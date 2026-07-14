La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, declara como imputada en el caso Leire por el presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano para que no ratificara en los tribunales su afirmación de haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz a cambio de pagarle una serie de favores valorados en 250.000 euros.

De la Hoz deberá comparecer ante el juez del caso Leire, Santiago Pedraz, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya rechazado su recurso de apelación contra su citación este martes como imputada al entender que esta diligencia no puede "tacharse de arbitraria" ya que se le investiga por unos hechos que podrían constituir "una infracción penal".

El pasado 29 de junio, Carmen Pano declaró como testigo ante el juez instructor del caso Leire y ratificó la existencia de ese supuesto intento de soborno, en el que consideró que estaba el PSOE detrás.

Según su testimonio, Leticia de la Hoz, que por aquel entonces aún no defendía a Koldo García pero sí a su mujer, Patricia Uriz, le dijo que bastaría con que dijera que ella no vio el dinero en las bolsas que entregó y que negase también que había pagado el alquiler del chalé de La Alcaidesa (Cádiz) que había disfrutado el exministro José Luis Ábalos.