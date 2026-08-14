Sumar acusa a Sánchez de "ceder al oligopolio energético frente a la transición ecológica" por ampliar la vida de Almaraz

Las claves

Las claves Generado con IA Sumar critica al Gobierno por prorrogar la vida de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, acusando al PSOE de ceder ante las presiones del oligopolio energético. El grupo confederal denuncia que la decisión frena la transición ecológica, posterga la descarbonización y supone un coste económico y riesgos inaceptables para la ciudadanía. Podemos y Alianza Verde califican la prórroga como "bochornosa" y denuncian la ruptura de los compromisos energéticos y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. El PP y la presidenta de Extremadura celebran la prórroga, defendiendo que la energía nuclear aporta estabilidad y es clave para el desarrollo regional y la contención de precios.

Sumar ha rechazado la prórroga del cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030 y ha acusado al PSOE de incumplir el acuerdo del gobierno de coalición que ambos partidos firmaron en 2023, a la vez que ha insistido en que el "mantenimiento del parque nuclear obedece a presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales ni de competitividad económica".

Fuentes del grupo confederal han subrayado que la decisión del Gobierno central con Almaraz "frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía", indicando que seguir sobrepasado la vida útil de estas infraestructuras "posterga la descarbonización real apoyada en renovables e impone a la sociedad costes y riesgos inaceptables, además de encarecer el precio de la energía".

En la crítica a la prórroga de la central nuclear extremeña, Sumar se apoya en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) donde el Ministerio de Transición Ecológica justifica la decisión.

Según el socio minoritario del Ejecutivo, en el mismo se reconocen "constantes incumplimientos en materia de seguridad por parte de Iberdrola, Endesa y Naturgy". "Sabemos lo que va a pasar después. Los costes de prolongar la vida útil de la central irán a parar a las arcas públicas e hipotecarán los presupuestos y, con ello, los recursos destinados a la ciudadanía", han alertado.

Frente a ello, Sumar ha lamentado que "cada euro" que se gaste en mantener centrales nucleares "que deben cerrarse" no se gasta en "impulsar" la "seguridad, soberanía e independencia energética con energías renovables", que son la "llave del futuro". "Dilapidar tiempo y dinero en infraestructuras que ya han cumplido su ciclo de vida útil es un desperdicio y una estafa a la ciudadanía", han reiterado.

Privilegios, no obligaciones

Sumar también ha alertado que "las constantes concesiones" del Gobierno central "al oligopolio energético" implican que "un sector clave sigue teniendo privilegios en vez de obligaciones", con un Gobierno que mantiene "infraestructuras obsoletas en vez de impulsar un presente solar con mayor soberanía, más democracia económica y política".

Por ello, ha avisado al PSOE de que el Gobierno de coalición no puede seguir "el camino de la derecha y la extrema derecha" que son quienes "niegan el cambio climático y quieren retrasar la transición energética lo más posible". "Es un camino irresponsable y antieconómico. Hay alternativas en marcha mas baratas, mas seguras y democráticas", ha enfatizado Sumar, para después defender que Extremadura cuente con "políticas industriales del siglo XXI, que "generen empleo de calidad, con planificación democrática".

Ante esto, Sumar ha exigido al Gobierno que continué con el calendario del cierre del parque nuclear español previsto para 2035, además de mantener los impuestos aplicables a las centrales, "que las tasas cubran el coste real de la gestión de residuos y el desmantelamiento sin repercutirlo a la ciudadanía".

Asimismo, ha reclamado "canalizar las inversiones hacia el almacenamiento y la integración de energías renovables"; además de auditar las cuentas de Empresa Nacional de Residuos Radiactivo (Enresa) y "exigir transparencia en los precios de transferencia de las empresas verticalmente integradas". También demandan "responsabilidad subsidiaria directa a las empresas propietarias de las centrales" y plan de transición económica y productiva para el entorno de Almaraz "que garantice la diversificación industrial".

Rechazo del argumentario

En un comunicado difundido por Los Comuns, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha cargado también contra el PSOE por no cumplir el acuerdo del gobierno de coalición y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber "cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica". "Es un incumplimiento del acuerdo de gobierno del PSOE con Sumar y, por tanto, expresamos nuestro rechazo", ha afirmado el ministro.

Urtasun también ha dudado de la justificación de la prórroga por las "circunstancias excepcionales" derivadas del conflicto en Oriente Medio y la volatilidad de los mercados energéticos. "Las crisis energéticas no se resuelven prolongando la vida útil de las centrales nucleares, sino acelerando las energías renovables, el almacenamiento, las redes y la autonomía energética", ha apostillado.

En un mensaje publicado en su cuenta de X el diputado de Compromís en Sumar Alberto Ibáñez ha cargado directamente contra el presidente del Gobierno por haber autorizado la ampliación de la vida útil de la central en pleno mes de agosto, lo que ha tachado de "cobarde".

"Un 14 de agosto donde Iberdrola está un 53%, Endesa 36% y Naturgy 11% más contentas y ricas mientras que la credibilidad ecologista de Pedro Sánchez es 0", ha rematado.

"Bochornosa" prórroga

Podemos y Alianza Verde han calificado de "bochornosa" la decisión adoptada por el Gobierno.

"El Gobierno aprueba la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta 2030. Hay que tener poca vergüenza pero poco más se puede esperar de un gobierno que prometió vivienda y sólo hizo rearme. El PSOE es una máquina de alimentar a la derecha", ha denunciado la secretaria general de Podemos a través de 'X', Ione Belarra.

El gobierno aprueba la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 el 12 de agosto. Hay que tener poca vergüenza pero poco más se puede esperar de un gobierno que prometió vivienda y sólo hizo rearme. El PSOE es una máquina de alimentar a la derecha. — Ione Belarra (@ionebelarra) August 14, 2026

Por su parte, el secretario de organización y portavoz de la formación, Pablo Fernández, ha incidido en que la medida es "una auténtica vergüenza". "¿Nucleares? ¡No, gracias!", ha resumido, también a través de un mensaje en su perfil de 'X'.

Por otro lado, el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha definido también la decisión como una "vergüenza".

"El Gobierno concede la prórroga de Almaraz con agosticidad y alevosía. Con ello vuela por los aires los planes energéticos que impulsan las renovables. Vergüenza del Gobierno PSOE/SUMAR", ha recalcado, también en 'X'.

La formación ha considerado "bochornoso" el anuncio y ha recalcado que no existe "ninguna razón" que justifique esta prórroga "absolutamente vergonzosa", que supone dar marcha atrás en los compromisos energéticos del Gobierno y romper con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

El PP afea hacerlo de "tapadillo"

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha celebrado la prórroga a la autorización de la central pero ha acusado al Gobierno de hacerlo de "tapadillo", al tiempo que exigen la "cancelación urgente de todo el calendario de cierres".

"Hoy es un buen día. Almaraz no cierra", ha escrito la dirigente popular en la red social X que acompaña de la imagen de la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Ahora", continúa el post de Ezcurra, "a por todo el parque nuclear".

En este sentido, fuentes del PP han reclamado al Gobierno "la cancelación urgente del calendario no solo de la planta de Almaraz, sino del resto de centrales nucleares en España".

Para los 'populares', la energía nuclear es un "recurso clave que aporta estabilidad al sistema eléctrico y es una energía limpia, como así lo ha reconocido la propia Unión Europea". Además, el alargamiento de la vida útil de las centrales, considera el PP, "es necesario para poder mantener los precios de la electricidad y no arruinar aún más los bolsillos de los españoles".

Paralelamente, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha celebrado la prórroga. "Hoy se hace justicia con una central que es parte inseparable de la historia y el desarrollo de Extremadura", ha señalado Guardiola en un mensaje en 'X'.