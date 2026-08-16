El PP carga contra Sánchez por 'estar en la hamaca mientras los problemas crecen' y critica el 'photocall de ministros en Ceuta'

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis electoral del PP, Elías Bendodo, ofrece declaraciones sobre temas de actualidad y atiende a los medios en Tarifa. Europa Press.

Las claves

Las claves Generado con IA El PP critica al Gobierno por la visita de ministros a Ceuta, calificándola de "photocall" sin aportar soluciones a la crisis. Elías Bendodo acusa a Pedro Sánchez de estar "tumbado en la hamaca" y ausente ante la crisis migratoria y sanitaria en Ceuta. El PP reprocha el refuerzo insuficiente de personal sanitario en Ceuta, considerándolo "una tomadura de pelo" ante la saturación de urgencias. Bendodo pide la dimisión de la ministra de Sanidad y cuestiona la gestión del Ejecutivo ante la crisis migratoria más importante en la historia reciente de España.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha recriminado "el desfile de ministros en Ceuta": "A mí no me hace falta que vayan los ministros si lo que van es a hablar y no contar nada, a no dar soluciones, a pasearse".

"Aquello parecía más un photocall de agosto, que un Gobierno gestionando una crisis", ha puntualizado en declaraciones a los medios desde Tarifa (Cádiz).

Asimismo, ha recalcado que los ministros "no están para ir cuando todo estalle", al igual que "un Gobierno está fundamentalmente para que esto no ocurra y si ocurre, para solucionarlo".

"La incapacidad de este Gobierno y de Sánchez se demuestra en que mientras él sigue tumbado en la hamaca, como si este problema no fuera con él, nadie nos ha explicado cómo ha podido pasar esto", se ha lamentado.

Es más, Bendodo ha precisado que los ministros que han pasado por Ceuta "no han aportado soluciones, no han explicado por qué pasó, ni han garantizado qué vamos a hacer si vuelve a pasar".

Asimismo, ha cargado contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por no haber ido a la ciudad autónoma cuando hay "una crisis sanitaria ya que las urgencias atienden a 500 personas al día, cinco veces más que lo habitual" —No obstante, García se encuentra este domingo en territorio ceutí para conocer "de primera mano" la situación sanitaria y mantener diversos encuentros institucionales y con representantes del ámbito sanitario y social—.

Dicho esto, Bendodo se ha cuestionado el refuerzo del Gobierno ante una "urgencia sanitaria que hay que atender". "Contratar dos médicos y dos enfermeros más es una tomadura de pelo. Es no estar en la realidad", ha reprochado que ha indicado que han entrado más de 70.000 personas de forma irregular, "algunas con patologías muy graves".

En este sentido, ha criticado también la postura del Ejecutivo ante médicos en Ceuta "que doblan y triplican turnos" mientras "están sosteniendo las urgencias". "Y cuando se quejan de esto se les llama por parte del Gobierno que son alarmistas", ha apostillado.

"La señora ministra tiene que asumir su responsabilidad, ella es la culpable de ese colapso sanitario en Ceuta, yo ya no le pido que vaya, le pido que dimita", ha reclamado el vicesecretario de los populares.

"Tumbado a la bartola"

El dirigente del PP ha insistido en que "mientras todo esto ocurre, falta alguien que debería estar al frente...pero ¿Cómo se nos puede ocurrir con la crisis migratoria más importante de nuestra historia y el presidente del Gobierno sigue tumbado en la hamaca?".

"¿Qué tiene que pasar para que el presidente del Gobierno suspenda sus vacaciones?", ha apostillado.

El vicesecretario del PP ha criticado que para el 12 de agosto, el día del eclipse, "se movilizaron 33.600 agentes por toda España y, sin embargo, para Ceuta tan solo 60 para paliar la crisis migratoria".

Bendodo ha instado a Sánchez y al Gobierno a hacer una reflexión: "¿Por qué los españoles cuando voy a Ceuta me abuchean y por qué los marroquíes que han entrado de forma irregular me aplauden?".

Tras esa pregunta retórica, el popular le ha dado una respuesta: "¿No será por tus políticas, por tu efecto llamada, por tu desastre de gestión que ha hecho que toda Europa se ponga en contra de España?".

"España necesita un presidente que esté pendiente de España y desde luego con Sánchez no lo tenemos. Tenemos a un presidente del Gobierno tumbado a la bartola, en la hamaca, mientras los problemas en España crecen", ha lamentado.