Ali Lmrabet, conciencia crítica de Marruecos: "Regularizar a un millón de ilegales ha sido el detonante de la crisis de Ceuta"

Lmrabet exige una comisión de investigación internacional sobre la muerte de más de un centenar de jóvenes marroquíes durante la entrada masiva en Ceuta y critica la falta de futuro y libertades en Marruecos.

El periodista denuncia la infiltración de los servicios secretos marroquíes en numerosos ámbitos, incluida la oposición y la prensa, tanto dentro como fuera de Marruecos.

Lmrabet descarta la existencia de mafias organizadas como responsables del asalto a Ceuta, señalando en cambio la connivencia o permisividad de las autoridades marroquíes.

Ali Lmrabet, periodista marroquí exiliado en España, afirma que la regularización de un millón de inmigrantes en España fue el detonante de la crisis migratoria en Ceuta.

Repasamos la entrada masiva de 72.000 ciudadanos marroquíes a Ceuta con el exdiplomático, escritor, profesor y periodista Ali Lmrabet (Tetuán, 1959).

Fue pionero en el ejercicio de la prensa libre en el país vecino, lo que le supuso represalias del Estado.

Conoce muy bien el país donde nació, a pesar de que lleva un cuarto de siglo en España, y desestima la teoría de las mafias como organizadoras del asalto a Ceuta porque hace 26 años él mismo viajó en una zodiac desde una playa cercana al puerto de Tánger Med hasta la costa de Tarifa.

Así que sabe de primera mano cómo funciona la inmigración en Marruecos, la falta de oportunidades para los jóvenes, la vulneración de los derechos humanos y la falta de respeto a las libertades individuales.

También da claves para entender cómo se comportan los servicios secretos marroquíes en relación con el CNI y otras instituciones europeas.

Atiende a EL ESPAÑOL menos de un mes después de ser arrestado durante 72 horas en Tánger y Casablanca, lo que ha calificado de "secuestro ilegal". Aun así seguirá ejerciendo el periodismo de manera libre y sin miedos.

Ali Lmrabet fue detenido y, según su testimonio, secuestrado en Marruecos, hace menos de un mes. EE

¿El insólito episodio de Ceuta, obedece a un simple fenómeno migratorio o está la mano del régimen de Marruecos detrás?

La respuesta la tienen todos los que se interesan seriamente por nuestro complicado e incierto país. He leído en alguna parte que, si Marruecos no alentó este maldito y triste asalto, tampoco lo paró. Y ahí hay que subrayar que el régimen marroquí vigila estrechamente y, se puede decir, controla las redes sociales, que serían, según el Gobierno español, las culpables de esta inmensa y dolorosa tragedia.

¿Son las mafias las responsables de lo que ocurrió en Ceuta, como señalan Marruecos y España?

Esto es un cuento repetitivo del Gobierno español. Pero es una aberración total. Alguien inventó hace dos o tres décadas este concepto y luego se convirtió en una verdad interesada.

Soy de Tetuán, conozco como la palma de mi mano la región y, hace exactamente 26 años, hice el viaje en patera; bueno, en realidad en una zódiac, desde una playa cercana a lo que hoy es el puerto de Tánger Med hasta algún punto de la costa española, cerca de Tarifa.

Le puedo asegurar que no existen mafias, tal como las presenta el Gobierno español. Existen intermediarios, con los que hice trato en aquella época, entre los candidatos a la inmigración y el raïs (patrón) de la embarcación. Y muchos de esos intermediarios son chivatos.

¿Alguien en su sano juicio en España cree que esas hipotéticas mafias pueden ordenar a las fuerzas del orden que levanten el pie ante avalanchas como estas?

Entre las personas que entraron, la Guardia Civil detectó a agentes de la inteligencia de Marruecos. ¿Fue la entrada masiva de la semana pasada un ensayo para algo mayor en el futuro?

Esto es un dato que no puedo ni confirmar ni desmentir. No lo sé. Lo que sí sé es que la Policía política marroquí está infiltrada en muchos estamentos: en los partidos políticos, en la sociedad civil, en la prensa nacional marroquí y en algún que otro medio internacional, y hasta en la oposición, dentro y fuera de Marruecos. Lo sabemos, lo hemos constatado estos últimos años.

Hay nacionales de países europeos de origen marroquí y hasta auténticos asilados políticos en el extranjero, algunos expresos políticos, que son en realidad informadores de los servicios de inteligencia marroquíes.

En cuanto a la entrada masiva en Ceuta, no sé si ha sido un ensayo, pero, si lo fuera, es un éxito total: una ciudad de tinte europeo, con una población de 80.000 habitantes tomada en pocas horas por una masa casi equivalente en número a su propia población y sin un solo disparo. Es algo de lo que se enorgullecería cualquier estratega militar. Pero no creo que ese fuera el objetivo de Marruecos.

Entonces, ¿cuál cree que era el propósito?

Para responder a esta pregunta debo tener la convicción de que fue Marruecos quien organizó todo. Y no tengo esta convicción. No tengo información al respecto, ni afirmativa ni denegatoria. Es demasiado pronto para tener una respuesta clara.

Se han barajado varias hipótesis para explicar lo ocurrido, más allá de la connivencia de las autoridades marroquíes. ¿Cuál cree que fue el factor decisivo: la sentencia del Supremo que establece que el mar no era una frontera, el papel de las mafias, el viaje de Sánchez a Argel, la ley de nacionalidad para los saharauis o el efecto llamada de la regularización masiva?

Para mí, hay dos razones principales. Lejos de consideraciones humanitarias, la regularización extraordinaria de más de un millón de migrantes ilegales en España fue, sin duda alguna, el detonante de esta crisis. Es el famoso "efecto llamada". Desde hacía meses, las redes sociales marroquíes ardían de preguntas sobre ese proceso de regularización.

En un momento dado, hubo un estallido, es decir, las avalanchas, y alguien se aprovechó de esta situación para castigar a España por la futura ley de nacionalidad para los saharauis.

Nacionalizar a todos los saharauis significa para Marruecos la creación de una masa electoral compacta, militante y pro Polisario que podría hacer y deshacer decisiones políticas y diplomáticas de gran relevancia en España.

Los especialistas en la lucha antiterrorista han detectado también la llegada de al menos una decena de personas que ya fueron expulsadas de España por terrorismo. ¿Cree que será posible devolverlos a Marruecos?

Creo que sí. Si fueran realmente peligrosos estos terroristas, Marruecos no los habría dejado pasear por allí. Pero todo es posible.

Lmrabet pide una una comisión de investigación marroquí tutelada por expertos internacionales por las muertes en el asalto a Ceuta. EE

La prensa oficialista de Rabat ha utilizado hechos aislados provocados por grupos extremistas para presentar a los inmigrantes que pasaron a Ceuta como víctimas del "racismo y la islamofobia" en España. ¿Le interesa al Gobierno de Rabat polarizar y crear en la población un sentimiento antiespañol?

La prensa marroquí puede decir lo que quiera, o lo que le manden decir. Libertad de expresión. Pero aquí, en estos momentos, lo terrible, lo escandaloso, lo intolerable, no es el circo montado por dos o tres agitadores españoles en Ceuta, sino la muerte de más de un centenar de jóvenes marroquíes.

Lo que tendría que exigir la prensa marroquí es una comisión de investigación marroquí tutelada por expertos internacionales. Los marroquíes tienen derecho a saber qué pasó antes y durante la entrada masiva de esos jóvenes.

Marruecos ha culpado del episodio al Tribunal Supremo y al propio Gobierno de España por no anticipar el efecto que la sentencia podría tener.

El Gobierno marroquí tendría que culparse a sí mismo por ser incapaz de ofrecer un futuro digno a sus ciudadanos. En todas las encuestas que se han hecho estas últimas décadas sobre la intención de los marroquíes frente a la situación de su país, aparecía una porción importante de ciudadanos que quería emigrar, abandonar el país.

Por ejemplo, la encuesta Arab Barometer 2023-2024, realizada en Marruecos en 2024, indica que el 35% de los marroquíes declara tener intención de emigrar. Es decir, algo más de uno de cada tres.

Y la situación cambia considerablemente según la edad. El 35% de la población total de Marruecos ha considerado emigrar. Más del 55% de los jóvenes de entre 18 y 29 años ha considerado emigrar. Y el 64% de los jóvenes de entre 18 y 35 años ha considerado al menos la posibilidad de emigrar, frente al 44% del conjunto de los marroquíes. ¡Es enorme!

¿Por qué miles de jóvenes huyen del país a la mínima oportunidad? ¿Se debe a un tema económico, a un tema social, a varios factores?

Es la conjunción de todo.

¿Cómo se encuentra después de lo que usted mismo ha calificado su "secuestro ilegal" en Marruecos el pasado 12 de julio?

Bien. En el aeropuerto de Tánger comenzaron por tratarme correctamente, como a un detenido más que tenía que ser entregado a la policía judicial de Tánger. Estaba ya en la ciudad, con el atestado de entrega a la policía judicial, en una furgoneta de la policía, cuando esta dio repentinamente media vuelta. De vuelta al aeropuerto, oí al comisario del aeropuerto decir a un inspector que había que cambiar el atestado porque había recibido órdenes "de arriba".

Luego, un responsable policial que no se identificó me entregó a siete desconocidos, lejos de la entrada del aeropuerto, en una zona de ramas y árboles. Como nadie quería identificarse, no quise subir a una vieja furgoneta maltrecha, sin distintivos policiales, sin matrícula y sin asientos.

Allí es donde me maltrataron físicamente y me pusieron unos grilletes que provocaron una enorme hinchazón de mi mano izquierda. Estuve cinco minutos gritando antes de que los aflojaran.

No me dijeron a dónde me llevaban. Fueron 350 kilómetros entre Tánger y Casablanca, encadenado y sin posibilidad, salvo una sola vez, de orinar. Habían recibido órdenes. Y de muy arriba.

¿Por qué se produjo esa detención y qué pretendían?

No lo sé exactamente, porque las acusaciones, unas veinte o treinta, son ridículas. Cada acusación llevaba una orden de busca y captura, cuando una es suficiente.

Muchos creen, y yo también según las preguntas que me hicieron en la Brigada Nacional de Policía Judicial, que fue a causa de unos vídeos sobre una estructura oculta que controla el país.

Había dado nombres y apellidos que resultaron corresponder a personalidades muy importantes que han sido objeto, en estos últimos tiempos, de investigaciones periodísticas, y no muy halagadoras.

Cuando me liberaron, unos días antes de las avalanchas sobre Ceuta, amigos, compañeras y compañeros periodistas que me visitaron casi me increpaban: "¿Por qué viniste a Marruecos? ¿Has visto cómo está la situación socioeconómica? Nos ahogamos ante la falta de libertades, las cárceles están llenas, todo el mundo quiere irse y tú quieres volver". Ciertamente.

A mí me gusta España, su tortilla y sus gentes. Mi familia es catalana, y soy un puro producto de la cultura francesa, que no afrancesado en el sentido español. Pero soy de allí, de allende el Estrecho, de Marruecos. Nadie puede prohibirme regresar a mi patria primera.

¿Cree que dejaron en libertad a las 72 horas por la movilización internacional de apoyo que recibió de inmediato?

Es que soy un simple periodista. Las acusaciones debieron hacerlas la policía política y transmitirlas a la Fiscalía General del Estado de Marruecos, que fue la que ordenó la detención. ¿Cómo se atreven a pedirme los nombres de mis fuentes?

Yo no hago política, no pertenezco a ninguna institución, asociación o corporación, aparte de la prensa. Doy informaciones sensibles que, con el tiempo, se revelaron ser ciertas. Y esto molestó a mucha gente "arriba" como decía el comisario del aeropuerto de Tánger.

Realmente, ¿cómo son las relaciones entre los servicios secretos de Marruecos y España? ¿Existen?

Sí, existen. Obviamente. Y nos aseguran, según lo que leemos en la prensa, que son buenas.

Pero, por ejemplo, hace unos dos años leí un comentario en una red social de un colega que es un conocido vocero de los servicios secretos marroquíes, según el cual un antiguo director de la DST [Dirección General de Vigilancia del Territorio, la policía política], Noureddine Benbrahim, había sido "recuperado" por los servicios secretos españoles y vivía en España. Si no fuera por una "pluma" de los servicios secretos marroquíes, no lo habría creído.

Sé también que algunos ex responsables de diferentes servicios secretos marroquíes habrían sido ayudados estos últimos años por el CNI para rehacer su vida. Pero esta vez, no en España. ¿A cambio de qué? Esa es toda la pregunta.

¿Sabe usted a cambio de qué?

Es lo que ocurre en ese tipo de operaciones, trueque o llámalo como quieras. Mucha información sobre el funcionamiento de los servicios secretos de los que provenían.

Dicen por ahí que uno de los escapados, digamos, un informático o algo por el estilo, de gran valor profesional, se llevó una parte importante de la memoria de uno de los principales servicios secretos de Marruecos.

¿Y ahora quién los ayuda?

Probablemente otros servicios secretos europeos que devuelven algún favor al CNI. En Europa hay mucho rencor hacia el servicio secreto marroquí, al que acusan de intromisiones graves y repetitivas en la vida política del viejo continente.

Como lo que pasó en el Qatargate, que en realidad tendría que llamarse el Moroccogate, ya que Marruecos superaba al emirato en profundidad de acción secreta.

Hace unos meses seguimos el juicio en los Países Bajos de un analista del servicio secreto holandés de origen marroquí al que arrestaron cuando salía del país con muchos discos duros con información secreta en sus maletas. Así que gente que quiera ajustar cuentas pendientes con Marruecos hay mucha en Europa.