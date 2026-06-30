Sánchez anuncia 500 millones para integrar migrantes y alerta contra los "mensajes de odio" de las redes y la política

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez anuncia una inversión de más de 500 millones de euros para un plan de integración de migrantes en España. Más de un millón de personas han iniciado los trámites de regularización extraordinaria impulsados por el Gobierno. El Plan de Integración y Ciudadanía incluye 4 ejes, 16 medidas y 10 objetivos hasta 2030, con estrategias para empleo, formación y prevención de discursos de odio. Sánchez advierte contra los mensajes de odio en redes y política, defendiendo la actitud solidaria de la sociedad española frente a la exclusión.

Pedro Sánchez ha sacado pecho del "éxito" del proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el Ejecutivo y ha confirmado que más de un millón de personas ya han iniciado los trámites para residir legalmente en España. Además, el presidente del Gobierno ha anunciado una inversión de más de 500 millones de euros como parte de un plan destinado a la integración de los migrantes.

"No hay integración posible sin regularidad", ha subrayado Sánchez este martes durante el acto de presentación del Plan de Integración y Ciudadanía y de la campaña institucional '¿De dónde vienen? Vienen de hacer país', que se ha celebrado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

El presidente socialista ha reflexionado que las cifras del proceso de regularización, que ha duplicado las previsiones del Gobierno, hacen evidente que era una medida "necesaria" y ha asegurado que el plan, impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, "representa el compromiso del conjunto del Estado con la integración".

El Plan de Integración y Ciudadanía, dotado inicialmente con más de 500 M€, es la propuesta de España para gestionar las migraciones de una forma ordenada, justa e inteligente.



Un plan para mejorar la vida de quienes llegan a nuestro país, aprovechar las oportunidades que… pic.twitter.com/byQJQwJus5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 30, 2026

"Hay algo que ningún plan o ley puede sustituir, y es la actitud de la sociedad española. Si hay un tema en donde existe una distancia sideral entre el ruido de las redes sociales o discursos políticos que por desgracia estamos escuchando y la realidad cotidiana, es precisamente este", ha subrayado Sánchez.

"La realidad de España no son los mensajes de odio, es el vecino que ayuda, la compañera que enseña, el profesor que acompaña y el barrio que acoge a todo el que lo necesita", ha añadido en una mención indirecta a las alertas generadas en los últimos meses desde PP y Vox contra la regularización y en los últimos días contra la llamada ley de nietos.

Sánchez ha asegurado que su política migratoria es "responsable" y "pone el foco en la migración legal, segura y ordenada" y ha zanjado su intervención insistiendo en que España está "llena de buena gente": "Ese es el país que somos y que vamos a seguir siendo por mucho que algunos se empeñen en dar marcha atrás a la historia".

Las medidas del plan

El Plan de Integración y Ciudadanía, según ha desgranado el presidente del Gobierno, está compuesto por 4 ejes, 16 medidas y 10 objetivos hasta 2030, como una estrategia de movilidad laboral para abrir vías legales y seguras y la puesta en marcha de una agencia estatal de movilidad humana.

En concreto, se destinará una inversión total de 185 millones a medidas como el impulso del acceso al empleo en sectores con alta demanda y una oferta extraordinaria de más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptada al mercado laboral.

También se movilizarán casi 30 millones a programas que refuercen el aprendizaje de los idiomas cooficiales o un plan para reforzar la prevención de los discursos de odio y más de 260 millones para reforzar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades.

Acerca del proceso de regularización, cuyo plazo para presentar las solicitudes acaba este martes, Sánchez ha destacado que detrás de cada petición hay una persona que ya vive en el país y que, a partir de ahora, formará parte de la sociedad con todos los derechos y deberes.

El presidente del Gobierno ha defendido que "la exclusión no protege a nadie", ya que no otorga "prioridad nacional a nadie", sino que hace más vulnerable a quien llega y más difícil la tarea a la sociedad que acoge.