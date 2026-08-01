Marlaska acusa de "egoísmo, ignorancia y mala fe" a los líderes de la UE que cuestionan a Sánchez por la crisis de Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro Marlaska acusa de "egoísmo, ignorancia y mala fe" a líderes de la UE que critican a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta. Dirigentes como Giorgia Meloni, Emmanuel Macron y Donald Tusk han cuestionado la gestión española, alegando dejadez en el control fronterizo y efecto llamada. Marlaska defiende que la mayoría de países de la UE han apoyado a España y destaca la colaboración "fiable" de Marruecos en la gestión de la crisis. Pedro Sánchez ha solicitado una reunión urgente de ministros de Interior de la UE para abordar las políticas migratorias tras las críticas recibidas.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado este sábado de "egoísmo, ignorancia y mala fe" a los líderes de la Unión Europea que han cuestionado al presidente Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta.

Marlaska ha acusado a estos dirigentes de adoptar una posición "irresponsable", que responde a intereses "partidistas" y que puede "poner en peligro los pilares que sustentan la UE".

En rueda de prensa, el ministro ha respondido así a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien el viernes decidió suspender los efectos del espacio Schengen en su frontera marítima y aérea con España por la crisis migratoria.

Pero también otros dirigentes de la UE — desde Emmanuel Macron en Francia a Donald Tusk en Polonia —han acusado en las últimas horas a Sánchez, de forma apenas velada, de dejadez en el control de las fronteras y de provocar un "efecto llamada" con la regularización masiva de 1,3 millones de inmigrantes.

De hecho, el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, ordenó el jueves reforzar los controles en la frontera con España, con patrullas terrestres, aviones y drones.

En rueda de prensa, Marlaska ha sostenido este sábado que "la mayor parte de los países de la UE ha manifestado su apoyo a España en una situación difícil y compleja, que hemos revertido en un breve espacio de tiempo".

En cambio, ha lamentado, "otros países han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria y poco responsable" respecto a España, en "una línea de actuación absolutamente imperdonable".

Una actitud, ha abundado, que "ya no es simplemente ignorancia sino mala fe", y que puede "poner en peligro los pilares que sustentan a la UE".

Por ello, ha recordado, Pedro Sánchez ha pedido este sábado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, por carta que convoque una reunión urgente de ministros de Interior para abordar las políticas migratorias.

A preguntas de los periodistas, Marlaska ha asegurado que "Marruecos no es ninguna amenaza para Ceuta ni para el resto de España", sino que es un "socio absolutamente fiable" del Gobierno español.

El ministro ha asegurado que ya han abandonado Ceuta la práctica totalidad de los 60.000 inmigrantes que entraron ilegalmente el jueves por mar.

Y esto ha sido posible, ha recalcado Marlaska, gracias a la "colaboración decidida y permanente de las autoridades marroquíes, basada en la confianza y el trabajo serio de las que me siento muy satisfecho".

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