Ofensiva del PP por la crisis de Ceuta: pide habilitar el Senado en agosto e insta a Armengol a hacer lo mismo con el Congreso

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a 30 de junio de 2026, en Madrid. Europa press.

Las claves

Las claves Generado con IA El PP solicita habilitar el Senado en agosto para celebrar al menos cuatro comisiones sobre la crisis migratoria en Ceuta. Pide también que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, convoque sesiones extraordinarias para tratar el mismo asunto. El partido exige comparecencias de ministros y altos cargos para explicar la gestión de la crisis y la filtración de datos sobre la llegada masiva de inmigrantes. El PP reclama que Pedro Sánchez interrumpa sus vacaciones para dar explicaciones en el Congreso sobre la situación en Ceuta y las medidas adoptadas.

El Partido Popular ha solicitado habilitar el Senado el mes de agosto para celebrar al menos cuatro comisiones parlamentarias por la crisis migratoria vivida en Ceuta. En paralelo, ha reclamado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que haga lo mismo en el Congreso.

El partido liderado por Alberto Núñez-Feijóo ha solicitado la activación de una comisión de Exteriores con el ministro José Manuel Albares, otra de Defensa con Margarita Robles y una tercera con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el objetivo de dar explicaciones y "rendir cuentas".

De la misma forma, han demandado una Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en la cual comparecerá el director de Gabinete de presidencia del Gobierno, Diego Rubio, por el cese de una funcionaria de Seguridad Nacional que adelantó en la web cifras de las personas que llegaron a Ceuta en la entrada masiva de la pasada semana.

El partido líder de la oposición ha demandado la celebración de una cuarta comisión, la de Secretos Oficiales en la que Robles y la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, informen sobre la gestión de la emergencia migratoria y sobre la información de inteligencia de la que disponía el Gobierno antes de la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.

Armengol y la reapertura del Congreso

Con ello, el principal partido de la oposición ha instado a Armengol a convocar "a la mayor brevedad posible" la Diputación Permanente para retomar las sesiones del Congreso durante el período de inactividad de las cámaras para llevar a cabo las mismas comisiones pedidas al Senado en un momento que, a su juicio, exige "rendición de cuentas y presencia institucional"

El PP ha justificado esta petición en la necesidad de que el Gobierno explique la gestión de la crisis y advierte, además, de que en redes sociales existe "una nueva convocatoria para intentar un asalto a la ciudad autónoma el próximo 15 de agosto".

Los populares sostienen que la "gravísima situación" que atraviesa Ceuta exige una "respuesta inmediata" en sede parlamentaria y consideran que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "debería interrumpir sus vacaciones para dar explicaciones sobre cómo se ha producido esta situación y qué medidas está adoptando para que no vuelva a repetirse".

Asimismo, recuerda que ya solicitó el pasado 31 de julio la comparecencia de Sánchez en el Congreso, un día después de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, aunque asegura que el jefe del Ejecutivo no atendió esa petición