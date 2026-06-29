PSOE y Sumar quieren aprobar en julio "importantes" medidas sobre vivienda con un "gran acuerdo" que incluya a Junts

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz, Elma Saiz, durante la rueda de prensa de este lunes. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de coalición pretende aprobar en julio un paquete de medidas sobre vivienda, incluyendo un IVA del 21% para pisos turísticos y la prórroga de contratos de alquiler. El Ejecutivo busca un gran acuerdo en el Congreso que incluya a Junts, tras el rechazo previo de PP, Vox y Junts a la prórroga de alquileres. Las medidas se dividen en dos bloques: uno para bajar precios, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude; y otro para movilizar vivienda asequible. Entre las propuestas figuran la regulación de alquileres de temporada y habitaciones, bonificaciones en el IRPF para quienes bajen el precio del alquiler y medidas de agilidad administrativa.

La ministra Portavoz, Elma Saiz, ha anunciado este lunes que el gobierno de coalición ha acordado llevar a aprobación durante el mes de julio un "importante" paquete de medidas en materia de vivienda que, entre otras medidas, recoge un IVA del 21 % para pisos turísticos o la prórroga de los contratos de alquiler.

"Se trata de un texto ambicioso y transversal" que incluirá propuestas apoyadas por las distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura con el objetivo de que todos los grupos se sientan representados, según ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El objetivo es lograr un "gran acuerdo" en el Congreso de los Diputados y atraer, entre otras formaciones políticas, a Junts, que es quien tumbó el intento anterior, según informa Europa Press.

El Gobierno aprobó el 20 de marzo una prórroga de dos años de los contratos de alquiler, pero la medida fue rechazada entonces por PP, Vox y Junts.

Las nuevas medidas que pretende sacar adelante ahora el Ejecutivo se estructurarán en dos bloques, aquellas orientadas a bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler y otras medidas para movilizar vivienda asequible.

Dentro del primero de estos bloques se incluye, entre otros, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.

Para movilizar vivienda asequible, la ministra portavoz se ha referido también a otra serie de medidas, como el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos o medidas de agilidad administrativa.

"Un problema como el de la vivienda sólo se puede resolver desde el acuerdo y si hay un motivo hoy en día para acordar es, sin lugar a duda, dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía", ha destacado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De esta forma, se espera que en las próximas semanas el Consejo de Ministros apruebe este conjunto de medidas.

Iniciativa de Sumar

Según recuerda Efe este pasado viernes, el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y portavoz adjunto del grupo parlamentario, Alberto Ibáñez, exigió a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que llevara a este Consejo de Ministros la prórroga de los alquileres.

En este sentido, sostenía que volvía a haber margen para incluir la medida en el decreto ley 'anticrisis' que aprueba el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria este lunes y agregó que "ya basta de excusas".

El Gobierno aprobó el 20 de marzo, en un Consejo de Ministros marcado por las desavenencias con Sumar, una prórroga de dos años de los contratos de alquiler. Con ella se prorrogaban durante dos años todos los contratos que acababan hasta el 31 de diciembre de 2027.

Sin embargo, la medida fue rechazada en el Congreso de los Diputados por PP, Vox y Junts, lo que impidió la convalidación del real decreto en el que se incluía.