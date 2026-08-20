Ferraz amenaza con sancionar a los dos diputados del PSOE de Ceuta que critican la gestión de Sánchez tras la invasión

Las claves

Las claves Generado con IA La dirección federal del PSOE ha amenazado con sanciones a dos diputados socialistas de Ceuta, Sebastián Guerrero y Melchor León, por criticar la gestión de Pedro Sánchez tras la llegada masiva de inmigrantes. Ferraz acusa a los diputados de tomar decisiones unilaterales al asumir la representación del Grupo Socialista en empresas municipales, sin contar con el tercer diputado. La dirección federal ha fijado el 19 de agosto como plazo para que los diputados cumplan la resolución y advierte de posibles responsabilidades disciplinarias por incumplimiento. El conflicto agrava la crisis interna del PSOE en Ceuta, que ha pasado de seis a tres diputados, mientras algunos miembros defienden la legalidad de sus actuaciones según el reglamento local.

La dirección federal del PSOE ha dado un ultimátum a dos de los diputados socialistas ceutíes, Sebastián Guerrero y Melchor León, que han criticado a Pedro Sánchez y al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, tras la llegada de 80.000 inmigrantes a la ciudad autónoma en un asalto masivo.

En el caso de León, ha llegado incluso a remitir una carta a Sánchez instándole a que "diga la verdad" y les "devuelva" la normalidad.

Ferraz se acoge ahora a la decisión de ambos representantes de asumir la representación del Grupo Socialista en los consejos de administración de ocho empresas municipales.

A juicio de la dirección federal, se trata de una decisión "unilateral" que habría obviado al tercer diputado socialista, que se mantiene alineado con la gestión del Gobierno.

Desde la Secretaría de Organización Federal sostienen que esta situación obliga a adoptar medidas para "reconducir la situación política del PSOE en la Ciudad Autónoma de Ceuta" y preservar la imagen y los intereses del partido.

La dirección federal lanza además una advertencia explícita: el incumplimiento de la resolución podría suponer una vulneración de los Estatutos Federales y derivar en responsabilidades disciplinarias.

En una resolución fechada el 14 de agosto y firmada por los adjuntos a la Secretaría de Organización, Borja Cabezón y Elisa Garrido, Ferraz fija el 19 de agosto como fecha límite para que el Grupo Socialista acredite el cumplimiento de la resolución.

El documento concede además hasta el 4 de septiembre para que las partes presenten ante la dirección federal la documentación e informes que consideren oportunos, antes de que se adopte una resolución definitiva sobre el conflicto.

Fuentes próximas a los diputados díscolos defienden su actuación y sostienen que esta se encuentra amparada por el Reglamento de la Asamblea de Ceuta. "No se va a reconducir nada", aseguran.

En un escrito remitido al secretario de Organización del PSOE de Ceuta, Antonio Coromil, la Secretaría General de la Ciudad autónoma de Ceuta apoya a León y Guerrero al recordarles que la designación de los diputados corresponde al "portavoz" que es el "enlace" con la mesa.

"El partido político como organización externa no puede paralizar ni bloquear directamente por vías reglamentarias la designación de integrantes en los consejos de administración", reza el escrito técnico, que ha sido remitido a Ferraz.

La intervención de la dirección federal supone así un nuevo episodio de la crisis interna que atraviesa el PSOE de Ceuta, que escala ahora con la amenaza de posibles medidas disciplinarias contra los dos diputados críticos.

Los socialistas comenzaron la legislatura con seis diputados. Ahora, sólo conservan tres ya que el resto se ha ido al grupo de los no adscritos. Todo mientras Ferraz amenaza con medidas a dos de los tres representantes que les quedan.