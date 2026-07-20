El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno interroga este lunes como investigada a Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación en relación a su contratación en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

En relación a estos mismos hechos, el juez ha citado también para que declaren como investigados a Joseba García, hermano del exasesor de Ábalos Koldo García, y a Ignacio Zaldívar, exalto cargo de Adif.

Precisamente, Jésica Rodríguez ha pedido al juez que suspenda su declaración hasta que resuelvan los recursos contra la citación, como también ha solicitado Zaldívar.

El magistrado les ha citado a los tres, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exministro a 24 años de prisión y a su exasesor a 19 años y ocho meses.