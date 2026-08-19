Albares y Marlaska prometieron devolver a "todos" los invasores de Ceuta: una semana después se anuncia ya la acogida de 500

El PP llevará la crisis de Ceuta al Senado y pedirá la reprobación de cinco ministros, criticando la falta de coordinación dentro del Ejecutivo sobre la gestión migratoria.

El plan gubernamental choca con la posición de Bruselas y del PP, que exigen la devolución de los menores a Marruecos, considerado país seguro por la UE.

Las menores, de entre 9 y 17 años, serán acogidas y cuidadas por organizaciones especializadas, aunque Ceuta mantendrá su tutela.

El Gobierno había prometido devolver a Marruecos a todas las personas que entraron irregularmente en Ceuta, pero ahora anuncia el traslado urgente de 500 niñas a la Península.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha pasado en apenas una semana de prometer el retorno a Marruecos de "hasta la última persona" que llegó a Ceuta durante la entrada masiva a preparar el traslado urgente a la Península de 500 niñas.

El 11 de agosto, durante su visita a la ciudad autónoma, José Manuel Albares aseguró que Rabat mantenía la "voluntad expresa" de proceder a una devolución "inmediata".

"El Gobierno, con la colaboración de Marruecos, garantizará que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos", sentenció el ministro de Exteriores.

Albares y Marlaska prometieron devolver a "todos" los invasores de Ceuta y Redondo aseguró que las menores estaban "atendidas" y "seguras"

Al día siguiente, Fernando Grande-Marlaska, insistió en el mismo mensaje. "No hay sitio en España, ni en Ceuta, ni en Melilla ni en el resto de ciudades españolas para aquellos que quieran entrar de una forma irregular y violentando la ley", afirmó el ministro del Interior

Marlaska añadió que "todas las personas que han entrado de forma irregular a Ceuta, a nuestro país, a España, evidentemente serían objeto de retorno por cumplimiento de la propia ley".

"Nadie que entra ilegalmente en nuestro país puede entender que su situación tenga algún respaldo en nuestro ordenamiento jurídico", remachó.

Siete días después, el Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado un plan para trasladar de forma urgente a la Península a unas 500 niñas que permanecen en Ceuta desde el 30 de julio Tienen entre 9 y 17 años y forman parte de los menores que permanecen bajo protección.

El propio Ministerio ha avisado de que la cifra de 500 "podría variar" durante el proceso.

Niñas "seguras"

El plan anunciado por el Ministerio de Sira Rego contempla que organizaciones especializadas se encarguen de su acogida y cuidado en recursos adaptados, mientras Ceuta mantiene la tutela de las menores.

Cinco días antes, la ministra de Igualdad, defendía justo lo contrario. El 14 de agosto, desde Cabezón de Pisuerga (Valladolid), Ana Redondo aseguró que las menores estaban "atendidas" y "en todo momento seguras" en Ceuta.

Redondo negó además que las niñas estuvieran "deambulando" por las calles de la ciudad.

Desde la entrada masiva se han denunciado al menos 15 agresiones sexuales en Ceuta, la mayoría con menores entre las víctimas, según Reuters. Las autoridades sanitarias han confirmado además la atención médica a cinco mujeres por violencia sexual.

La Justicia ya investigaba desde la semana pasada varios casos. Dos hombres que entraron en Ceuta durante la avalancha fueron enviados a prisión por presuntas agresiones sexuales, una de ellas contra una menor, mientras un tercero fue expulsado a Marruecos.

La decisión del Ejecutivo de trasladar a 500 niñas llega apenas 24 horas después de que la Comisión Europea avalara las devoluciones de menores.

Y el plan del Gobierno se aleja no sólo de la posición de Bruselas, sino también de la reclamación de Juan Jesús Vivas y del PP.

Estos habían pedido que, al considerarse Marruecos un país seguro por la propia UE, el Gobierno activara los mecanismos para agilizar la devolución de todos los migrantes que aún deambulan por Ceuta, 2.168 de los cuales son menores, según datos del Ministerio de Interior.

La Directiva europea de Retorno permite repatriar a menores no acompañados, pero exige comprobar previamente que serán entregados a su familia, a un tutor o a unas instalaciones de acogida adecuadas

Reprobación en el Senado

El PP ha anunciado este miércoles que llevará la crisis de Ceuta al primer pleno de septiembre del Senado con cinco solicitudes de reprobación. La portavoz del partido en la Cámara Alta, Alicia García, ha avanzado que pedirán reprobar a los ministros de Interior, Exteriores, Defensa, Sanidad e Igualdad.

En rueda de prensa, García ha aprovechado para cuestionar la falta de coordinación del Ejecutivo. "Dentro del Gobierno hay tantas posiciones como ministerios", ha resumido.

Según ha explicado, mientras una parte del Gobierno habla de retornos y de cumplir el Pacto de Migración y Asilo, Juventud e Infancia prepara el traslado de menores y la ministra de Igualdad aseguraba que las niñas estaban "seguras" y que no estaban "deambulando" por Ceuta.

Y ha recordado que Marruecos ha solicitado el retorno de los menores, que Albares anunció que así se haría, que Marlaska lo confirmó y que Bruselas también lo reclama.

"¿Qué problema hay? ¿Qué problema tiene el Gobierno?", ha preguntado García, que considera que el Ejecutivo debería aclarar por qué, después de defender el retorno, prepara ahora el traslado de 500 niñas a la Península.