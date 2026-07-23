Las 30 perlas de Zapatero en la entrevista de TVE: "Nadie puede decir que he delinquido, hasta que haya una sentencia firme"

Las claves

Las claves Generado con IA Zapatero niega haber recibido comisiones por el rescate de Plus Ultra y rechaza cualquier implicación de sus hijas como testaferros. El expresidente defiende que las joyas halladas por la UDEF eran un regalo personal, aunque admite que hoy no las aceptaría. Insiste en que su labor como consultor fue legal y que no influyó ante el Gobierno ni la Sepi para favorecer a Plus Ultra. Asegura que no ha creado sociedades offshore y que su secretaria, Gertrudis Alcázar, actuó siempre dentro de la legalidad.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha intentado desmentir este jueves a su amigo Julito Martínez y a los directivos de Plus Ultra, que sostienen que le pagaron una comisión del 1% por lograr que el Gobierno aprobara el rescate de la compañía aérea.

Durante su entrevista en TVE, Zapatero ha negado que sus hijas actuaran como "testaferros" para canalizar estos pagos, y ha defendido a su secretaria Gertrudis Alcázar ("la última persona capaz de integrar una organización criminal").

Ha asegurado que las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que la UDEF halló en su caja fuerte fueron "un regalo personal, de cortesía". Pero ha dejado entrever que hoy no lo hubiera aceptado.

1. "Tengo una convicción absoluta en mi inocencia".

2. “Nadie va a poder decir que hice ni una sola influencia, ni que hablé con nadie, ni de la Sepi ni del Gobierno, para el rescate de Plus Ultra".

3. "Las joyas fueron un regalo personal, de cortesía, de hace muchos años".

4. "Ni afán patrimonial, ni uso ni destino. Estaban ahí y nada más".

5. "Nunca he entrado en una joyería".

6. "Eso será interpretable, como todo" (sobre el código ético que prohibía a los miembros de su Gobierno quedarse regalos caros).

7. "Ahora me producen una profunda alergia" (sobre las joyas).

8. "Cuando la historia sucede y repasas, evidentemente quizá hubiera tomado otra decisión".

9. "Yo no sabía lo que iba a hacer el consejo de la Sepi, no conozco a nadie de ese consejo. Yo no supe en ningún momento si se iba a rescatar o no [a Plus Ultra]".

10. "Mi actividad profesional como consultor siempre ha sido respetando la legalidad".

11. "Análisis Relevante fue creada por Julio Martínez y otros socios antes de la pandemia. Yo acepté ser su consultor, y me pareció normal cobrar por mi labor de consultor".

12. "Los clientes de Plus Ultra sabían que el consultor era yo, pero ese era mi trabajo de consultoría y asesoramiento".

13. "Nunca participé en ninguna sociedad, ni firmé ningún contrato con ninguno de los clientes".

14. "No he creado una offshore con Julio Martínez, ni con nadie".

15. “Decir que di instrucciones para crear una offshore es como que yo diera instrucciones para ir a la luna, una invención".

16. "La comida [del restaurante Portonovo] debió existir, porque la tiene registrada Gertrudis Alcázar".

17. "Gertrudis hacía toda la tarea de facturación con indicaciones mías, dentro de la más absoluta legalidad".

18. "Gertrudis es una mujer ejemplar, leal. Una periodista me ha dicho: es la última persona a la que veo capaz de integrar una organización criminal".

19. "He tenido una vida con mucha fortuna y privilegio, ahora asumo una situación difícil, preocupante (...), también para mis hijas, pero estamos muy unidos a la familia".

20. "Esa pregunta me parece increíble. Lo que faltaba es que yo hubiera implicado a mis hijas para que fueran testaferros. ¡Por favor!".

21. "Hay que respetar la presunción de inocencia. Nadie puede decir que he delinquido, hasta que haya una sentencia firme".

22. "Escrivá me llamó para conocerme, pero no hablamos de Plus Ultra. Quien lo insinúa lo tiene que probar y asumir la responsabilidad en el caso de que no sea cierto".

23. “Llamé a un directivo [del Santander] para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas, pero eso no es tráfico de influencias, eso es facilitar".

24. "Vamos a llegar a la locura de que hablar con alguien o llamar a alguien es tráfico de influencias".

25. "No quiero que me crean por un acto de fe o por cariño, sino por el convencimiento de los hechos".

26. Sobre Felipe González y las offshore: "Él sabrá de eso, quizá, yo desde luego no sé".

27. "No me ha dejado nadie de lado en el PSOE. Para mí ha sido lo más gratificante, he recibido muchísimas muestras de apoyo y de cariño".

28. "Sufro mucho pensando que el PSOE pueda sufrir por la situación en la que me encuentro".

29. "Cada imputado tiene su estrategia de defensa y yo me defiendo con una convicción plena y absoluta".

30. "Como dijo mi querido Jorge Luis Borges, todo lo que nos ocurre, las humillaciones, las desdichas, son materia prima que sirve para dar forma a nuestra obra o nuestra tarea".