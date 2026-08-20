Bruselas insiste en "devolver a Rabat a todos los migrantes" de Ceuta y exige al Gobierno "más información" sobre sus "planes"

Migrantes son desalojados de la playa del Trampolín en Ceuta tras habilitarse un espacio para su acogida este jueves. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA La Comisión Europea reitera que espera la devolución a Marruecos de todos los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta, incluidos menores no acompañados. Bruselas exige al Gobierno español más información sobre sus planes para trasladar a 500 niñas migrantes desde Ceuta a la Península. La Comisión señala que España debe garantizar la protección de los menores migrantes, aunque recuerda la intención de devolver a todos los que cruzaron ilegalmente.

La Comisión Europea ha vuelto a dejar claro este jueves que su "expectativa" es que todos los que entraron ilegalmente en el salto masivo a Ceuta, incluidos los menores no acompañados, sean devueltos a Marruecos.

Como ya hiciera el martes, el portavoz del Ejecutivo comunitario sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, defendió que el derecho comunitario avala el regreso de los menores de edad que entraron en Ceuta, unos 2.000 según cifró la Policía Nacional.

"La Comisión está trabajando intensamente, tanto con España como con Marruecos, para ayudar a lograr su retorno a Marruecos con pleno respeto del Derecho de la UE y del Derecho Internacional", ha añadido Lammert, subrayando la necesidad de que "los retornos se produzcan de forma efectiva".

El portavoz comunitario ha reconocido que Bruselas se ha enterado a través de "informaciones publicadas en los medios" de los planes del Gobierno de Sánchez de llevar a la Península a 500 niñas menores de edad.

Por ello, Lammert ha señalado que la Comisión espera "recibir más información" de las autoridades españolas "sobre sus planes".

El Ministerio de Juventud e Infancia informó este miércoles que trabaja en el traslado urgente a la Península de 500 niñas migrantes que se encuentran en Ceuta desde la entrada masiva del 30 de julio, dentro de un plan integral de choque coordinado con la ciudad autónoma.

El portavoz comunitario ha afirmado que España tiene el "deber" de garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados que cruzaron a Ceuta, al tiempo que ha recordado las declaraciones vertidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el titular de Exteriores, José Manuel Albares, de que todos los que entraron ilegalmente serían devueltos.

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