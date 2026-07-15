El PPE inaugura en Madrid el 'Foro Libertas' para impulsar la alianza de Europa y América Latina desde el centro derecha

El foro destaca el respaldo a la oposición democrática en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y busca consolidar a Madrid como sede permanente de este diálogo político.

Líderes de Europa y Latinoamérica debaten sobre cómo responder a la polarización política, el auge de proyectos iliberales y el uso geopolítico de la economía.

El evento reúne a 60 formaciones políticas de 42 países para defender la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales.

El Partido Popular Europeo inaugura en Madrid el Foro Libertas para fortalecer la alianza entre Europa y América Latina desde el centroderecha.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, inaugura este miércoles en Madrid el Foro Libertas, la nueva gran apuesta del Partido Popular Europeo (PPE) para estrechar la alianza entre Europa y América Latina desde el centro derecha.

La cita arranca a las 11:00 horas en la capital y situará al líder del PP como anfitrión de un encuentro que aspira a consolidarse como referencia en el diálogo político transatlántico.

En la apertura intervendrán también el presidente del PPE, Manfred Weber; el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; el viceprimer ministro de Italia, Antonio Tajani; y la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por videoconferencia.

El formato subraya el peso de los gobiernos y de las principales oposiciones conservadoras a ambos lados del Atlántico.

El Foro Libertas se celebra en Madrid los días 15 y 16 de julio, en el Eurostars Madrid Tower y con actos institucionales en Casa América y en el centro financiero de la capital.

Para el PP europeo, se trata de un primer paso para convertir a la ciudad en sede estable de este nuevo espacio de reflexión y coordinación política.

"Declaración de principios"

"Madrid va a ser capital internacional de la libertad", expresa una fuente de la dirección del PP. "Hemos reunido a 60 formaciones políticas de 42 países distintos de Europa e Iberoamérica en defensa de la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales".

Para los de Feijóo, esta iniciativa es "una declaración de principios", en la que quiere recolocar a España como "puente entre Europa e Iberoamérica".

Un lazo que consideran que se ha diluido por la "oscura y personalista" política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez, vinculada a autocracias como la de Venezuela.

El PP quiere que España "recupere una voz clara, respetada y comprometida con la libertad". Y anuncia que seguirá "actuando en este sentido en los próximos meses".

Cuba, Nicaragua, Venezuela

Durante dos jornadas, líderes europeos y latinoamericanos debatirán sobre cómo responder a la polarización política, el auge de proyectos iliberales y el uso de la economía como herramienta geopolítica.

El objetivo declarado es reforzar la cooperación entre partidos de centroderecha que comparten una defensa de la democracia liberal, el Estado de derecho y la economía de mercado.

La agenda incluye mesas sobre los riesgos para la democracia en Europa y en Iberoamérica, el lugar de la región en el "nuevo orden global" y las condiciones para una democracia plena.

El programa reserva también espacio a debates sobre desinformación, pensamiento crítico y credibilidad de las instituciones, con participación de ex jefes de Estado latinoamericanos y dirigentes del PPE.

Weber, como presidente del PPE, juega un papel central al presentar el foro como un instrumento de proyección geopolítica al otro lado del Atlántico de la familia democristiana y liberal conservadora.

A su lado, la secretaria general del PPE, la española Dolors Montserrat, se reivindica como arquitecta de este nuevo puente político entre Bruselas y las capitales latinoamericanas.

La presencia de la oposición democrática de Cuba y Nicaragua, así como de la líder venezolana María Corina Machado, otorga al encuentro un marcado perfil de respaldo a los movimientos que se enfrentan a regímenes autoritarios.

El PPE quiere así subrayar que comparte con más de 500 millones de latinoamericanos valores democráticos y de raíz cristiana, frente a modelos populistas o abiertamente autocráticos.

Fujimori, presidenta electa de Perú, pretende encarnar la nueva ola de gobiernos y candidaturas que, desde la derecha conservadora, apuesta en los últimos años por alianzas geoestratégicas con Europa y han ganado terreno en numerosas elecciones latinoamericanas.

Para el PP europeo, ese giro a las derechas de América Latina abre una ventana política "inigualable" para tejer una asociación que combine afinidad ideológica, cooperación económica y coordinación en foros internacionales.

El Foro Libertas nace con vocación de permanencia como plataforma de diálogo sobre libertad, dignidad humana y Estado de derecho entre Europa e Iberoamérica.