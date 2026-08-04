Miles de migrantes irregulares continúan en la ciudad de Ceuta tras la entrada masiva del pasado fin de semana, lo cual está marcando toda la agenda política nacional e internacional. Hoy, Fernando Grande-Marlaska asiste a la reunión urgente de ministros del Interior de la Unión Europea para dirimir cuestiones de seguridad fronteriza y analizar la crisis migratoria.
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Ingresados en Mallorca dos migrantes de una patera en la que iban otros 19 desaparecidos
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado esta madrugada de una patera a 12,68 millas al suroeste de Mallorca a 2 personas de origen magrebí, trasladadas al hospital con signos de deshidratación y desnutrición.
El rescate ha sido alrededor de las 3.00 horas de la madrugada y los dos migrantes han sido evacuados al Hospital Universitario Son Espases de Palma para recibir asistencia, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.
Según los ocupantes de la embarcación, llevan 15 días a la deriva y viajaban a bordo 19 personas en total.
En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, han llegado al archipiélago 210 pateras con 3.920 inmigrantes en situación irregular.
En 2025, alcanzaron las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.
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Marlaska participa en la reunión urgente de ministros de la UE tras la crisis en Ceuta
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa hoy en la reunión extraordinaria del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea convocada a raíz de la última crisis migratoria en Ceuta.
Tras la crisis en Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una reunión extraordinaria "con carácter de urgencia" y expresó su "profunda preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos.
En esta reunión, el titular de Interior comunicará a sus homólogos europeos que la política migratoria de España es "preventiva, no cortoplacista, que ofrece resultados estables y sólidos, gracias a la cooperación con los países de origen y tránsito".
Sobre Marruecos expresará que lo considera "un socio leal con el que mantiene una estrecha colaboración basada en la confianza mutua", según han explicado fuentes del ministerio del Interior.
Las citadas fuentes recuerdan que Marlaska ya dejó claro el 1 de agosto que "no se puede dudar del compromiso de España con sus obligaciones europeas o cuestionar la diligencia española en materia migratoria".
En su carta de respuesta a Sánchez, conocida ayer, von der Leyen elogió la gestión eficaz de la situación por parte de las autoridades de España y Marruecos, a la par que hizo hincapié en la necesidad de dar una "respuesta europea común", unida y solidaria a la crisis migratoria.