Sánchez sigue sin comparecer en el Congreso 15 días después de denunciar la "violación de la integridad territorial" en Ceuta

El Gobierno ha creado una comisión interministerial para coordinar la gestión de la crisis y la atención a los menores inmigrantes, destinando 25 millones de euros para su traslado a la Península.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, eleva a 9.000 los inmigrantes irregulares en la ciudad y exige medidas urgentes para su expulsión.

Marruecos ha vuelto a reclamar la soberanía de Ceuta y Melilla y amenaza con suspender el convenio bilateral de extradición con España.

Pedro Sánchez no ha comparecido en el Congreso 15 días después de denunciar la invasión de Ceuta y la "violación de la integridad territorial".

El presidente Pedro Sánchez no ha alterado sus planes de descanso en el palacio de La Mareta (Lanzarote), tras la invasión de Ceuta por más de 80.000 inmigrantes irregulares.

Durante su fugaz visita del día 31 a la ciudad autónoma, Sánchez denunció que España había sufrido en Ceuta un grave "ataque" y una "violación de la integridad territorial" que "merece todo nuestro reproche y condena en el nivel más enérgico posible", subrayó.

Este viernes se cumplen 15 días de aquella contundente declaración, sin que el presidente del Gobierno haya considerado oportuno acudir a las Cortes a informar sobre lo ocurrido.

Tampoco, después de que el Gobierno de Marruecos haya vuelto a reclamar esta semana la soberanía de Ceuta y Melilla, y haya amenazado con suspender el convenio bilateral de extradición entre ambos países.

Después de que el PP reclamara la comparecencia de Sánchez ante la Diputación Permanente del Congreso, la Moncloa difundió el pasado día 7 una foto del presidente coordinando desde La Mareta una reunión telemática de varios ministros sobre Ceuta.

Pero la Moncloa ya ha dejado claro que Sánchez no tiene intención de interrumpir sus vacaciones.

Sí comparecerán cuatro ministros (Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Margarita Robles y Félix Bolaños) la última semana de agosto en el Congreso de los Diputados, tras eludir la citación en el Senado.

El Gobierno creó una comisión interministerial formada por 13 ministerios para coordinar los preparativos del eclipse total de sol del 12 de agosto.

Y cuatro ellos (Marlaska, Ángel Víctor Torres, Diana Morant y Óscar López) disfrutaron el fenómeno astronómico este miércoles en directo en el observatorio de Yebes (Guadalajara) en un ambiente festivo.

En cambio, ante una grave amenaza para la soberanía nacional como la crisis de Ceuta, Sánchez ha dispuesto una pasarela de ministros para visitar la ciudad autónoma.

El próximo lunes lo hará por fin Elma Saiz, cuya ausencia ha resultado especialmente llamativa durante las dos últimas semanas.

Óscar López, Marlaska, Diana Morant y Angel Víctor Torres contemplan el eclipse, el jueves, desde el observatorio de Yebes (Guadalajara). EE

Como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirige uno de los departamentos directamente implicados en la atención a los invasores que aún permanecen en Ceuta.

Elma Saiz anunció la semana pasada una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a los menores inmigrantes de Ceuta, que el Gobierno quiere trasladar a la Península.

Los ejecutivos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León (participados por Vox) ya le han exigido que los devuelva a Marruecos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, regresó este jueves a Ceuta, donde fue recibido de nuevo con abucheos y gritos de "¡traidor!", "¡cobarde!" y "¡Gobierno dimisión".

A su llegada a la Delegación del Gobierno, Marlaska celebró que Ceuta ha recobrado una "relativa normalidad" y aseguró que ya sólo quedan 5.000 inmigrantes irregulares en sus calles.

Sin embargo, tras reunirse con él, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, elevó esta cifra a casi el doble: al menos 9.000.

Vivas se lamentó de que Marlaska no ha podido concretar un plazo para expulsar a todos estos inmigrantes.

“El plazo es perentorio", indicó el presidente de la ciudad autónoma ante los periodistas, "tiene que ser urgente, inmediato. De lo contrario Ceuta no va a aguantar”

Para cumplir este objetivo, Vivas pidió que el Gobierno desestime "desde el inicio del procedimiento" todas las solicitudes de asilo que puedan presentar estos inmigrantes.

Y urgió a abordar todas las reformas legislativas necesarias para facilitar la expulsión inmediata de estos inmigrantes.

Estas reformas, a su juicio, se pueden fundamentar en el trato diferenciado que merece Ceuta por la "vulnerabilidad que se deriva de su condición de frontera terrestre de Europa en África".

"El ministro me ha escuchado, pero no me ha dado respuesta", se lamentó el presidente de Ceuta, en rueda de prensa.

Juan Jesús Vivas también pidió a Marlaska el despliegue de agentes del Frontex en la frontera del Tarajal, ante los llamamientos que circulan en redes para volver a asaltar Ceuta este verano.

El Gobierno de Marruecos asegura que está dispuesto a recibir a estos inmigrantes, especialmente a los menores no acompañados (hasta 5.000, según las estimaciones del presidente Vivas), pero al mismo tiempo mantiene una actitud desafiante.

Su ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, aseguró el miércoles que su Gobierno estudia suspender la aplicación del convenio bilateral de extradición entre ambos países.

Esta decisión, advertía ayer Le360, uno de los medios más próximos al régimen de Mohamed VI, afectaría a "procedimientos relacionados con delitos graves como el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, el crimen organizado, las estafas o el blanqueo de capitales".

El diario próximo a la familia real alauí sostiene que hay un profundo malestar en el Gobierno marroquí porque España no aplica adecuadamente este acuerdo, con auténtica reciprocidad.

Una vez la Audiencia Nacional concede la extradición de un procesado reclamado por Marruecos, explica este medio, España comunica que se encuentra en libertad o ilocalizable, por lo que no puede atender la petición de Rabat.

El mismo medio destaca que, al menos desde 2024, España no entrega a Marruecos ni un solo menor inmigrante no acompañado, por lo que plantea serias dudas de que ahora vaya a repatriar a los cerca de 5.000 que vagan por las calles de Ceuta.