cifra que toma como referencia, entre otros datos, los alrededor de 3.500 menús distribuidos este miércoles.

El Ejecutivo ha advertido de que se prevé que las plazas se amplíen progresivamente. La cantidad anunciada hoy excede en 300 las que se notificaron el pasado lunes. Sin embargo, la ministra del departamento, Elma Saiz, afirmó después que no descartaba ampliarlas hasta alcanzar las 4.000.

Migrantes acampados en la playa de Ceuta. Reuters

Según ha asegurado el departamento que dirige Saiz, el objetivo es "dar respuesta a la situación de las personas que se encontraban en situación de calle en la zona de la playa del Trampolín y la Loma Colmenar" tras la entrada masiva en la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio.

El Ejecutivo ofrece así la posibilidad de acceder a estos espacios de acogida "en unas condiciones adecuadas y seguras" en el marco de un dispositivo cuyo objetivo es "garantizar que el despliegue de los recursos y el traslado de las personas se realicen de manera ordenada y segura", han añadido las fuentes.

Esta actuación forma parte del dispositivo extraordinario puesto en marcha por el Gobierno, en colaboración con entidades del tercer sector, como Engloba o ACCEM, para reforzar la capacidad de acogida en Ceuta y dar una respuesta adecuada a las necesidades derivadas de la situación excepcional que atraviesa la ciudad autónoma.

Salubridad y riesgo sanitario

En las últimas semanas se ha alertado sobre los problemas sanitarios que podían derivarse del hacinamiento y las condiciones en las que los migrantes que permanecen en Ceuta están viviendo. Entre los migrantes, los casos de sarna ascienden a 20, según el Colegio de Enfermería ceutí.

Por otro lado, entre los agentes y militares desplegados en la ciudad, ya se han dado dos casos de sarna en la Policía Nacional y 30 entre los militares por las características de los alojamientos en los que se encuentran desplazados para realizar su trabajo.

Según confirmaban agentes de la Policía Nacional a EL ESPAÑOL, la situación en la que están trabajando es "deplorable y tercermundista". Desde Jupol, sindicato mayoritario, aseguran que les han mejorado "algo" las condiciones que se encontraron a su llegada, pero siguen calificándolas de "indignas e insalubres".

500 niñas

El pasado miércoles, el Ministerio de Juventud e Infancia anunció que se estaba trabajando en el traslado de 500 menores migrantes de Ceuta a la Península, como parte de un plan de choque del cual no se conocen más detalles.

Se sabe que la custodia de las niñas no acompañadas trasladadas la mantendrá Ceuta, mientras que las ONG de protección de la infancia se harán cargo de la guarda física. Así se eludiría que las comunidades autónomas pudieran negarse a asumir el reparto de menores y se elude la transferencia de responsabilidad jurídica a los gobiernos territoriales.

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha confirmado que el mecanismo utilizado será el mismo, en algunos casos, que el diseñado para dar acogida a los menores procedentes de Canarias solicitantes de asilo y de los que, según el Tribunal Supremo, debía hacerse cargo el Estado.

Pérez Correa ha indicado que "hay muchos más" menores que los 2.500 oficiales, pero su conteo es complicado. En esta línea, ha expresado que la urgencia para el traslado de las niñas responde a "intentar que estas niñas estuvieran fuera de los riesgos que implica una situación de calle".

Campamento de mujeres y niños migrantes en un colegio ceutí. Reuters

"Nos preocupa su extrema vulnerabilidad y requieren una atención mucho más personalizada", ha añadido.

El próximo 27 de agosto se celebrará la Conferencia de Infancia en la que se debatirá, además del reparto de menores entre las autonomías, la transferencia de una partida presupuestaria extraordinaria de 25 millones para el alojamiento de los niños y jóvenes no retornados.

Varias comunidades autónomas han expresado que su situación en cuanto a la acogida de menores está ya sobrepasada. Además, Vox ha afirmado que no acudirá a la cita con Sira Rego, como ya hizo con la reunión sectorial anterior.