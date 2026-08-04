Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado esta madrugada de una patera a 12,68 millas al suroeste de Mallorca a 2 personas de origen magrebí, trasladadas al hospital con signos de deshidratación y desnutrición.

El rescate ha sido alrededor de las 3.00 horas de la madrugada y los dos migrantes han sido evacuados al Hospital Universitario Son Espases de Palma para recibir asistencia, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Según los ocupantes de la embarcación, llevan 15 días a la deriva y viajaban a bordo 19 personas en total.

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, han llegado al archipiélago 210 pateras con 3.920 inmigrantes en situación irregular.

En 2025, alcanzaron las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.