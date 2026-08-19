Feijóo presenta el ataque de Óscar Puente al Rey como parte del "proyecto destituyente" de Sánchez "contra el Estado"

La ofensiva contra la Monarquía reabre el debate sobre el régimen y puede unir a partidos como Sumar, ERC, Bildu, PNV y Junts frente a PP y Vox.

Feijóo considera que el episodio forma parte de una estrategia para deslegitimar instituciones como la Corona, el Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Óscar Puente calificó de "ignominia" la foto del Rey con el periodista Javier Negre y afirmó que la Casa Real "cruzó una línea roja", reivindicando su "alma republicana".

Alberto Núñez Feijóo acusa al Gobierno de Sánchez de impulsar un "programa destituyente" contra el Estado a raíz de las críticas de Óscar Puente al Rey Felipe VI.

Alberto Núñez Feijóo presentó este martes las críticas de Óscar Puente a Felipe VI como parte del "programa destituyente" del Gobierno, que, a su juicio, actúa "contra la nación y contra el Estado".

El líder del PP denunció que Pedro Sánchez ha puesto en marcha durante esta legislatura una "mutación constitucional por la puerta de atrás, sin mayoría social, sin Parlamento, sin presupuestos y abusando del Real Decreto Ley".

Feijóo se refería a la ofensiva lanzada por el ministro de Transportes contra el Rey por haberse fotografiado con el periodista Javier Negre durante la investidura del nuevo presidente de Colombia.

Puente calificó la imagen de "ignominia" y después advirtió de que el Rey es "un símbolo y no es inocuo, y se contamina según junto a quién se fotografía", en referencia a Negre, al que había definido como un "activista de ultraderecha".

Este lunes, ya en una entrevista en Europa Press, volvió a pronunciarse sobre el asunto. Y ahí insistió en que "quien había cruzado una línea roja" había sido Casa Real, no el Gobierno. "Debería haber medido mucho más" lo que hacía, reprochó. "Se ha equivocado gravemente".

Para Feijóo, este episodio constituye "un ataque sin precedentes" que se enmarca en la "estrategia" de Sánchez de "deslegitimar las instituciones", en alusión no sólo a la Corona, sino al Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Porque la ofensiva de Puente, que en esa entrevista se reivindicaba de "alma republicana" y hablaba de la Monarquía en pasado, sirve para reabrir el debate sobre la Corona sin presentarlo formalmente como tal.

La Monarquía es de los pocos asuntos que puede reenganchar de nuevo el eje de Sumar, ERC, Bildu, PNV y Junts, socios unidos en 2023 por el rechazo a PP y Vox.

Para el líder del PP todo responde a un mismo objetivo: "dividir a los ciudadanos en dos bandos irreconciliables" y convertir las próximas elecciones generales en "un plebiscito".

Esa idea, la de que los comicios de 2027 no servirán únicamente para elegir Gobierno, sino también para decidir el propio régimen, la vienen planteando desde hace meses varios dirigentes del entorno del PP, entre ellos Cayetana Álvarez de Toledo.

Este martes, sin embargo, la diputada popular no se pronunció sobre el ataque de Puente al Rey.

Reacciones

La ofensiva de Puente se produce después del tirón de orejas de Felipe VI tras la invasión de Ceuta. El 1 de agosto, el Rey expresó su "preocupación e indignación" por lo ocurrido y afirmó que "el Estado debe velar" por la seguridad de Ceuta y Melilla y "evitar que los hechos vuelvan a repetirse".

La ofensiva contra Felipe VI llega, además, sin que Moncloa haya corregido públicamente al ministro. Vox tampoco ha salido, por el momento, en defensa de Felipe VI, pese a la habitual rapidez de la formación de Santiago Abascal para reaccionar a cualquier asunto de actualidad en redes sociales.

En este caso, han preferido guardar silencio. Sí se pronunció Iván Espinosa de los Monteros, fundador del partido pero hoy expulsado. "Puente es el que va abriendo el camino a la izquierda para alcanzar su verdadero objetivo, que es volver a la República y desmontar así la Constitución", escribió en X.

Puente es el que va abriendo el camino a la izquierda para alcanzar su verdadero objetivo, que es volver a la República y desmontar así la Constitución.



Desde la izquierda atacan al Rey por eso. Desde el otro lado, en un partido hay pocas voces defendiendo al Rey. En el otro,… https://t.co/FInGbCZE8t — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) August 18, 2026

Espinosa también lamentó que el monarca haya encontrado una gran defensa en la derecha: "Desde un lado —en referencia al PP— hay pocas voces defendiendo al Rey. En el otro —en alusión a Vox—, ninguna. Qué pena todo".